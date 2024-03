Recensione be quiet! Silent Wings 4: eleganza e silenziosità al top

Be quiet! lancia le nuove ventole Silent Wings 4 e Silent Wings 4 Pro, stavolta disponibili in un’elegante versione bianca.

be quiet!, il produttore tedesco di componenti premium per PC, complice l’incremento dell’uso dei sistemi di raffreddamento a liquido, ha evoluto le proprie offerte verso ventole capaci di migliorare il rapporto rumorosità/pressione statica, un aspetto cruciale per l’efficienza dei sistemi di dissipazione che utilizzano radiatori o masse radianti di grandi dimensioni. Sulla base di queste considerazioni, be quiet! ha sviluppato le Silent Wings 4, l’ultima generazione di ventole high-end dell’azienda. In questa recensione ci concentreremo sulla versione bianca delle Silent Wings, esplorando le sue prestazioni di raffreddamento e la qualità costruttiva che hanno reso questa serie un punto di riferimento nel settore del cooling. Se vuoi delle informazioni sulla versione nera, clicca qui.

Dettagli tecnici | Recensione be quiet! Silent Wings 4

Tra le novità introdotte, le ventole Silent Wings 4 prevedono un nuovo motore a 6 poli capace di operare con una potenza inferiore e minori vibrazioni, una nuova disposizione delle pale con una distanza inferiore rispetto al bordo della ventola stessa, e un sistema di installazione aggiornato, con 3 differenti opzioni di fissaggio.

Qui di seguito le specifiche tecniche:

Modello: Silent Wings 4 120mm PWM

Dimensioni (mm): 120

Opzione di colore: bianco o nero

Velocità della ventola al 100% PWM / 12V (rpm): 1600

Livello di rumore al 100% PWM / 12V (dB(A)): 18.9

Portata d’aria al 100% PWM / 12V (CFM / m3/h): 48.7 / 82.74

Pressione dell’aria al 100% PWM / 12V (mm H2O): 1.79

Garanzia: 3 anni

Unboxing | Recensione be quiet! Silent Wings 4

Le ventole sono contenute all’interno di una scatola semplice, priva di fronzoli. Sul resto della scatola trovate le specifiche tecniche e una breve introduzione al marchio be quiet!.

All’interno, invece, oltre alle ventola troviamo 4 viti per il montaggio sul case e dei gommini utili a diminuire le vibrazioni, qualora vogliate farne uso.

La cornice della ventole è ora più discreta. Le pale sono state ridotte da 9 a 7, rispetto al modello precedente (Silent Wings 3).

Complessivamente, le ventole appaiono più rifinite rispetto ai modelli precedenti, e non risultano particolari cambiamenti rispetto alla controparte nera. Il cambiamento più evidente, infatti, risulta essere la nuova colorazione bianca. Il logo riprende lo stesso colore, rispetto al caratteristico arancione della versione nera.

Per le massime prestazioni | Recensione be quiet! Silent Wings 4

Per gli utenti che vogliono il top di gamma della serie, è disponibile la versione Pro, anch’essa disponibile nei colori bianco e nero. Quest’ultima è stata progettata specificatamente per essere impiegata con dissipatori e heatsink, offrendo supporti angolari intercambiabili che migliorano la pressione statica riducendo le dispersioni d’aria negli angoli del telaio della ventola.

Le ventole raggiungono una velocità massima di 3000 RPM nel modello da 120mm e di 2400 RPM in quello da 140mm, con possibilità di regolazione tra tre differenti modalità (M, HS, UHS) grazie a un selettore situato sulla parte posteriore del motore. Confermando l’eccellenza di un prodotto che si distingue per qualità nel panorama delle soluzioni di raffreddamento be quiet!, il cavo di connessione è avvolto in una guaina di tessuto rotonda e si avvale di un innovativo connettore 4-pin PWM, frutto della tecnologia sviluppata dall’azienda tedesca per facilitare la connessione e la disconnessione.

Il test | Recensione be quiet! Silent Wings 4

Abbiamo provato le ventole in un sistema di test, con temperature ambientali pari a 16°. Il sistema era composto da:

CPU: Intel i5-12400F.

GPU: NVIDIA RTX 3080.

Case: Pure Base 500DX.

Raffreddamento: InWin N36.

Con le Silent Wings 4, la temperatura della CPU sotto stress si è assestata intorno ai 60°C. Anche la temperatura della GPU ha beneficiato significativamente dell’installazione delle Silent Wings 4, con una riduzione di circa 5°C rispetto alla configurazione standard. Le ventole hanno mantenuto un profilo acustico estremamente basso, con livelli che non superavano i 25 dBA anche a piena velocità, confermando la promessa di BeQuiet! di un’operatività “quasi inudibile”. I prezzi annunciati di queste ventole sono compresi tra 23,90 € e 24,90 € per i vari modelli standard, salendo fino a 32,90 € per le due declinazioni Pro. I prezzi sono validi per entrambe le colorazioni delle ventole: bianche e nere.

Tiriamo le somme

Le Silent Wings 4 sono il top che si può desiderare oggi sul mercato per questi componenti. Nonostante il loro prezzo possa sembrare alto per delle ventole, noi lo riteniamo assolutamente congruo all’offerta proposta. Materiali di qualità, costruzione eccezionale, due distinte colorazioni, kit di montaggio incluso nella confezione compongono un pacchetto di assoluta qualità. Per questo, le consigliamo assolutamente.

