Recensione Horizon: Forbidden West, l’ovest proibito sbarca su PC

Horizon: Forbidden West è sbarcato finalmente su PC ed in questa recensione sveleremo pregi e difetti dell'ultima conversione di Nixxes

La saga di Horizon ha sempre avuto il pessimo vizio di uscirsene fuori in concomitanza con alcuni dei titoli più grandi dell’industria. Nel 2017 Horizon: Zero Dawn incrociò il prodigioso Zelda: Breath of the Wild e nel 2022 il seguito si trovò dinanzi ad Elden Ring. Anche questo port ha avuto la sfortuna di incrociare Dragon’s Dogma 2 e Rise of the Ronin sui suoi passi. Con il seguente articolo vogliamo presentarvi quella che è una conversione di alto livello e fare in modo che essa non venga sepolta nell’oblio dalle grosse uscite concomitanti. Ci concentreremo prevalentemente sulle caratteristiche tecniche della stessa.

Inoltre faremo grande attenzione a riportare i termini dell’esperienza sulla nostra configurazione di prova ed analizzare il lavoro svolto in ottimizzazione da parte del team olandese. Per giocare l’opera di Guerrilla abbiamo utilizzato una macchina dotata di i7 12700K come CPU, di Nvidia RTX 3070 Ti Laptop come GPU e di 32 GB di RAM, nonché di SSD essenziale per godere al meglio il titolo. Fatti i dovuti preamboli, vi rimandiamo alla recensione originale per conoscere il verdetto sull’intero gioco, mentre qui focalizzeremo l’analisi sul profilo tecnico.

Lo splendore dell’ovest proibito | Recensione Horizon: Forbidden West PC

Il Decima Engine aveva già mostrato i muscoli su PC grazie ai porting di Zero Dawn e Death Stranding, apparendo non troppo esoso nei propri requisiti ma brillante nella resa grafica del titolo. Ciò non cambia nemmeno questa volta e ritroviamo sui nostri monitor una qualità degli ambienti disarmante. I paesaggi dell’ovest proibito risaltano grazie ad una draw distance elevatissima, che consente di allungare lo sguardo fino all’orizzonte. Nel farlo non è sacrificata affatto la qualità dei singoli elementi. Mai avevamo visto una tale varietà e precisione nella modellazione della vegetazione che risulta ricchissima di arbusti e piante differenti e curata nei minimi dettagli.

Rasenta l’eccellenza anche la resa dei particellari, in particolare quella della sabbia innalzata in torreggianti turbinii dal vento e del polline ondeggiante fra le brezze. Questi, gradita sorpresa, sembrano non avere un impatto eccessivo sulle prestazioni che si mantengono pressoché inalterate anche allorché essi aumentano a dismisura. Dobbiamo concedere un plauso anche alle animazioni e ai modelli facciali, che sebbene riscontrino un calo negli NPC meno importanti lambiscono vette piuttosto alte tra i personaggi principali. Tutto ciò, unito ad un efficace ed astuto art design contribuisce a rendere memorabile il vostro viaggio con Aloy e a dipingere affreschi di notevole bellezza.

Scendendo in dettaglio | Recensione Horizon: Forbidden West PC

Volendo essere più puntuali e certosini nell’indagine è il momento di sottoporre al vaglio le numerose impostazioni rese disponibili da Nixxes. In Forbidden West sono presenti quattro preset di base: minimum, medium, max e super e le differenze più marcate si riscontrano tra i primi tre. Il passaggio da max a super ci è, infatti, apparso non essenziale ed i miglioramenti da esso apportati non giustificano realmente il calo delle performance. I settori maggiormente impattanti sulla vostra scheda saranno quelli delegati alle gestione delle ombre e dei riflessi. Accontentarsi, in questo caso, può aiutare chi possiede schede grafiche più antiquate ma presuppone seri compromessi nella qualità grafica del titolo.

In particolare, solo l’impostazione max ci ha dato l’impressione di restituire ombre né troppo soffici ne troppo taglienti, mentre min e med hanno mostrato il fianco ad alcuni difetti e addirittura alla scomparsa di minuti dettagli. Brillante, è invece l’ambient occlusion tramite utilizzo di SSAO, che riteniamo essenziale e vitale per rendere più realistico l’aspetto delle texture dei terreni. Queste, in particolare, raggiungono livelli elevatissimi a patto di disporre della VRAM sufficiente. I nostri 8GB sono bastati a garantire un’esperienza fluida settandole al massimo ma consigliamo ai possessori di architetture con 6GB di Vram di limitarsi al preset medio per evitare pesanti stutter.

Lievemente sottotono i riflessi, in particolare quelli dell’acqua, che avrebbero giovato dell’implementazione del Ray Tracing mentre i panorami sottomarini restano di gran pregio. Tutto sommato poco cambia tra la versione PS5 e quella PC che restituisce lievi migliorie ad un titolo già eccellente in tal campo. Ci saremmo, tuttavia, ugualmente aspettati qualcosina di più, ossia un distacco realmente notevole rispetto alle versione console. Rimane, ugualmente una conversione splendida ed un picco assoluto in termini tecnici.

Questione di frame | Recensione Horizon: Forbidden West PC

Dove è stato svolto un lavoro certosino è in ciò che concerne la gestione del framerate. Nixxes consente, ad esempio, di scegliere uno scaling dinamico della risoluzione il quale orienta il lavoro del DLSS al mantenimento di una fluidità prefissata. Per i fan del TAA, i quali preferirebbero esulare dal DLAA obbligatorio in caso di upscaling Nvidia vi è la possibilità di scegliere comodamente il proprio anti aliasing preferito. Inoltre anche in mancanza di DLSS, XESS ed FSR il titolo ci è apparso capace, sulle architetture più performanti s’intende, di mantenere un framerate granitico. A 1440p ricostruiti abbiamo infatti mantenuto i 60fps mediante scaling dinamico.

Invece, a 1080p siamo riusciti con fps sbloccati a mantenere all’incirca i 70, sebbene con cali più marcati. Perciò un cap al framerate ci è apparso decisamente più promettente rispetto ad una fluidità maggiore ma singhiozzante e l’upscaling di Nvidia ha garantito risultati discreti in ogni preset ad eccezione di ultra performance. Segnaliamo, inoltre, che è quasi totalmente assente il fastidioso fenomeno di stuttering, sia grazie ad un ottimizzazione di eccelso livello sia tramite il V Sync. Qualche singhiozzo si manifesta in maniera piuttosto sporadica e prevalentemente nelle cutscene, immaginiamo a causa dell’insufficienza di VRAM in alcune scene. Per il resto l’esperienza scorre perfettamente fluida.

In chiusura di paragrafo menzioniamo come via siano alcuni crash localizzati, riguardo i quali non abbiamo certezza dell’origine né sappiamo se dipendano dalla configurazione su cui il gioco è stato testato. Nonostante tutto questi appaiono molto raramente e non dovrebbero inficiare in maniera eccessiva sull”esperienza di gioco.

Una nuova storia

Chiudiamo la recensione della versione PC menzionando le caratteristiche basilari del titolo le quali sono espanse nella recensione dell’originale Horizon: Forbidden West. Il titolo segue le avventure della giovane Aloy allorché ella parte verso l’ovest proibito alla ricerca del suo ex mentore Sylens. Il gioco presenta un vasto ma scolastico open world nel quali partecipare a centinaia di attività secondarie. Compare, inoltre, un vasto quantitativo di nuove macchine: i nemici meccanici da abbattere con arco e frecce le quali ci sono sembrate varie ed ispirate. Da capogiro è, come avrete capito, lo splendido art design sottolineato mai come ora da performance tecniche all’avanguardia.

La versione PC è un gradito arrivo, ma forse non è quel trionfo che ci saremmo potuti aspettare. Rimane un’operazione raffinatissima, dove nulla è lasciato al caso e che vanta l’ormai necessaria precompilazione degli shader, essenziale per evitare marcati singhiozzi nel gioco. La mancanza del ray tracing e qualche sporadico crash ci costringono a decrementare lievemente la valutazione ma il lavoro di Nixxes rimane di straordinario pregio.

