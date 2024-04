Realme C65 5G: le possibili specifiche del prossimo medio gamma

Realme punta all’India con il nuovo C65 5G, uno smartphone economico, con refresh rate elevato e connettività ultra veloce

Mentre il fratello minore Realme C65 da poco è arrivato sul mercato in versione 4G, sembra che Realme stia già preparando il terreno per il lancio del C65 5G. Questo nuovo smartphone, destinato in particolare al mercato indiano, dovrebbe posizionarsi in una fascia di prezzo inferiore alle 10.000 rupie (circa 119 dollari o 112 euro), stando a quanto riportato da fonti solitamente affidabili.

Realme C65 5G: specifiche tecniche

Il cuore del Realme C65 5G dovrebbe essere il processore MediaTek Dimensity 6300, accompagnato da un display LCD da ben 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz e luminosità massima di 625 nit. Il comparto fotografico, secondo le indiscrezioni, dovrebbe contare su una fotocamera posteriore principale da 50MP e una anteriore da 8MP. L’autonomia dovrebbe essere garantita da una batteria da 5.000 mAh, ricaricabile però solo tramite la porta USB-C con una potenza massima di 15W.

Altre informazioni

Esteticamente, le immagini trapelate online mostrano un sensore di impronte digitali posizionato lateralmente e un design che punta alla resistenza a polvere e schizzi grazie alla certificazione IP54. Non mancherà inoltre uno slot per schede microSD per espandere la memoria interna, disponibile in configurazioni da 4/64GB, 4/128GB e 6/128GB. Lo smartphone dovrebbe essere sottile e leggero, con uno spessore di soli 7,89 mm e un peso di 190 grammi.

Conclusioni

Rispetto al modello 4G, il nuovo Realme C65 5G punterà sul refresh rate elevato e sulla luminosità superiore del display, a fronte però di una ricarica decisamente più lenta. Se le indiscrezioni sul lancio imminente in India dovessero essere confermate, è lecito aspettarsi l’inizio a breve della campagna pubblicitaria che anticiperà l’arrivo ufficiale di questo nuovo dispositivo.

