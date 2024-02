Salone dell’Auto di Ginevra 2024: lo spettacolo è in arrivo!

Per ben un secolo, moltissime illustri case automobilistiche hanno scelto questo evento come piattaforma di impareggiabile importanza globale per svelare i loro progressi rivoluzionari. Ecco un po’ di storia e tutte le info utili per visitare il Salone dell’Auto di Ginevra 2024!

Il Motor Show di Ginevra è un evento ampiamente riconosciuto e celebrato, anche tra coloro che hanno una conoscenza molto limitata delle automobili. Affascina senza distinzione un pubblico estremamente eterogeneo, grazie allo spettacolo affascinante che si svolge ogni anno nei suoi vivaci padiglioni. È davvero difficile resistere all’attrazione nei confronti di un evento che offre costantemente contenuti di altissimo livello, nella gradevole e sofisticata cornice di Ginevra.

Questo leggendario salone svizzero, con la sua tradizione secolare, ha sempre dato estrema inportanza alla presentazione al grande pubblico delle ultime innovazioni nel mondo automobilistico. Anche quest’anno, come di consueto, la folla di appassionati avrà l’opportunità di immergersi negli splendidi spazi espositivi e di godersi lo splendore delle carrozzerie meticolosamente rifinite, che adornano le automobili più accattivanti e seducenti attualmente presenti sul mercato.

Salone dell’Auto di Ginevra 2024: giorni, orari e come raggiungerlo

Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto a questo evento esclusivo: all’interno dei padiglioni, gli ospiti avranno accesso ai confortevoli servizi di bar e ristoranti, un’area dedicata ai bambini, aree designate per fumatori, servizi bancomat che accettano sia franchi che euro, Wi-Fi gratuito e una selezione di gadget legati all’evento. Si ricorda tuttavia che non sono ammessi animali all’interno delle aree espositive.

Ecco giorni ed orari del Salone dell’Auto di Ginevra 2024:

28 Febbraio 2024 – H 10.00 – 20.00

29 Febbraio 2024 – H 10.00 – 22.00 (Special Afterwork H 18.00 – 22.00)

1 Marzo 2024 – H 10.00 – 20.00

2 Marzo 2024 – H 09.00 – 19.00

3 Marzo 2024 – H 09.00 – 19.00

Raggiungere il Salone dell’Auto di Ginevra dall’Italia è molto semplice, con la comodità dei servizi di autobus e treni che offrono un’alternativa più pratica e serena alla guida. Tuttavia, coloro che preferiscono viaggiare con il proprio veicolo devono essere preparati al considerevole esborso che li attende, dato da spese del carburante, pedaggi autostradali e parcheggi. Inoltre, destreggiarsi nel traffico ginevrino durante il Salone può rivelarsi un compito piuttosto faticoso e stressante.

Motor Show di Ginevra: ecco un po’ di storia!

Il primo Salone dell’Automobile in Svizzera iniziò con fortuna la sua lunga carriera dal 29 aprile al 7 maggio 1905, all’interno degli spazi della storica Casa Elettorale di Ginevra. Con una lungimiranza invidiabile, i visionari organizzatori hanno diligentemente curato questo straordinario evento, affascinando i cuori e le menti dei partecipanti.

Tra i grandi protagonisti che hanno dato i natali questo evento vi sono Paul Buchet, stimato rappresentante della Michelin in Svizzera, Albert Vassali, importante uomo d’affari di Ginevra, e Jules Mégevet, un giovane ingegnere visionario e proprietario di una rinomata azienda di accessori per auto. A guidare il comitato organizzatore, l’illustre Charles Louis Empeyta, che era anche presidente dell’Automobile Club Svizzero (ACS).

Fin dalla sua prima edizione, il Salone dell’Automobile di Ginevra ha affascinato il pubblico con il suo straordinario format. Con 37 imponenti stand e 59 espositori, l’evento ha subito attirato un numero sorprendente di oltre 17.000 visitatori. Queste cifre straordinarie non hanno lasciato dubbi sull’immenso potenziale di questo eccezionale salone. Da allora, il Motor Show di Ginevra è diventato un appuntamento annuale imprescindibile per tutti gli appassionati di motori.

In un’atmosfera contemporanea ed assai raffinata, i visitatori possono assistere ad una moltitudine di eventi accattivanti, anteprime mondiali, prestigiose cerimonie di premiazione e varie attività che hanno sempre contribuito a ricordare a tutti noi la capacità dell’industria automobilistica di continuare a scrivere capitoli nuovi ed esaltanti nelle pagine della sua storia.

