Fortnite: la fine del Capitolo 2 svela The Rock!

In attesa dell’aggiornamento, il Capitolo 2 di Fortnite è giunto al termine con un evento finale che ha svelato anche un nuovo incredibile crossover con Dwayne “The Rock” Johnson

Fortnite continua la sua inarrestabile corsa nell’olimpo dei videogiochi moderni, perlomeno in termini di fatturato e guadagni per una Epic Games incredibilmente fortunata, e recentemente è tornato sulla cresta dell’onda grazie al reveal ufficiale del Capitolo 3. Un reveal anticipato, purtroppo, da un leak della nuova mappa di gioco che sarà disponibile con l’aggiornamento e che risulta essere, letteralmente, quella dello scorso capitolo semplicemente rovesciata e riempita di nuovo contenuto. Insomma, la narrativa di gioco andrà avanti a passo spedito e il Capitolo 2 ha avuto ufficialmente la sua fine, decretata da un evento in-game chiamato proprio “The End” e che ha concluso la Stagione 8.

Un evento iniziato in realtà con molta calma, ma con un timer che preannunciava sicuramente qualcosa di nefasto. Al nono minuto del timer, i Mostri Cubo hanno iniziato ad invadere la realtà di gioco, provvisti di armi leggendarie e torrette micidiali. Al termine del timer, l’inferno inter-dimensionale ha avuto inizio. La Regina dei Cubi, già vista fluttuare sopra a una struttura simile a una piramide, ha emesso un raggio di luce che ha squarciato letteralmente il cielo, da cui ha iniziato a fluire una flotta di UFO che ha invaso lo spazio di gioco. Vi lasciamo il link del materiale video dell’evento completo proprio qua sotto.

Fortnite: arriva anche the Rock!

L’entrata in scena più epocale, in tutto questo, è stata quella di Dwayne “The Rock” Johnson, un nuovo viso all’interno del panorama del gioco di Epic Games e che preannuncia una collaborazione quantomeno spettacolare (a conferma delle indiscrezioni degli scorsi giorni). The Rock non è nient’altro che la vociferata La Fondazione, e farà dunque parte del roster del personaggi giocabili nel prossimo futuro. La Fondazione è il leader dei Sette, ed è stato presente nella narrativa di Fortnite già all’interno della Stagione 6 del Capitolo 2.

The Rock entra a gamba tesa in Fortnite e sarà parte del roster dei personaggi giocabili a partire dal Capitolo 3. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!