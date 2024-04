La Renault Captur dice addio al Diesel

Con un rinnovo della facciata e del trucco della Renault Captur, l’azienda abbandona il Diesel, dicendogli addio per lasciare posto ai nuovi modelli full hybrid, mild hybrid e bi-fuel GPL

Parliamo di una delle aziende più redditizie e produttive della storia del settore automobilistico e dei motori. Facendo un’analisi di mercato e dei dati, dal 2013 a oggi la Renault ha venduto oltre le 2 milioni di auto, rientrando così tra le aziende automobilistiche francesi più amate del mondo e anche una delle più redditizie. Certo, l’azienda ha dovuto affrontare ben 4 anni di calo delle vendite, ma capita a tutti di cadere. Infatti ultimamente il team sta tornando alla ribalta, vendendo più modelli delle proprie auto. Ma stavolta l’azienda ha voluto apportare un cambiamento al suo modello di punta, la Renault Captur, che ha detto addio al Diesel per fare spazio ai nuovi modelli full hybrid, mild hybrid e bi-fuel GPL.

La Renault Capture saluta per sempre il Diesel e si fa un nuovo trucco

Il cambiamento che vediamo sulla carrozzeria della nuova Renault Capture è ben visibile, anche se in realtà le dimensioni rimangono praticamente le stesse. La lunghezza rimane di 4,24 metri, mentre la capacità di carico minima del bagagliaio rimane di 484 litri. Il nuovo design però è più dinamico e sono cambiati anche i proiettori anteriori, che ora sono full led su tutte le versioni. Ovviamente non può mancare il nuovo logo Renault.

Gli interni non sono più in pelle, ma in tessuti riciclati e troviamo un nuovo sistema multimediale OpenR Link, che ora sfrutta un touchscreen verticale da 10″4 pollici, si basa su Android Automotive 12 e integra i servizi Google. La gamma parte da 22.550 euro e tra gli allestimenti troviamo anche la versione esprit Alpine sportiva. Confermata la full hybrid da 145 cv, ma sarà disponibile anche in bi-fuel con il 1.0 3 cilindri turbo da 100 cv e la classica a benzina da 90 cv.

