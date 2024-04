X-Files: dove vedere tutte le stagioni della serie fantascientifica di successo!

Scopriamo insieme in questa guida speciale, dove recuperare tutte le stagioni della serie Fantascientifica di successo, X-Files. Con attori protagonisti David Duchovny e Gillian Anderson; una miscela unica di mistero, fantascienza e cospirazione, nell’universo creato da Chris Carter

Dal suo debutto nel 1993, la serie televisiva X-Files ha da subito catturato l’immaginazione degli spettatori, trasportandoli nel lontano mondo al limite dell’ignoto; esplorando i misteri più oscuri e affascinanti dell’universo. Creato da Chris Carter, con attori protagonisti David Duchovny e Gillian Anderson; la vicenda segue gli agenti dell’FBI Fox Mulder e Dana Scully, impegnati ad indagare in casi apparentemente inspiegabili; spaziando dalle creature mostruose agli incontri alieni, dalle cospirazioni governative ai fenomeni soprannaturali.

Caratterizzata da una narrazione avvincente, personaggi indimenticabili e un’atmosfera unica di suspense e mistero; X-Files si è dimostrata negli anni un pilastro della cultura popolare, affrontando una vasta gamma di tematiche dall’alienazione sociale alla paranoica paranoia, influenzando intere generazioni.

Trama | X-Files

La trama di X-Files segue le indagini degli agenti dell’FBI Fox Mulder e Dana Scully (David Duchovny e Gillian Anderson), impegnati a scoprire casi inspiegabili, fenomeni paranormali e complotti governativi. Fox Mulder è un agente dell’FBI ossessionato dalla ricerca della verità sulla scomparsa di sua sorella, avvenuta quando entrambi erano bambini e che crede sia collegata a incontri extraterrestri. Dana Scully è una scienziata scettica incaricata di mantenere un approccio razionale e scientifico alle indagini, assegnata per sorvegliare Mulder e contrastare la sua inclinazione al soprannaturale.

In ogni episodio, Mulder e Scully affronteranno casi apparentemente inspiegabili; spaziando dalla presenza di creature mostruose, incontri alieni fino alle manifestazioni paranormali. Lungo il percorso, si troveranno faccia a faccia con una varietà di nemici, tra cui altri agenti governativi, organismi segreti e forze oscure che cercano di ostacolare le loro indagini.

Ecco una lista delle piattaforme on demand su cui è possibile trovare la serie X-Files.

Disney+ | Dove vedere in streaming X-Files

Tra le ricche offerte dello streaming di Disney+; le stagioni complete della serie tv X-Files sono pronte per essere gustate comodamente da casa. Con Disney+, avrete accesso ai momenti più intensi della serie. Ecco di seguito il link della piattaforma!

Link Disney+

Con Disney+ potrai scegliere tra tre piani a seconda della propria esigenza:

1.Standard con Pubblicità al costo Mensile di 5,99 €, con previsto:

Streaming con pubblicità

Qualità audio fino a 5.1

Qualità video fino a Full HD 1080p

Riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente



2. Disney+ Standard senza pubblicità per un costo Mensile: 8,99 € o Annuale: 89,90 €, con incluso:

Streaming senza interruzioni pubblicitarie

Qualità audio fino a 5.1

Qualità video fino a Full HD 1080p

Riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente

Fino a 10 dispositivi per il download

3. Disney+ Premium con un costo Mensile: 11,99 € o Annuale: 119,90 €, con incluso:

Streaming senza interruzioni pubblicitarie

Esperienza sonora immersiva con la qualità audio fino a Dolby Atmos

Qualità video fino a 4K UHD e HDR

Riproduzione su 4 dispositivi contemporaneamente

Fino a 10 dispositivi per il download

Amazon Prime Video | Dove vedere in streaming X-Files

Amazon Prime Video offre l’intera serie di X-Files per lo streaming ondemand. Gli abbonati possono godersi tutte le stagioni, compresi i revival del 2016 e 2018, nonché i film basati sulla serie.

Ecco di seguito il link della piattaforma!

Link Prime Video

Amazon Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime. L’offerta prevede:

Costo

4,99€/mese o 49,99€/anno – Prime base

2,49€/mese o 24,95€/anno – Prime Student

Prova gratuita

30 giorni – Prime base

90 giorni – Prime Student

Apple Tv+| Dove vedere in streaming X-Files

Altra piattaforma streaming è la Apple Tv+. Con offerte tutte le stagioni complete, sarà possibile godere della serie X-Files attraverso questo link dedicato:

Link Apple Tv+

Apple Tv+ è un servizio streaming che brilla per qualità dei contenuti, risoluzione 4k e supporto Dolby Vision e Dolby Atmos. L’offerta prevede:

Apple TV+6,99 €/mese con incluso:

Accesso a tutti i contenuti della piattaforma, Guardi Apple TV+ dove vuoi, Condividi l’abbonamento con cinque persone, Scarica i contenuti per guardarli offline, 7 Giorni di prova gratuita

