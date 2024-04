BAFTA Game Awards 2024: la lista di tutti i vincitori!

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, la lista completa di tutti i vincitori ai BAFTA Game Awards 2024: ovviamente sapete già chi c’è a fare da capolista…

In settimana si sono tenuti i BAFTA Game Awards 2024 (non sapete chi vi era nominato? Qua la lista!), equivalente dei The Game Awards, ma in salsa britannica, e controparte videoludica dei più celebri BAFTA dedicati alla cinematografia (qui la lista completa dei vincitori). E, inutile dire, anche in questo caso a far da capolista in termini di statuette ottenute troviamo Baldur’s Gate 3 di Larian Studios (qui la nostra recensione completa!), ma c’è stato ampio spazio anche per Alan Wake 2 e… udite udite, Cyberpunk 2077.

Baldur’s Gate 3 ovunque

Infatti Baldur’s Gate 3 si è portato a casa ben cinque statuette e potrete ben immaginare quali. Siamo rimasti sorpresi dal fatto che Neil Newbon, che interpreta Astarion nel titolo di Baldur’s Gate 3, non sia riuscito a doppiare il successo dei TGA nella sua categoria come miglior performer protagonista. E Cyberpunk 2077 torna a vincere, proprio come ai TGA, per il titolo meglio supportato nel tempo. Non vogliamo però spoilerarvi nulla, vi lasciamo alla lista completa dei vincitori ai BAFTA Game Awards 2024. Stavolta in ordine alfabetico. Iniziamo!

Animation – Artistic Achievement | BAFTA Game Awards 2024 vincitori

Animation

Qui di seguito la lista completa delle nomination e il vincitore al premio Animation:

Artistic Achievement

Qui di seguito la lista completa delle nomination e il vincitore al premio Artistic Achievement:

ALAN WAKE 2 Development Team – Remedy Entertainment Plc./Epic Games – VINCITORE

BALDUR’S GATE 3 Development Team – Larian Studio/Larian Studio

COCOON Development Team – Geometric Interactive/Annapurna Interactive

DIABLO IV Development Team – Blizzard Entertainment/Blizzard Entertainment

FINAL FANTASY XVI Hiroshi Minagawa, Kazuya Takahashi, Naoki Kurihara – SQUARE ENIX – Creative Business Unit III/SQUARE ENIX

HI-FI RUSH Development Team – Tango Gameworks/Bethesda Softworks

Audio Achievement – Best Game | BAFTA Game Awards 2024 vincitori

Audio Achievement

Qui di seguito la lista completa delle nomination e il vincitore al premio Audio Achievement:

ALAN WAKE 2 Development Team – Remedy Entertainment Plc./Epic Games – VINCITORE

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III Matt Grimm, Eric Wedemeyer, Robbie Elias – Sledgehammer

Games/Activision

HI-FI RUSH Development Team – Tango Gameworks/Bethesda Softworks

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM Development Team – Nintendo EPD/Nintendo

MARVEL’S SPIDER-MAN 2 Development Team – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

STAR WARS JEDI: SURVIVOR Development Team – Respawn Entertainment/Electronic Arts

Best Game

Qui di seguito la lista completa delle nomination e il vincitore al premio Best Game:

ALAN WAKE 2 Development Team – Remedy Entertainment Plc./Epic Games

BALDUR’S GATE 3 Development Team – Larian Studio/Larian Studio – VINCITORE

DAVE THE DIVER Development Team – MINTROCKET/MINTROCKET

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM Development Team – Nintendo EPD/Nintendo

MARVEL’S SPIDER-MAN 2 Development Team – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

SUPER MARIO BROS. WONDER Development Team – Nintendo EPD/Nintendo

British Game – Debut Game | BAFTA Game Awards 2024 vincitori

British Game

Qui di seguito la lista completa delle nomination e il vincitore al premio British Game:

CASSETTE BEASTS Development Team – Bytten Studio/Raw Fury

DEAD ISLAND 2 Development Team – Dambuster Studios/PLAION

DISNEY ILLUSION ISLAND Development Team – Dlala Studios/Disney

FOOTBALL MANAGER 2024 Development Team – Sports Interactive/SEGA Europe

VIEWFINDER Development Team – Sad Owl Studios/Thunderful Publishing – VINCITORE

WARHAMMER AGE OF SIGMAR: REALMS OF RUIN Development Team – Frontier Developments/Frontier Developments

Debut Game

Qui di seguito la lista completa delle nomination e il vincitore al premio Debut Game:

COCOON Development Team – Geometric Interactive/Annapurna Interactive

DAVE THE DIVER Development Team – MINTROCKET/MINTROCKET

DREDGE Development Team – Black Salt Games/Team17 Digital

STRAY GODS: THE ROLEPLAYING MUSICAL Development Team – Summerfall Studios/Humble Games

VENBA Abhijeeth Swaminathan, Sam Elkana, Shahrin Khan – Visai Games/Visai Games – VINCITORE

VIEWFINDER Development Team – Sad Owl Studios/Thunderful Publishing

Evolving Game – Family | BAFTA Game Awards 2024 vincitori

Evolving Game

Qui di seguito la lista completa delle nomination e il vincitore al premio Evolving Game:

CYBERPUNK 2077 Development Team – CD PROJEKT RED/CD PROJEKT RED – VINCITORE

FINAL FANTASY XIV ONLINE Development Team – Creative Business Unit III/Square Enix

FORTNITE Development Team – Epic Games/Epic Games

FORZA HORIZON 5 Development Team – Playground Games/Xbox Game Studios

GENSHIN IMPACT Development Team – HoYoverse/HoYoverse

NO MAN’S SKY Development Team – Hello Games/Hello Games

Family

Qui di seguito la lista completa delle nomination e il vincitore al premio Family:

COCOON Development Team – Geometric Interactive/Annapurna Interactive

DAVE THE DIVER Development Team – MINTROCKET/MINTROCKET

DISNEY ILLUSION ISLAND Development Team – Dlala Studios/Disney

HI-FI RUSH Development Team – Tango Gameworks/Bethesda Softworks

HOGWARTS LEGACY Development Team – Avalanche Software/Warner Bros. Games

SUPER MARIO BROS. WONDER Development Team – Nintendo EPD/Nintendo – VINCITORE

Game Beyond Entertainment – Game Design | BAFTA Game Awards 2024 vincitori

Game Beyond Entertainment

Qui di seguito la lista completa delle nomination e il vincitore al premio Game Beyond Entertainment:

CHANTS OF SENNAAR Julien Moya, Thomas Panuel – Rundisc/Focus Entertainment

GOODBYE VOLCANO HIGH Development Team – KO_OP/KO_OP

TCHIA Phil Crifo, Marilou Lopez-Aguilera, Thoanë Thomadra – Awaceb/Kepler Interactive – VINCITORE

TERRA NIL Development Team – Free Lives/Devolver Digital

THIRSTY SUITORS Development Team – Outerloop Games/Annapurna Interactive

VENBA Abhijeeth Swaminathan, Sam Elkana, Shahrin Khan – Visai Games/Visai Games

Game Design

Qui di seguito la lista completa delle nomination e il vincitore al premio Game Design:

COCOON Development Team – Geometric Interactive/Annapurna Interactive

DAVE THE DIVER Development Team – MINTROCKET/MINTROCKET – VINCITORE

DREDGE Joel Mason, Alex Ritchie, Nadia Thorn – Black Salt Games/Team17 Digital

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM Development Team – Nintendo EPD/Nintendo

MARVEL’S SPIDER-MAN 2 Development Team – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

VIEWFINDER Development Team – Sad Owl Studios/Thunderful Publishing

Multiplayer – Music | BAFTA Game Awards 2024 vincitori

Multiplayer

Qui di seguito la lista completa delle nomination e il vincitore al premio Multiplayer:

BALDUR’S GATE 3 Development Team – Larian Studio/Larian Studio

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III Development Team – Sledgehammer Games/Activision

DIABLO IV Development Team – Blizzard Entertainment/Blizzard Entertainment

FORZA MOTORSPORT Development Team – Turn 10 Studios/Xbox Game Studios

PARTY ANIMALS Development Team – Recreate Games/Source Technology

SUPER MARIO BROS. WONDER Development Team – Nintendo EPD/Nintendo – VINCITORE

Music

Qui di seguito la lista completa delle nomination e il vincitore al premio Music:

ALAN WAKE 2 Development Team – Remedy Entertainment Plc./Epic Games

ASSASSIN’S CREED MIRAGE Development Team – Ubisoft/Ubisoft

BALDUR’S GATE 3 Borislav Slavov – Larian Studio/Larian Studio – VINCITORE

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM Development Team – Nintendo EPD/Nintendo

MARVEL’S SPIDER-MAN 2 John Paesano, Scott Hanau, Keith Leary – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

STAR WARS JEDI: SURVIVOR Gordy Haab, Stephen Barton – Respawn Entertainment/Electronic Arts

Narrative – New Intellectual Property | BAFTA Game Awards 2024 vincitori

Narrative

Qui di seguito la lista completa delle nomination e il vincitore al premio Narrative:

ALAN WAKE 2 Development Team – Remedy Entertainment Plc./Epic Games

BALDUR’S GATE 3 Development Team – Larian Studio/Larian Studio – VINCITORE

DREDGE Joel Mason, Alex Ritchie, Nadia Thorne – Black Salt Games/Team17 Digital

FINAL FANTASY XVI Kazutoyo Maehiro, Michael-Christopher Koji Fox – SQUARE ENIX – Creative Business Unit III/SQUARE ENIX

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM Development Team – Nintendo EPD/Nintendo

STAR WARS JEDI: SURVIVOR Stig Asmussen, Aaron Contreras, Dori Arazi – Respawn Entertainment/Electronic Arts

New Intellectual Property

Qui di seguito la lista completa delle nomination e il vincitore al premio New Intellectual Property:

CHANTS OF SENNAAR Julien Moya, Thomas Panuel – Rundisc/Focus Entertainment

DAVE THE DIVER Development Team – MINTROCKET/MINTROCKET

DREDGE Development Team – Black Salt Games/Team17 Digital

HI-FI RUSH Development Team – Tango Gameworks/Bethesda Softworks

JUSANT Development Team – DON’T NOD/DON’T NOD

VIEWFINDER Development Team – Sad Owl Studios/Thunderful Publishing – VINCITORE

Performer in a leading role – Performer in a supporting role | BAFTA Game Awards 2024 vincitori

Performer in a leading role

Qui di seguito la lista completa delle nomination e il vincitore al premio Performer in a leading role:

AMELIA TYLER as Narrator in Baldur’s Gate 3

CAMERON MONAGHAN as Cal Kestis in Star Wars Jedi: Survivor

NADJI JETER as Miles Morales in Marvel’s Spider-Man 2 – VINCITORE

NEIL NEWBON as Astarion in Baldur’s Gate 3

SAMANTHA BÉART as Karlach in Baldur’s Gate 3

YURI LOWENTHAL as Peter Parker in Marvel’s Spider-Man 2

Performer in a supporting role

Qui di seguito la lista completa delle nomination e il vincitore al premio Performer in a supporting role:

ANDREW WINCOTT as Raphael in Baldur’s Gate 3 – VINCITORE

DEBRA WILSON as Cere Junda in Star Wars Jedi: Survivor

RALPH INESON as Cidolfus “Cid” Telamon in Final Fantasy XVI

SAM LAKE as Alex Casey in Alan Wake 2

TONY TODD as Venom in Marvel’s Spider-Man 2

TRACY WILES as Jaheira in Baldur’s Gate 3

Technical Achievement – EE Player’s Choice | BAFTA Game Awards 2024 vincitori

Technical Achievement

Qui di seguito la lista completa delle nomination e il vincitore al premio Technical Achievement:

ALAN WAKE 2 Development Team – Remedy Entertainment Plc./Epic Games

FINAL FANTASY XVI Ryota Suzuki, Yasuhiro Yanamoto, Kei Honda – SQUARE ENIX – Creative Business Unit III/SQUARE ENIX

HORIZON CALL OF THE MOUNTAIN Development Team – Guerrilla and Firesprite/Sony Interactive Entertainment

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM Development Team – Nintendo EPD/Nintendo – VINCITORE

MARVEL’S SPIDER-MAN 2 Development Team – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

STARFIELD Development Team – Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks

EE Player’s Choice

Qui di seguito la lista completa delle nomination e il vincitore al premio EE Player’s Choice:

BALDUR’S GATE 3 Larian Studio/Larian Studio – VINCITORE

CYBERPUNK 2077 CD PROJEKT RED/CD PROJEKT RED

FORTNITE Epic Games/Epic Games

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM Nintendo EPD/Nintendo

LETHAL COMPANY Zeekerss/Zeekerss

MARVEL’S SPIDER-MAN 2 Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

Conclusione

Siamo dunque giunti alla fine della lista completa dei vincitori ai BAFTA Game Awards 2024. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!