Migliori deumidificatori portatili: respira aria pulita! | Aprile 2024

Vivere in un ambiente pulito nelle nostre case non è mai una cosa scontata, considerando soprattutto l’umidità che si può trovare molto spesso all’interno delle nostre mura. In questa guida scoprirai i migliori deumidificatori portatili!

Restare nelle proprie case a respirare un po’ d’aria, magari nella pausa pranzo o dopo una lunga giornata di lavoro, è ciò che serve per rilassarsi. Ma per farlo c’è bisogno che l’aria sia ben pulita e priva di sostanze nocive e, soprattutto, di umidità. Umidità che spesso causa la creazione di muffa, e questo non è un qualcosa che possono pulire neanche le migliori aspirapolveri che possiate trovare sul mercato. Qui c’è bisogno di un buon deumidificatore. In questa guida ti elenchiamo i cinque migliori da acquistare!

Ariston Deos 30 | Migliori deumidificatori portatili: respira aria pulita!

Il Deos 30 di Ariston è uno dei migliori deumidificatori che promette le migliori prestazioni in termini di facilità d’uso, ingombro ridotto e, cosa più interessante, un funzionamento assolutamente silenzioso. Questo deumidificatore ha un timer che gli permette di accendersi e spegnersi all’orario che più preferisci. Ha inoltre una potenza di 30 kW che permette di deumidificare con molta facilità e al massimo delle performance l’ambiente circostante. Inoltre offre anche delle belle funzioni come quella Lavanderia e quella Turbo, ma anche la modalità anti-muffa e quella dedicata all’auto-pulizia dei filtri.

Argoclima Dry Nature 21 | Migliori deumidificatori portatili: respira aria pulita!

Questo deumidificatore Argoclima Dry Nature 21 è molto potente e compatto. Ha un design slim ed elegante e la cosa più curiosa è che è piuttosto leggero, un ottimo modo per poterlo spostare facilmente da una stanza all’altra della casa a seconda delle necessità. Proprio il suo design è molto gradevole da guardare, gioca un contrasto di cromia con il bianco puro della scocca. Inoltre utilizza un refrigerante naturale a basso impatto ambientale e ha anche un timer e un sistema di sbrinamento automatico.

Argoclima Lilium Evo 11 | Migliori deumidificatori portatili: respira aria pulita!

Rimaniamo ancora in campo di Argoclima, parlando ora di un deumidificatore che unisce design e funzionalità. Questo deumidificatore Argoclima Lilium Evo 11 sorprende soprattutto per le sue numerose prestazioni automatiche. Le linee di questo gioiellino allo stesso tempo sono innovative, con il top che sembra fluttuare per dare spazio al LED colorato che rileva il tasso di umidità. Questo deumidificatore è ottimo per due fattori molto importanti: consumi molto bassi e il suo peso leggero, che lo rende molto facile da spostare da una parte all’altra della casa e da gestire nel momento in cui bisogna svuotarlo o pulirlo.

Olimpia Splendid Aquaria S1 | Migliori deumidificatori portatili: respira aria pulita!

Il deumidificatore Olimpia Splendid Aquaria S1 è il tipo di deumidificatore perfetto a quelle case che hanno gli spazi più stretti. Questo è molto facile da spostare a causa del suo peso ridotto, alle maniglie laterali e alle ruote. Il design è molto compatto e ha un posizionamento molto facile anche negli angoli. Con questo hai l’assoluta certezza che l’aria di casa tua sarà bella pulita, perché ha un doppio filtro antipolvere e a carboni attivi e una tripla filtrazione con filtro HEPA, mentre il flusso dell’aria è facilmente direzionabile in ambiente, grazie al flap motorizzato presente sulla parte superiore. La ciliegina sulla torta sono il display touch e il supporto al WiFi per il controllo da remoto.

Condizionatore monosplit Haier Flexis Plus

Arriviamo alla fine di questa guida all’acquisto con il condizionatore monosplit Haier Flexis Plus, per chi vuole abbinare il miglior deumidificatore ad un condizionatore compatto ad alta efficienza energetica. Questo condizionatore monosplit Haier Flexis Plus ha una funzione dry ed è dotato di lampada UV-C, che produce della luce ultravioletta in grado di svolgere un’azione di sanificazione dell’aria trattata e regala il massimo del comfort e del benessere che desideriamo.

Speriamo che questa guida all’acquisto ti sia stata utile! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dell’elettronica e tanto altro!