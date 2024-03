Da Fujifilm è in arrivo la promozione INSTAX 150% FUN, un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della fotografia istantanea e per chi vuole sperimentarla

Durante il periodo promozionale, dal 30 marzo al 30 giugno 2024, chi acquista una fotocamera o una stampante istantanea della gamma INSTAX ha l’opportunità di ricevere fino a 150 euro in crediti per vivere esperienze incredibili e condivisibili. Che si tratti di cene gourmet, avventure in viaggio, divertimento nei parchi a tema, serate di karaoke e molto altro ancora, INSTAX 150% FUN offre un’ampia gamma di possibilità per rendere ogni momento unico e indimenticabile!

Regalare e condividere emozioni con INSTAX è facile. INSTAX porta con sé allegria, spensieratezza, brio, praticità, compattezza e tecnologia, tutto a portata di mano! INSTAX aggiunge sempre un tocco di creatività alle proprie giornate e sa catturare e incorniciare i momenti più belli della vita in modo istantaneo.

Fujifilm: ecco la promo INSTAX 150% FUN

La promozione INSTAX 150% FUN è una sorprendente occasione per vivere esperienze indimenticabili e inattese e per incorniciare i ricordi in stampe fotografiche instax.

Per partecipare alla promozione basterà richiedere il premio entro 10 giorni dall’acquisto. Il regolamento completo e i prodotti aderenti sono disponibili sul sito dedicato.

Lanciata nel 1998, in Giappone affettuosamente chiamata Cheki”, la serie di fotocamere istantanee INSTAX ha conquistato il mondo con la sua capacità di catturare momenti preziosi in stampe fotografiche. Il marchio si è poi ampliato con una linea di stampanti a sviluppo istantaneo per smartphone, consentendo agli utenti di stampare facilmente le immagini memorizzate nei loro dispositivi, aumentando di conseguenza la base di utenti. Oggi, la serie INSTAX è riconosciuta come uno strumento di comunicazione e di espressione personale, capace di trasmettere emozioni attraverso le fotografie istantanee.

Considerato che da poco è uscita la nuova INSTAX Mini 99, questa promozione è un ottimo modo per avere in cambio anche dei fantastici vantaggi.