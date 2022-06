Call of Duty Modern Warfare 2: leak del trailer, confermata l’open beta

G iugno fa rima con leak: il nuovo trailer sfoca, pardon, “sfoggia” Call of Duty Modern Warfare 2 e dettagli annessi, open beta compresa

Non c’è niente da fare: lo stato di sollucchero e salivazione dei videogiocatori rende il mese di giugno terreno fertile per i leak, e ora abbiamo un trailer di Call of Duty Modern Warfare 2. O meglio, vorremmo specificare: abbiamo un video molto, molto sfocato in cui lo sparatutto fa capolino. Oggi dovremmo aspettarci la versione in alta definizione direttamente dalla fonte, ma siccome le dieci del mattino sulla costa ovest si traducono per noi nelle sette di sera ci concediamo di fare eco al tweet di Jamie Evans per una piccola anteprima. La gatta frettolosa non avrà fatto i gattini ciechi stavolta, ma li ha resi sicuramente miopi.

Messa a (s)fuoco: il trailer di Call of Duty Modern Warfare 2 arriva in anticipo di due ore

Oltre a mostrare la Task Force 141, il trailer di Call of Duty Modern Warfare 2 al centro del leak ci concede di “sbirciare” altri aspetti dello sparatutto (un po’ “viziato”) targato Activision. La squadra si mette in mostra anche a bordo di motoscafi, intenta a raggiungere una piattaforma petrolifera. La ricerca poi cede il posto al gameplay dei combattimenti notturni tra i corridoi claustrofobici, mentre riecheggia il “bisogno di un esercito”. La cosa più succosa (con buona pace del redattore che dovrà parlare del trailer completo), però, è un’altra. La open beta si farà, e sarà inclusa con i preordini.

In una mossa che suona quasi paradossale alla luce dell’acquisizione di Activision, però, non sarà l’utenza Xbox a potersi permettere un assaggio. Quest’onore è infatti riservato ai giocatori su PS4 e PS5, come indica il recente datamining. Il gioco è previsto per il 28 ottobre su Xbox One, Xbox Series X e Series S, PC e, ovviamente, PS4 e PS5. Lo sguardo al gameplay ha eluso il primo trailer di presentazione, ma il titolo farà capolino allo showcase del Summer Game Fest. Il che ci porta, ovviamente, a “rimanere sintonizzati”. Non mancheremo di farlo, mentre il fiume estivo di annunci ci travolgerà in pieno.

Ora sta a voi dirci la vostra: quale tautogramma dedichereste al leak? Assaggio appetitoso, o sotterfugio sfocato? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.