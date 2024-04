Fiorentina-Genoa: dove vedere la partita?

Si passa finalmente ai posticipi di questo lungo fine settimana. Ma dove vedere Fiorentina-Genoa? Scopriamolo insieme

I diritti tv sono divenuti un punto fisso in questo nuovo mondo del calcio. Uno dei segnali evidenti di questo cambiamento si nota con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Ciò comporta senza dubbio un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma evidenzia un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano così costretti a ricercare numerose informazioni in merito. Lo scopo dell’articolo è dunque il seguente: spiegare dove vedere Fiorentina-Genoa e capire quali saranno le scelte dei tecnici.

La giornata 32 passa alle battute finali, con i posticipi del Lunedì.

Dove vedere Fiorentina-Genoa: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Al decimo posto in classifica con 43 punti, la Fiorentina ha una gara in meno e diverse gerarchie da scalare. In dodicesima posizione c’è il Genoa a quota 38, ormai ad un passo dall’aritmetica salvezza, ma consapevole di meritarsi un’altra stagione nella massima serie. Scopriamo allora dove poter vedere Fiorentina-Genoa, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, si è ritagliata uno spazio di rilievo all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti solamente DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle gare della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di valutare due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si ha modo di usare l’applicazione da due dispositivi simultaneamente. Saranno dunque necessarie poche operazioni, cliccando sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Passando a Sky, la carta delle offerte mostra un quadro diverso. Per ciò che concerne la Serie A, vengono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può vantare il palinsesto completo. A ciò si aggiungono i match delle squadre estere e gli incontri di stampo europeo, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, come NBA, Tennis, Golf, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento mostra un costo di 14,99 € a cadenza mensile, con pochissimi passaggi da effettuare, cliccando sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la discussione, si passa allo snodo principale: Fiorentina-Genoa sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Lunedì 15 Aprile, ore 18:30, teatro di gioco lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Si ricorda l’importanza di avere una VPN per rimanere protetti durante il proprio percorso su internet.

Fiorentina-Genoa, probabili formazioni

Due squadre molto vicine in classifica, sebbene le identità – e gli obiettivi – si rivelino opposte.

Ecco le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): erracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Haps; Gudmundsson, Retegui.

Chi delle due riuscirà a garantirsi i 3 punti? Dateci la vostra opinione. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news del mondo social e web.