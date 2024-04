Ninkear T40: il nuovo 2-in-1 per lavoro, studio e svago

Ninkear presenta il suo nuovo T40, un concentrato di potenza e tecnologia che combina la forza di un laptop e la flessibilità di un tablet

Libera la tua produttività con il Ninkear T40, un rivoluzionario dispositivo 2-in-1 che combina la potenza di un laptop con la flessibilità di un tablet. Progettato per adattarsi al tuo stile di vita dinamico, il T40 ti permette di lavorare, creare e giocare con la massima efficienza e senza compromessi. L’azienda lo ha recentemente presentato in tutta la sua bellezza e ve ne parliamo anche noi di tuttotek.it in questo articolo dedicato.

Immergiti in un mondo di potenza

Cuore pulsante Intel N100 Alder Lake-N: Affidati all’ultima generazione di processori Intel per un’esperienza senza lag e reattiva. Dalle attività quotidiane di lavoro e studio all’intrattenimento multimediale, il T40 gestisce ogni compito con disinvoltura.

Affidati all’ultima generazione di processori Intel per un’esperienza senza lag e reattiva. Dalle attività quotidiane di lavoro e studio all’intrattenimento multimediale, il T40 gestisce ogni compito con disinvoltura. Multitasking senza limiti: 16GB di RAM DDR4 garantiscono un multitasking fluido e impeccabile. Potrai gestire più applicazioni contemporaneamente, navigare su internet con schede multiple aperte e modificare file multimediali senza rallentamenti.

16GB di RAM DDR4 garantiscono un multitasking fluido e impeccabile. Potrai gestire più applicazioni contemporaneamente, navigare su internet con schede multiple aperte e modificare file multimediali senza rallentamenti. Archiviazione spaziosa e veloce: Archivia tutti i tuoi documenti, foto, video e programmi con i 512GB di storage SSD. La tecnologia SSD offre velocità di lettura e scrittura eccezionali, consentendoti di accedere ai tuoi file in modo rapido e sicuro.

Flessibilità al tuo servizio

2-in-1: Laptop e Tablet in uno: Passa con un semplice gesto dalla modalità laptop a quella tablet per una versatilità senza pari. Prendi appunti a mano libera, naviga sul web in modo intuitivo o goditi i tuoi film e serie preferite in tutta comodità.

Passa con un semplice gesto dalla modalità laptop a quella tablet per una versatilità senza pari. Prendi appunti a mano libera, naviga sul web in modo intuitivo o goditi i tuoi film e serie preferite in tutta comodità. Schermo Full HD da 14 pollici: Lasciati conquistare dai colori vividi e dai dettagli nitidi del display IPS. La risoluzione Full HD offre un’esperienza visiva coinvolgente, perfetta per lavorare, studiare o guardare film in alta definizione.

Lasciati conquistare dai colori vividi e dai dettagli nitidi del display IPS. La risoluzione Full HD offre un’esperienza visiva coinvolgente, perfetta per lavorare, studiare o guardare film in alta definizione. Leggero come una piuma: Con un peso di soli 0,95 kg e uno spessore di 10,2 mm, il T40 è il compagno ideale per chi è sempre in movimento. Portalo con te ovunque tu vada senza sacrificare la potenza o la produttività.

Con un peso di soli 0,95 kg e uno spessore di 10,2 mm, il T40 è il compagno ideale per chi è sempre in movimento. Portalo con te ovunque tu vada senza sacrificare la potenza o la produttività. Connettività di ultima generazione: La porta USB-C ti permette di ricaricare il dispositivo, trasferire dati a velocità elevate e collegare una vasta gamma di accessori esterni.

Un concentrato di tecnologia

Windows 11 preinstallato: Approfitta di tutte le funzionalità avanzate del sistema operativo Windows 11 per un’esperienza utente ancora più ricca e intuitiva.

Approfitta di tutte le funzionalità avanzate del sistema operativo Windows 11 per un’esperienza utente ancora più ricca e intuitiva. Batteria a lunga durata: Dimentica le ansie da ricarica. La batteria del T40 offre un’autonomia di tutto rispetto, permettendoti di lavorare o giocare per ore senza interruzioni.

Dimentica le ansie da ricarica. La batteria del T40 offre un’autonomia di tutto rispetto, permettendoti di lavorare o giocare per ore senza interruzioni. Connessioni wireless sempre affidabili: Restituisce online ovunque tu sia grazie al modulo Wi-Fi integrato. Il Bluetooth ti permette di collegare senza fili mouse, tastiere, cuffie e altri dispositivi.

Restituisce online ovunque tu sia grazie al modulo Wi-Fi integrato. Il Bluetooth ti permette di collegare senza fili mouse, tastiere, cuffie e altri dispositivi. Tastiera retroilluminata: Digita comodamente anche in ambienti poco illuminati grazie alla tastiera retroilluminata.

Conclusioni e prezzo

Il Ninkear T40 è la scelta ideale per studenti, professionisti, creativi e chiunque cerchi un dispositivo versatile, potente e portatile. Non solo un semplice laptop, ma un vero e proprio assistente personale che ti accompagnerà in ogni momento della tua giornata.

Scopri di più sul sito ufficiale Ninkear e ordina il tuo T40 oggi stesso al prezzo di 429,99 euro! Tutte le informazioni le trovate sullo store ufficiale, cliccate qui!