Vermi marini con occhi giganti: una meraviglia che affascina gli scienziati

Gli oceani nascondono ancora tante meraviglie poco conosciute, come i vermi marini con occhi giganti. Vediamo cosa dicono gli studi in proposito

Nel profondo degli oceani, creature bizzarre e affascinanti si nascondono tra le rocce e i fondali sabbiosi. Tra queste, spiccano i vermi marini appartenenti alla famiglia Phyllodocidae e al gruppo Alciopini, noti per una caratteristica peculiare: i loro occhi giganti. Immaginate di avere occhi che pesano circa 50 chilogrammi: è questo il caso di questi piccoli animali, dove gli occhi raggiungono dimensioni sproporzionate rispetto al resto del corpo, circa 20 volte più grandi della testa. Una caratteristica che ha da sempre incuriosito gli scienziati, soprattutto considerando che si tratta di creature prevalentemente notturne. Uno studio recente, pubblicato sulla rivista Current Biology, ha finalmente svelato alcuni misteri legati alla vista di questi animali marini. Grazie a sofisticate analisi, i ricercatori hanno scoperto che le loro capacità visive sono all’altezza delle eccezionali dimensioni degli occhi.

Vermi marini con occhi giganti: a cosa serve una vista così potente?

I vermi Phyllodocidae possiedono un’elevata acuità spaziale, distinguendo oggetti minuti con grande precisione. Inoltre, la loro vista temporale è eccellente, permettendo loro di seguire i movimenti con rapidità. Caratteristiche tipicamente associate a vertebrati, artropodi e cefalopodi, ma mai osservate prima in questo tipo di invertebrati. Ma c’è una domanda che ancora affascina gli scienziati. Diverse ipotesi sono state formulate: questi invertebrati potrebbero utilizzare la vista acuta per individuare prede, per riconoscersi tra simili o per comunicare visivamente tramite bioluminescenza, fenomeno che permette loro di emettere luce.

Solo future ricerche, condotte durante nuove spedizioni a Ponza, luogo di raccolta degli esemplari studiati, potranno svelare il vero scopo di questa vista eccezionale. I vermi marini con occhi giganti rappresentano quindi un enigma affascinante del mondo marino, dimostrandoci ancora una volta la straordinaria diversità e complessità che si nasconde nelle profondità degli oceani. La loro storia è un invito a continuare ad esplorare e a scoprire le meraviglie che il nostro pianeta custodisce.

