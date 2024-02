Migliori siti per comprare iscritti YouTube reali e attivi | Febbraio 2024

YouTube è un social media molto interessante in cui gli utenti possono guardare, commentare, condividere, votare e trasmettere video. Scopriamo i migliori siti per comprare iscritti YouTube reali e attivi

Ma negli ultimi anni, è chiaro che i proprietari di canali YouTube ricevono sempre più abbonati in un tempo record. Anche se questo può essere giustificato dalla loro popolarità, dobbiamo ammettere che è abbastanza plausibile che la maggior parte di questi abbonati siano comprati. In questo articolo, ti presentiamo i migliori siti dove puoi comprare iscritti YouTube attivi.

Migliori siti per comprare iscritti YouTube reali e attivi

Ci sono diversi siti dove puoi comprare iscritti per canale YouTube. Qui ti presentiamo i tre migliori.

Sosvisualizzazioni.com – Migliori siti per comprare iscritti YouTube reali e attivi

Sosvisualizzazioni è senza dubbio il migliore nella sua categoria. Ti fornisce abbonati di qualità a YouTube. Il più delle volte, sono europei, con foto sul loro profilo per una maggiore credibilità. Non sono una truffa e sono molto attivi. Il sito procede per consegna naturale e può anche fornire abbonati su altre reti sociali.

Comprare-like.com – Migliori siti per comprare iscritti YouTube reali e attivi

Al secondo posto abbiamo Comprare-like.com che è anche molto conosciuto nel campo per la qualità degli abbonati che offre. La sua attività principale si basa sui diversi servizi che riguardano la spinta di YouTube. Ma non è solo su YouTube che si può godere dei suoi servizi, poiché il sito fornisce anche ottimi servizi su TikTok.

Come nel caso precedente, anche Comprare-like.com fornisce principalmente abbonati europei. Anche qui, la consegna è naturale e i tuoi abbonati saranno attivi.

GalaxyFollower.com – Migliori siti per comprare iscritti YouTube reali e attivi

Al terzo posto, troviamo GalaxyFollower che è un sito molto rispettabile nel settore. Oltre ad offrire servizi di qualità eccezionale, GalaxyFollower permette ai suoi clienti di acquistare iscritti YouTube con PayPal, il che lo rende senza dubbio il miglior sito che accetti PayPal.

Come comprare abbonati YouTube, visualizzazioni ecc.?

Vuoi promuovere il tuo canale YouTube e vorresti acquistare abbonati. Beh, niente di più facile! Per iniziare, devi sapere di quanti abbonati hai bisogno. Allora devi andare su uno dei siti che offrono questo tipo di servizi. Ti abbiamo appena presentato le 3 migliori piattaforme in questo campo. Non appena avrai effettuato l’ordine, i nuovi abbonati saranno consegnati in modo naturale e graduale.

Infatti, se i tuoi abbonati vengono consegnati tutti insieme, YouTube si accorgerà immediatamente che si tratta di un’irregolarità e li rimuoverà automaticamente, con il rischio che il tuo canale possa essere sanzionato. Ecco perché gli abbonati acquistati saranno consegnati in maniera progressiva per non attirare l’attenzione di YouTube.

È necessario acquistare iscritti YouTube economici?

Ti stai chiedendo se è una buona idea comprare iscritti economici YouTube? Ti rispondiamo di no senza alcuna esitazione. Infatti, se prendi in considerazione un’offerta per comprare iscritti YouTube a buon mercato, allora è meglio stare attenti. È vero che una tale offerta non costerà molto, ma otterrai solo abbonati di bassa qualità, inoltre, potrebbe potrebbe essere una truffa. Può anche capitare che paghi senza ricevere un solo abbonato sul tuo canale YouTube. Queste offerte sono comuni, ma non hanno credibilità. D’altra parte, ci possono ottenere abbonati, che non saranno attivi. È importante sapere che la qualità ha il suo prezzo.

Quanto costa comprare un iscritto a YouTube?

Naturalmente, per evitare di cadere nella trappola degli annunci truffati che offrono di comprare abbonati YouTube a prezzi esorbitanti, ti presentiamo le varie opzioni che potresti pagare. Noterai che il prezzo dipenderà dalla quantità di abbonati che desideri comprare.

50 abbonati: tra 7 euro e 11 euro;

100 abbonati: tra 12 euro e 20 euro;

200 abbonati: tra 17 euro e 30 euro;

300 abbonati: tra 25 euro e 40 euro;

500 abbonati: tra 40 euro e 70 euro;

1000 abbonati: tra 80 euro e 110 euro;

2500 abbonati: tra 100 euro e 190 euro;

5000 abbonati: tra 200 euro e 350 euro;

10.000 abbonati: tra 350 euro e 600 euro.

I vantaggi di comprare abbonati per un canale YouTube

Comprare visualizzazioni YouTube e iscritti per il tuo canale ha molti vantaggi.

In primo luogo, è la strategia di marketing più economica sul mercato. Infatti, per promuovere i tuoi prodotti o servizi, devi solo comprare un certo numero di abbonati per farti conoscere.

L’altro vantaggio di comprare abbonati è che porta visibilità al tuo canale e allo stesso tempo ai tuoi video. È così che puoi ottenere più visualizzazioni e far conoscere la tua competenza in questo o quel campo.

La credibilità è uno dei molti vantaggi di questo processo. Infatti, più abbonati hai, più i visitatori saranno convinti che i video che offri sono di alta qualità.

Se vuoi ottenere partnership pubblicitarie con grandi marchi, devi avere un gran numero di abbonati. Questo ti renderà ancora più credibile.

Dare visibilità ai tuoi prodotti o ottenere un certo numero di abbonati sul tuo canale YouTube non sarà più un problema con i siti di vendita di abbonati. Inoltre, la procedura è molto facile e semplice. Su questa nota, ti auguriamo una buona esperienza!