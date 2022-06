Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, leak della data di uscita

Un leak degno di un “cowabunga” con tutti i crismi rivela quando uscirà l’atteso beat-em-up Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Che gli amanti delle quattro tartarughe dai nomi rinascimentali siano in attesa di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge è scontato, ma chi è pronto ad un succoso leak? Non è il primo della settimana e sicuramente non sarà l’ultimo, visto il fervore di giugno nella scena videoludica. Ebbene, il gioco (capace di unire un omaggio perfetto ai beat-em-up di Konami nel gameplay ad una fedeltà incredibile ai design del 1987) era previsto per l’estate, ma a quanto pare ora abbiamo una data di uscita più specifica. Trattasi, naturalmente, di una conferma per ora solo potenziale.

Il leak di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, una vera palla al… clan del Piede

Poco meno di una settimana fa, un precedente leak dovuto ai cambiamenti al database di PlayStation Network ha suggerito che il lancio di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sarebbe previsto per settimana prossima. Ora, la stessa identica data è apparsa anche sul Nintendo eShop della Corea del Sud. Si tratta nientemeno che del 16 giugno, il che (se ci seguite) porta con sé anche delle interessanti implicazioni. A scovare quest’involontaria fuga di notizie è stato @the_marmolade su Twitter, con un post che (come sempre) abbiamo incluso per voi qui sotto.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge releases on June 15th/16th via Nintendo South Korea Eshop. A Nintendo Direct is also rumoured to air on the same possible an shadow drop. pic.twitter.com/2AvdpbzQdW — The_Marmolade (@the_marmolade) June 9, 2022

Naturalmente, giusto ieri abbiamo parlato di un’altra indiscrezione, che ha fissato la data del prossimo Nintendo Direct per mercoledì 15 giugno. Chi segue le presentazioni del colosso di Kyoto saprà bene che gli shadow drop (“disponibile dopo il termine dell’evento”) sono ormai una vera e propria tradizione, per cui può lasciare perplessi la differenza di ventiquattro ore tra le due date. O almeno, lascerebbe perplessi se solo la differenza tra i fusi orari non rendesse quello delle Tartarughe Ninja un altro potenziale shadow drop. Tuttavia, è ben più auspicabile che la data sia confermata al Summer Game Fest di stasera, vista la presenza di Dotemu tra i publisher partner dell’evento.

Ora sta a voi dirci la vostra: che sorpresa si cela nei quattro gusci? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.