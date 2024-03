In questo articolo andremo a vedere la recensione dell’UGREEN Nexode RG 65W Charger robot

L’UGREEN Nexode RG 65W è un caricabatterie GaN che si distingue per il suo design a forma di robot. Non solo è un caricabatterie efficiente e versatile, ma è anche un oggetto decorativo che aggiunge un tocco di originalità alla scrivania o al comodino.

Caratteristiche principali:

Potenza di 65W con tecnologia GaN

Tre porte: 2x USB-C e 1x USB-A

Compatibile con un’ampia gamma di dispositivi

Design compatto e portatile

Piedini magnetici per una maggiore stabilità

Sicurezza garantita da diverse protezioni

Design unico e materiali top | Recensione UGREEN Nexode RG 65W Charger robotic

Il design a forma di robot del Nexode RG 65W non è solo un vezzo estetico, ma è anche funzionale.

I piedini magnetici lo rendono stabile e sicuro da utilizzare, evitando che cada accidentalmente dalla scrivania o dal comodino. Inoltre, la forma compatta lo rende ideale per il trasporto in viaggio.

Il Nexode RG è realizzato con materiali di alta qualità che offrono un piacevole feeling al tatto. Le plastiche utilizzate sono resistenti e robuste, e la finitura opaca conferisce al caricabatterie un aspetto elegante e raffinato.

Il caricabatterie è disponibile in due colorazioni: una classica nera e una più vivace bianco e lilla. La scelta del colore permette di abbinare il caricabatterie al proprio stile personale o all’arredamento della stanza.

Il design del Nexode RG è curato in ogni minimo dettaglio. I piedini magnetici sono rivestiti in gomma per evitare di graffiare le superfici, e ildisplay LED integrato fornisce informazioni utili sullo stato di carica.

Il design unico e i materiali di qualità rendono il Nexode RG 65W un caricabatterie non solo efficiente e versatile, ma anche un vero e proprio oggetto di arredamento.

Prestazioni efficienti e versatili | Recensione UGREEN Nexode RG 65W Charger robotic

L’UGREEN Nexode RG 65W è un caricabatterie GaN che offre una potenza di 65W. Questo significa che può caricare rapidamente laptop, smartphone, tablet e altri dispositivi.

Porta USB-C 1: La porta USB-C 1 è in grado di erogare fino a 65W di potenza. Questo la rende ideale per caricare rapidamente laptop come MacBook Pro e Dell XPS.

Porta USB-C 2: La porta USB-C 2 è in grado di erogare fino a 30W di potenza. Questo la rende ideale per caricare smartphone, tablet e altri dispositivi.

Porta USB-A: La porta USB-A è in grado di erogare fino a 22,5W di potenza. Questo la rende ideale per caricare dispositivi come Nintendo Switch e power bank.

Utilizzo di Più Porte:

Se si utilizzano tutte e tre le porte del Nexode RG 65W in contemporanea, la potenza di uscita è la seguente:

– USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A: 65W (totale)

Tuttavia, è importante notare che la potenza di uscita totale di 65W sarà condivisa tra i tre dispositivi collegati. La distribuzione della potenza dipenderà dai dispositivi collegati e dalla loro richiesta di energia.

Ecco alcuni scenari possibili:

Scenario 1:

USB-C 1: Laptop (45W)

Laptop (45W) USB-C 2: Smartphone (15W)

Smartphone (15W) USB-A: Tablet (15W)

In questo scenario, il laptop riceverà la maggior parte della potenza (45W), mentre lo smartphone e il tablet riceveranno 15W ciascuno.

Scenario 2:

USB-C 1: Laptop (65W)

Laptop (65W) USB-C 2: Non utilizzato

Non utilizzato USB-A: Non utilizzato

In questo scenario, il laptop riceverà l’intera potenza di 65W, poiché le altre due porte non sono utilizzate.

Scenario 3:

USB-C 1: Non utilizzato

Non utilizzato USB-C 2: Smartphone (30W)

Smartphone (30W) USB-A: Tablet (22,5W)

In questo scenario, lo smartphone riceverà 30W e il tablet 22,5W, per un totale di 52,5W. La potenza rimanente (12,5W) sarà disponibile per altri dispositivi che potrebbero essere collegati in futuro.

In generale, si consiglia di utilizzare solo due porte contemporaneamente per ottenere la massima velocità di ricarica per i dispositivi collegati. Se si utilizzano tutte e tre le porte, la velocità di ricarica potrebbe essere inferiore a causa della potenza condivisa.

Inoltre, è importante utilizzare cavi di alta qualità per garantire la massima efficienza e sicurezza durante la ricarica.

Chi dovrebbe acquistare questo Nexode RG 65W?

In conclusione’UGREEN Nexode RG 65W è un caricabatterie GaN che si distingue per il suo design a forma di robot, la sua efficienza e la sua versatilità.

Con una potenza di 65W e tre porte USB, è in grado di caricare rapidamente laptop, smartphone, tablet e altri dispositivi.

In definitiva, il Nexode RG 65W è un caricabatterie di alta qualità che offre prestazioni eccellenti e un design unico.

Se siete alla ricerca di un caricabatterie affidabile e performante che vi permetta di caricare tutti i vostri dispositivi in modo rapido e sicuro, il Nexode RG 65W è la scelta ideale per voi.