Anime Breakfast: Dungeon Food in una gustosa recensione 

In questa nuova puntata di Anime Breakfast vogliamo parlarvi, in una breve recensione, di Dungeon Food, serie animata attualmente in corso e disponibile su Netflix

La stagione primaverile dei simulcast di anime sta per iniziare e tante saranno le nuove proposte in arrivo (qui, ad esempio, trovate quelle targate Crunchyroll!). Tante altre, invece, continueranno dalla precedente come ad esempio, per l’appunto, Dungeon Food (in giapponese Dungeon Meshi, conosciuto anche come Delicious in Dungeon). Fantasy iniziato a gennaio 2024, prodotto da Trigger e trasmesso in simulcast ogni giovedì su Netflix, Dungeon Food è l’adattamento dell’omonimo manga di Ryoko Kui e ve ne parliamo in questa veloce recensione dedicata, nonché nuovo episodio di Anime Breakfast (qui la lista completa!).

Che fame!

La storia ci introduce Laios, un giovane avventuriero che viaggia nel Labirinto del Guardiano, un vero e proprio Dungeon, insieme alla sua truppa composta da Marcille e Falin, due maghe e Chilchuck il ladro. Nel corso della prima puntata, il gruppo si imbatte in un potete drago rosso che li sconfigge facilmente e divora Falin, che è anche la sorella di Laios. In tutta la prima parte di Dungeon Food l’obiettivo è dunque uno solo: rincorrere quel gigantesco drago rosso per cercare di salvare Falin.

Senshi means warrior | Recensione Dungeon Food

Nel corso dell’avventura, il gruppo conosce Senshi, un cacciatore di taglie appassionato di cucina che gira con una pentola in acciaio e tutti gli attrezzi del mestiere di chef. E che cosa mangiare in un Dungeon che permette poco il proliferare della vita, a causa della grande quantità di mostri presenti? Esattamente: proprio i mostri stessi. Alla componente puramente fantasy dell’opera, si mischia anche quella più “food porn” che i più appassionati ricorderanno di aver già potuto assaggiare (pun intended, ndr) con la serie di Food Wars. La rappresentazione dei vari piatti presenta un’estetica accentuata palesemente voluta e che punta quasi a farci venire fame.

Non vi parliamo oltre della trama, perché, lo ammettiamo, quella di Dungeon Food ha una struttura piuttosto semplice, lineare e telefonata, seppur sia ricca nel corso degli episodi di spunti originali e divertenti. Le varie scene sono rese da un cast di personaggi ben caratterizzato e, soprattutto, ben amalgamato, che presentano personalità distinte e, specialmente, un’ottima base di umorismo. Umorismo che, insieme al fantasy e al buon cibo, rende innegabilmente Dungeon Food una serie leggera ed apprezzabile da tutti, più godibile se presa a piccole dosi.

Laios?

Una piccola curiosità su Laios: il suo nome deriva da Laio, un re di Tebe noto a chi mastica la mitologia greca perché padre di Edipo. Esattamente, proprio colui che successivamente sposò la sua stessa madre, Giocasta. Ora, se vogliamo dar retta ai simbolisti, questo potrebbe benissimo stare a significare che il nostro avventuriero avrà a che fare con una tragedia e un tradimento, ma forse stiamo cercando il pelo nell’uovo, specialmente per un anime come Dungeon Food.

Animazioni e character design | Recensione Dungeon Food

Passiamo a parlare un po’ del lato tecnico della produzione Trigger. Lo stile di animazione è vivace e colorato e presenta un tratto morbido e molto dettagliato, cosa che rende giustizia sia al design dei personaggi, tutti iconici e molto riconoscibili, sia a quello dei vari mostri in cui si imbattono. Le animazioni funzionano, sono molto fluide e curate, sia nelle scene d’azione sia in quelle di vita quotidiana. Per quel che riguarda il character design, inoltre, nato dalla mano di Naoki Takeda, siamo di fronte ad una produzione accattivante ed originale, che rende giustizia alla stessa originalità del concept alla base di Dungeon Food.

In alcuni frangenti viene utilizzata la CGI, ma come ci ha abituati nel corso degli anni lo studio Trigger, questa non risulta mai invadente o distonica rispetto al resto della scena. Infine, la regia di Yoshihiro Miyajima è efficace e dinamica, e riesce a rendere al meglio qualsiasi scena venga rappresentata.

Colonna sonora e doppiaggio | Recensione Dungeon Food

La colonna sonora, composta da Yasunori Mitsuda e Shunshuke Tsuchiya, è piacevole e si adatta bene a tutte le varie sfaccettature, momenti ed atmosfere della serie. Inoltre, la opening è una delle cose più belle che abbiamo mai visto negli ultimi tempi. Andate a godervela. Su Netflix, Dungeon Food è disponibile anche con il doppiaggio italiano (e in altre lingue) e, sebbene ammettiamo di averlo visto interamente con il doppiaggio originale, abbiamo rivisto il primo episodio per valutarne l’adattamento nostrano e la scelta dei doppiatori ci sembra ottima, con voci che riescono a trasmettere coerentemente emozioni e, soprattutto, la personalità del personaggio stesso.

Buon pranzo!

Siamo giunti dunque alle battute finali di questa veloce recensione di Dungeon Food, nonché della settimanale puntata di Anime Breakfast. Sebbene siamo di fronte ad una serie semplice, con una narrativa piuttosto classica, basilare e telefonata, la serie Trigger riesce comunque a catturare l’attenzione grazie, in primis, alla commistione di generi che, in un contesto globale, la rendono decisamente gradevole. Se poi aggiungiamo un comparto tecnico di buon livello e in linea con le altre produzioni dell’azienda e personaggi ben caratterizzati, capirete bene perché non possiamo che consigliarvene la visione. A piccole dosi, però, magari una puntata al giorno proprio mentre mangiate. Stimolerà l’appetito (forse)!

Dungeon Food è attualmente in simulcast nel catalogo di Netflix! Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le novità sul mondo del cinema e delle serie TV!

7 Ora abbiamo fame Punti a favore Personaggi ben caratterizzati

Personaggi ben caratterizzati Ottima idea la commistione di generi

Ottima idea la commistione di generi Tecnicamente buono (qualità Trigger)

Tecnicamente buono (qualità Trigger) Doppiaggio italiano ben realizzato

Doppiaggio italiano ben realizzato Punti a sfavore Narrativa piuttosto semplice e telefonata

Narrativa piuttosto semplice e telefonata Da prendere a piccole dosi

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.