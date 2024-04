5 giochi di gestionali sportivi per affinare le vostre capacità manageriali

In questo articolo andremo a conoscere e ad esplorare i miglior 5 giochi gestionali sportivi. Ecco tutti i dettagli

Non volevamo tutti fare sport? Io sì, e scommetto che la maggior parte dei ragazzi lo vuole ancora. Comunque, non siamo qui per questo, per esplorare l’elenco di “ciò che avrebbe potuto essere” nella nostra vita. Non importa se non siamo riusciti a guidare un’auto da corsa di F1 o a diventare un giocatore dell’NBA.

Per realizzare i nostri sogni, i giochi di simulazione sono qui per aiutarci. Può anche trattarsi solo di un gioco, ma questo ha importanza se diventa una fonte di gioia? Se conoscete i giochi di simulazione sportiva, saprete sicuramente quanto sono divertenti. Oltre alla gestione, ci sono molte cose che come manager dovete affrontare. Volete quindi esplorare con noi alcuni famosi giochi di gestione sportiva? È probabile che questi giochi siano sconosciuti per voi, ma credeteci, la gestione di individui o squadre non è più reale di questi giochi.

Senza ulteriori indugi, esploriamo alcuni famosi giochi di gestione sportiva.

F1 Manager

L’adrenalina scorre nelle vene, in piedi davanti a un monitor, potete solo dare istruzioni al pilota. Manca ancora un giro e la vostra squadra si avvicina sempre di più alla linea della vittoria. Improvvisamente, il vostro pilota non riesce a mantenere la velocità e si allontana dalla pista.

Tutto quel duro lavoro viene spazzato via invano, proprio davanti ai vostri occhi.

Questo è il riassunto di F1 Manager.

Non pensate che questo gioco sia inespugnabile. È difficile al punto che potreste volerlo cancellare. Ma non fatelo, perché se non ci giocate tutti i giorni, è difficile prendere confidenza con il gameplay.

A parte il livello di difficoltà, il gioco offre piste panoramiche e veicoli attraenti. Inoltre, essendo F1 Manager un gioco con licenza completa, è possibile rigiocare i tornei precedenti, assumere piloti e ampliare la propria squadra.

Pro Cycling Manager

Pro Cycling Manager è più o meno come un gioco manageriale di calcio. Tuttavia, a differenza di un gioco di football manager, questo non è riuscito a raggiungere le vette della popolarità. Tuttavia, detto questo, è ancora uno dei giochi migliori quando si parla di simulazione sportiva.

In questo gioco, siete incaricati di portare la vostra squadra alla gloria. Dovrete ingaggiare i migliori ciclisti, programmare gli allenamenti e creare strategie per garantire che le vostre squadre arrivino in cima alla classifica.

A parte tutto, l’aspetto affascinante del gioco è la funzione multigiocatore. Non sono molti i giochi di simulazione che offrono opzioni multigiocatore, e alcuni di quelli che lo fanno non offrono molto.

Tuttavia, Pro Cycling Manager è dotato di una modalità multigiocatore completa in cui è possibile competere con i propri amici.

Londra 2012: Il videogioco ufficiale

Le Olimpiadi sono di gran lunga il più grande torneo sportivo. E non c’è motivo per non meritare un’applicazione ufficiale per i videogiochi. Parlando di videogiochi olimpici, London 2012 supera la maggior parte dei giochi olimpici prodotti fino ad oggi. Offrendo un vasto repertorio di giochi a cui partecipare, il giocatore ha il compito di guidare la propria squadra verso la gloria. Inoltre, svolgendo sessioni di allenamento, potrete migliorare molto e aumentare le vostre possibilità di vittoria.

Football Manager 2024

Un articolo che parla di giochi manageriali e dimentica il calcio, non può accadere, non sotto i miei occhi.

Beh, dalla Top 11 all’eFootball e al franchise FIFA, ogni gioco manageriale di calcio offre qualcosa di nuovo. Tuttavia, Football Manager 2024 è ineguagliabile, sia in termini di qualità che di giocabilità. Ogni anno che passa, Football Manager 2024 ha aggiunto qualcosa di nuovo al gioco.

Con l’introduzione delle dinamiche qualche anno fa, non potevamo pensare a nessuna caratteristica aggiuntiva nel gioco.

Tuttavia, FM 2024 è una classe a parte. Portando la funzione dinamica a un altro livello, voi, come manager, potete entrare nel cervello della vostra squadra. Sapere di cosa parlano, sentirsi sufficientemente motivati per andare avanti e molto altro ancora: saprete tutto. Inoltre, non dimenticate la funzione relazioni. Grazie ad essa, potrete allenare i ragazzi prodigio e i talenti emergenti, anche a spese dei vostri giocatori principali. Non è troppo realistico per un gioco?

Cricket Captain 2024

Cricket Captain non è diverso da un gioco manageriale di calcio. Ma offre una prospettiva unica sul gioco del cricket.

Il franchise di Cricket Captain si è affermato da tempo nella gestione del cricket. Tuttavia, l’ultimo nato, Cricket Captain 2024, è diverso. Come manager di una squadra di cricket, siete responsabili della selezione delle squadre, dell’allenamento o dell’esclusione di un giocatore. Con un’ampia scelta di squadre di livello internazionale e nazionale, sta a voi gestire una squadra in ascesa o un gruppo di giocatori esperti.

In conclusione

Non importa se non possiamo diventare delle star dello sport. Con molti giochi di gestione sportiva a nostra disposizione, possiamo gestire qualsiasi squadra sportiva che vogliamo. Allora, avete le carte in regola per una brillante carriera manageriale? Se sì, preparatevi a gestire la squadra dei vostri sogni.

