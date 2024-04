Steve Buscemi nel cast di Mercoledì 2

Nuovo ingresso nel cast per l’attesissimo Mercoledì 2: Steve Buscemi entra nella squadra della seconda stagione della serie Netflix

Sembra che il cast della seconda stagione di Mercoledì si stia allargando sempre di più. Infatti pare cha anche Steve Buscemi sia entrato a far parte della seconda stagione dell’attesa serie Netflix. Il ruolo che l’attore dovrà ricoprire non è ancora stato rivelato. Tuttavia, sono trapelate delle informazioni che portano ad un’ipotesi alquanto probabile. Infatti, Steve Buscemi potrebbe indossare i panni del nuovo preside della Nevermore Academy, la scuola alla quale i protagonisti della serie sono iscritti e nella quale si svolge gran parte dell’azione della serie. Ricordiamo che nella prima stagione il ruolo di preside era ricoperto da Larissa Weems che portava il volto di Gwendoline Christie. Ma, data la presunta morte del personaggio, sicuramente la Nevermore avrà bisogno di un nuovo dirigente scolastico. Il capitolo d’esordio della serie si è chiuso con la protagonista che riesce a risolvere con successo una serie di omicidi e addirittura riesce a sventare un tentativo di distruzione della scuola e dei suoi studenti.

Cosa sappiamo di Mercoledì 2 e dell’assunzione di Steve Buscemi

Non sappiamo ancora molto riguardo la seconda stagione ed anche il rumor su personaggio di Buscemi va ancora verificato. In realtà Netflix non ha ancora confermato questa scelta di casting. Ricordiamo Buscemi per un’incredibile varietà di ruoli da lui ricoperti al cinema e in televisione. Ha recitato in Fargo, Le Iene, Il Grande Lebowski e diversi film di Adam Sandler. Grazie ai suoi ruoli in serie televisive, l’attore ha ottenuto otto nomination agli Emmy Awards, grazie alle sue interpretazioni nelle serie Boardwalk Empire e I Soprano. Più recentemente, ha recitato in Miracle Workers ed è apparso nell’ultima stagione di Curb Your Enthusiasm.

