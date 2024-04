I 10 calciatori più sopravvalutati della storia

Ci sono molte leggende nel calcio, ma ci sarà sempre chi considera la loro fama immeritata. Ecco i 10 giocatori più sopravvalutati nella storia del calcio: da Pelé e Roberto Carlos a Neymar e Coutinho. Preparate i forconi, sarà controverso!

Il calcio è un gioco attorno al quale ci sono sempre molte polemiche. I fan fedeli sono pronti a difendere fino alla raucedine la grandezza dei loro idoli, ma c’è anche chi considera la loro fama immeritata. Compilare un elenco dei giocatori di calcio più sopravvalutati della storia è un compito ingrato e persino pericoloso. Ma abbiamo deciso di fare questo passo coraggioso. Ecco 10 giocatori i cui risultati e status, a nostro avviso, sono un po’ esagerati. Non incolparmi, le leggende sono solo la nostra modesta opinione. Quindi preparate forconi e pomodori, si comincia!

Da Hulk e Nakata a Scholes e Neymar

La nostra hit parade si apre con Hulk, formidabile brasiliano che però con la Nazionale ha disputato solo 47 partite realizzando 11 gol. Ha giocato poco nei massimi campionati europei, limitandosi a Porto e Zenit. Ma l’attaccante è in Cina ormai da quattro anni: questo percorso non può essere definito grandioso, come afferma il sito mostbet italia.

Al 9° posto c’è l’idolo giapponese Hidetoshi Nakata. Il centrocampista ha vinto lo scudetto con la Roma, ma non è mai diventato il protagonista in Italia. Poi arriva Paul Scholes. Sì, sì, molti lo considerano un genio, ma perché allora il centrocampista ha ricevuto solo 2 selezioni nella squadra della stagione della Premier League e si è accontentato del ruolo di ala sinistra nella squadra inglese?

La settima linea appartiene a Neymar. Forse il brasiliano è troppo giovane per una lista del genere, ma non giustifica ancora il titolo di giocatore più costoso della storia. Proprio come il suo compagno del Barça Coutinho, che, dopo una partita brillante con il Liverpool, si è arreso e non ha impressionato nemmeno il Bayern.

Nella top 5 figurava il favorito dei tifosi del Manchester City degli anni ’90, Georgiy Kinkladze. Ma, onestamente, il georgiano è stato ricordato più per le sue vistose finte che per le sue reali prestazioni. Tuttavia, 1 stagione in APL e 3 gol nel Derby non sono sufficienti per una leggenda.

Iconico, ma non eccezionale?

Claude Makelele ha ottenuto il quarto posto. Sì, al francese è stato dato il nome della posizione, ma era il centrocampista più forte anche nella storia del Chelsea? Numero 3: Roberto Carlos. Il brasiliano ha tirato calci di punizione fenomenali, ma spesso si è dimenticato della qualità della difesa. Efficace, ma non sempre efficace.

L’argento nell’anti-rating va al favorito del pubblico David Ginola. Il francese ha vinto il premio come miglior giocatore della Premier League nel 1999, ma in 8 stagioni ha segnato solo 22 gol lì. Non molto per un’ala stellare.

Ebbene, abbiamo coraggiosamente e politicamente scorrettamente definito… Pelé il giocatore di football più sopravvalutato della storia! Sì, il brasiliano ha 3 titoli mondiali e 1281 gol. Ma ai Mondiali del 1958 e del 1970 non fu la stella principale, e nel 1962 perse quasi tutto a causa di un infortunio. Il re ha segnato la maggior parte dei gol in tournée, treni merci e campionato statale, e nei club ha giocato solo per Santos e New York Cosmos. Forse non così grande come comunemente si crede?

Naturalmente, la nostra lista è motivo di discussione e non la verità ultima. Ognuno di questi giocatori ha folle di fan pronti a lottare per il proprio onore e i propri risultati. Ma, devi ammetterlo, a volte è interessante guardare le cose familiari da una prospettiva nuova, anche se controversa. La cosa principale è ricordare che anche quando critichiamo i nostri idoli, rendiamo loro omaggio: dopo tutto, per il bene dei giocatori “sopravvalutati” non spezzeranno le lance e non scriveranno commenti indignati. Ciò significa che questi giocatori meritano ancora molta attenzione, anche se in modo ambiguo.