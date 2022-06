The Last of Us Remake: svelati data d’uscita e trailer grazie a un leak

Da pochissimo è saltato fuori il trailer d’annuncio di The Last of Us Remake e come se non bastasse è stata rivelata anche la data d’uscita

Ormai siamo finalmente tornati in quello che sicuramente è il periodo più caldo dell’anno per quanto riguarda gli annunci videoludici. Questa sera infatti si terrà il Summer Game Fest e nei prossimi giorni avremo modo di assistere anche a tanti altri eventi di questo tipo.

In questo periodo ovviamente stiamo assistendo ad un gran numero di nuovi annunci, ma anche a tanti leak. Recentemente infatti è saltato fuori il trailer d’annuncio di The Last of Us Part I, il remake del primo capitolo della straordinaria saga Naughty Dog, e come se non bastasse è stata rivelata anche la data d’uscita.

Il primo The Last of Us come non lo avete mai visto!

Sul sito ufficiale di Sony è improvvisamente comparso un trailer che ha confermato al mondo l’esistenza di The Last of Us Remake. A quanto pare questo titolo offrirà ai giocatori l’esperienza classica del primo capitolo della serie, ma con una serie di migliorie per quanto riguarda il comparto tecnico, il gameplay e l’accessibilità.

The Last of Us Part I (Remake) for PS5 coming September 2nd 2022. PC version coming at a latter date. pic.twitter.com/Tde2KbZPUZ — The_Marmolade (@the_marmolade) June 9, 2022

Il miglioramento grafico mostrato dal trailer è stato talmente d’impatto da aver lasciato i a bocca aperta tutti i fan della serie, ma quella non è stata l’unica cosa a stupire il pubblico. Al termine del trailer è stata infatti svelata la data d’uscita di The Last of Us Remake, e cioè il 2 settembre su PS5. Inoltre, come se tutte queste informazioni non fossero già abbastanza sconvolgenti, è stato rivelato anche che il titolo sarà rilasciato anche su PC in un secondo momento.

The Last of Us Part I sarà disponibile dal 2 settembre 2022 per PS5 e successivamente arriverà anche su PC. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci sempre qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.