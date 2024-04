Come scegliere la prima macchina fotografica? Una domanda classica sia per chi vuole iniziare a fotografare con una macchina fotografica, sia per chi vuole fare un regalo per amici o parenti appassionati di fotografia. In questa guida vediamo come scegliere la prima macchina fotografica, esplorando modelli, marche e tipologie

Molto spesso si incorre in un momento in cui si deve scegliere la prima macchina fotografica per sè oppure per un regalo ad amici o parenti appassionati di fotografia. E la domanda sempre icombente è: come scegliere la prima macchina fotografica? Per chi non è fotografo professionista la scelta di una macchina fotografica e come intraprendere un viaggio senza inizio nè fine e soprattutto di fronte ai prezzi più disparati. Succede che quando si acquista la prima macchina fotografica, vogliamo anche approcciarci alla fotografia, magari a seguito di un corso e quindi ancora non sappiamo quali sono le potenzialità che vogliamo nè vogliamo spendere un budget troppo alto.

Fotocamere reflex, mirrorless, compatte, con obiettivo, senza obiettivo, tantissime scelte da fare e la sola esigenza di volere una macchina fotografica per iniziare a fotografare, esplorare con la fotografia quando si è in viaggio, a casa o con gli amici. Le possibilità che abbiamo sono davvero ampie, Canon, Nikon, Panasonic, Sony, Olympus sono alcune delle marche che rispondono a questa esigenza, ma è bene sapere come scegliere.

In questa guida vediamo come scegliere la prima macchina fotografica per chi non ha pretese professionali, ma vuole approcciarsi alla fotografia, esplorando e con un budget a disposizione contenuto.

Come scegliere la prima macchina fotografica: la guida | aprile 2024

La scelta, come dicevamo, è molto ampia perché a disposizione abbiamo fotocamere Reflex, mirrorless o anche compatte, che in molti dei casi offrono la stessa qualità di un modello reflex entry level. Nel caso delle fotocamere compatte, abbiamo il sistema Sony che offre buone possibilità con una buona qualità di immagine e il vantaggio dell’obiettivo già incorporato nella camera e delle dimensioni davvero piccole.

La fotocamera compatta, anche quando offre alte prestazioni, si può portare anche in tasca e questo è un enorme vantaggio soprattutto per chi ama viaggiare. Se invece vogliamo avere il piacere di cambiare gli obiettivi a seconda delle nostre esigenze, allora la scelta ricade su reflex o mirrorless. Qui c’è un’importante premessa da fare: il sistema reflex sebbene sia ancora molto apprezzato è negli ultimi anni ormai pareggiato dal sistema mirrorless e di conseguenza ha visto i prezzi molto in ribasso e quindi la possibilità di acquistare comunque una buona fotocamera salvando il portafoglio. Per il sistema reflex, vediamo dei grandi classici di Canon e Nikon, entry level, perfette per iniziare a fotografare.

Sul sistema mirrorless consigliamo delle fotocamere con un budget un po’ più alto delle altre che proponiamo, dai 500 agli 800 €, un rialzo necessario per avere una fotocamera di dimensioni contenute, con obiettivo intercambiabile e molto all’avanguardia con i suoi sensori digitali.

Come scegliere la prima macchina fotografica: le compatte

La prima possibilità da prendere in considerazione è quella delle fotocamere compatte, piccole, molto spesso principalmente con modalità automatica, ma attenzione! Non sottovalutiamo le “compattine” perché ci permettono di portarle ovunque, di metterle anche in tasca, senza obiettivi da cambiare e non avere peso o ingombro di alcun tipo. In molti casi, le compatte offrono una qualità di immagine e di prestazioni al pari di una reflex entry level. Qui, proponiamo non solo l’affidabilità di Sony, ma anche Panasonic e una chicca proveniente da OM System, ex Olympus.

(in offerta su amazon.it) Sony RX100 III Fotocamera Digitale Compatta, Sensore Da 1.0'', Ottica 24-70 Mm F1.8-2.8 Zeiss, Nero Sony RX100 III, compatta di casa Sony con un’ottima qualità di immagine per le sue dimensioni e per il suo prezzo. Qui, abbiamo ottica Zeiss, sensore da 20.1 MP, immagine stabilizzata e schermo LCD con Flip Screen che la rende perfetta per il vlogging e la creazione di contenuti.

Panasonic DMC-LX15EG-K Lumix LX15 Fotocamera Digitale Compatta, Wi-Fi, Nero Panasonic Lumix LX15, compatta di casa Panasonic piccola, resistente con un sensore da 20.9 MP,LCD con Flip Screen, ghiera con le impostazioni manuali che permettono di giocare con i parametri che si preferiscono.

(in offerta su amazon.it) OM SYSTEM Tough TG-7 nero, 12MP, impermeabile, resistente agli urti, modalità di ripresa subacquea e macro, video 4K, zoom 4x-grandangolare (erede di Olympus TG-6) OM System TG-7 , compatta erede di Olympus TG-6 è una buona soluzione per chi ha bisogno di una fotocamera resistente a urti, alte o basse temperature. Una buona alternativa alle action cam, questa fotocamera offre funzioni principalmente in automatico ed è perfetta per chi pratica sport estremi o chi viaggia molto all’avventura.

Come scegliere la prima macchina fotografica: le reflex

Per chi rimane sempre affascinato dalla reflex, anche se ora il mercato della fotografia spinge verso il sistema mirrorless, qui ci sono sempre buone scelte e a prezzi molto contenuti. Innanzitutto è bene fare una precisazione, che cosa significa reflex? Reflex è il sistema di fotocamere con lo specchio, inclinato di 45° verso l’alto, posto in una camera oscura dietro all’obiettivo. A differenza delle compatte viste qualche riga sopra, qui abbiamo gli obiettivi intercambiabili e grazie all’ascesa del sistema mirrorless abbiamo anche la possibilità di acquistare reflex a prezzi più bassi, senza rinunciare alla qualità.

La reflex è la fotocamera da scegliere per chi ha ancora la passione per questo tipo di fotocamere, chi apprezza gli obiettivi intercambiabili e il classicismo che una reflex è ancora in grado di dare: affidabilità, meccanica, sensazione dello scatto.

In ambito reflex Canon e Nikon rimangono i due riferimenti classici e solidi soprattutto per rimanere all’interno della spesa di 500 € circa.

(in offerta su amazon.it) Canon Italia EOS 4000D + EF-S DC III Fotocamera Reflex, Nero, Lunghezza Focale 18-55 mm Canon EOS 4000D, si tratta della fotocamera più economica di casa Canon. Offre un buon sensore e un corpo piccolo e snello. Interessante per iniziare ma scomoda e limitata a lungo andare. Stesso sensore di 1300D ma con qualche aggiornamento hardware

(in offerta su amazon.it) Canon Italia EOS 2000D + EF-S IS II Fotocamera Reflex, Nero, Lunghezza Focale 18-55 mm Canon EOS 2000D è la sostituzione di 1300D. offre il nuovo sensore e la nuova tecnologia del processore di immagine. Corpo piccolo e snello. Interessante per iniziare ma scomoda e limitata a lungo andare, offre tanto con poco.

Come scegliere la prima macchina fotografica: le mirrorless

E ora siamo giunti al sistema mirrorless, il più all’avanguardia in questi anni, senza specchio posto tra ottica e sensore. Il sensore digitale e l’assenza di specchio permettono delle dimensioni più ridotte rispetto alla reflex e offrono comunque la possibilità di obiettivi intercambiabili.

(in offerta su amazon.it) Sony Alpha 6100L - Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo Intercambiabile SELP 16-50mm, Sensore APS-C, Video 4K, Real Time Eye AF, Real Time Tracking, ILCE6100B + SELP1650, Nero Sony Alpha 6100L, qui saliamo leggermente di prezzo per avere una mirrorless di casa Sony una delle aziende che governano questo mercato. Semplice da usare, con modalità manuali e un sensore da APS-C CMOS da 24 MP che offre anche video in 4K. Con questa proposta la vediamo con obiettivo kit intercambiabile SELP 16-50mm.

Olympus PEN E-PL10 Micro Four Thirds - Kit per Macchina Fotografica con Obiettivo 14-42 mm M.Zuiko EZ, Stabilizzazione dell'Immagine nella Custodia, Video 4K, Wi-Fi, 16 Tipi di Filtri, Nero Olympus PEN E-PL10, anche qui saliamo leggermente di prezzo per avere una mirrorless di casa Olympus, uno storico marchio di fotocamere che da sempre garantisce qualità. Un’ottima combinazione tra tecnologia ad alte prestazioni e pura estetica. Con un sensore CMOS da 16 megapixel e di un processore d’immagine TruePic VIII, c’è garanzia di di immagini di alta qualità, nitide e dettagliate.

Conclusioni

La nostra guida giunge al termine e speriamo di avervi dato tutte le informazioni necessarie per poter acquistare la prima fotocamera e sperimentare salvando il portafoglio. Fateci sapere nei commenti quale sarà la vostra scelta e continuate a seguire tuttotek.it per tutti i consigli sul mondo della fotografia.