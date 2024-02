Gestire al meglio le spedizioni con la nuova app JUGO Spedizioni: in cosa consiste e quali sono i vantaggi?

Nell’epoca della digitalizzazione e della costante diffusione di tecnologie sempre più intelligenti e prestanti non si può far altro che adeguarsi

Il mercato cambia e si evolve, e infatti il rapporto tra domanda e offerta si sta delineando in varie forme. Gli e-commerce rappresentano il futuro da questo punto di vista, a prescindere dalla tipologia di modello adottato per le proprie transazioni commerciali. Le persone vengono continuamente stimolate e indirizzate per realizzare acquisti online di qualunque prodotto, e perciò le aziende aprono e ampliano i rispettivi siti web. Fortunatamente, è stata di recente lanciata una nuova app chiamata JUGO Spedizioni, che risulta essere l’ideale per gestire le proprie spedizioni in qualunque ambito si operi. Ma in cosa consiste e quali sono i vantaggi di quest’app? Segue un approfondimento utile a riguardo.

In cosa consiste l’app JUGO Spedizioni: come funziona?

L’app JUGO Spedizioni presenta un meccanismo apparentemente complesso, ma in realtà è molto semplice per chi deve impiegare regolarmente tale software. Infatti, l’innovazione sta nella possibilità di organizzare nel migliore dei modi una spedizione in soli 3 click. Innanzitutto, bisogna scattare una foto al prodotto o ai prodotti da inviare, e con qualunque dispositivo elettronico. Grazie ai sofisticati algoritmi integrati dall’app JUGO Spedizioni vengono calcolate le dimensioni ideali per comporre l’imballaggio, e perciò si genera una scatola virtuale per suggerire i materiali maggiormente adatti. Non sarà necessario avvalersi dell’aiuto del metro, e non si perderà in alcun modo del tempo prezioso. L’intera gestione delle spedizioni diventa automatica!

Perché conviene utilizzare JUGO Spedizioni

Per le ragioni descritte poc’anzi JUGO Spedizioni figura come la migliore tra le metodologie per organizzare e gestire delle spedizioni, e senza fare distinzioni basate sul modello di business adottato. I responsabili di un’azienda possono decidere come disporre il servizio di logistica a seconda della tipologia di transazioni commerciali effettuate. Chi adotta il modello Business-to-Consumer (B2C), ossia quando un’impresa vende direttamente un prodotto o un servizio al consumatore finale, invierà – tramite JUGO Spedizioni – i prodotti acquistati dai clienti sull’e-commerce presso il loro domicilio.

Coloro che prediligono il modello Consumer-to-Consumer (C2C), ovvero quando i consumatori vendono dei beni o dei servizi specifici ad altri consumatori, avranno ugualmente l’opportunità di gestire la logistica tramite JUGO Spedizioni. Si cita il caso di una piattaforma famosa come eBay, dove il sito ricopre il ruolo cruciale di intermediario per facilitare la transazione tra i clienti (uno vende una sua proprietà, l’altro acquista) e per occuparsi della spedizione. A prescindere da quale dei due modelli citati si assume è innovativo servirsi dell’app JUGO Spedizioni, in quanto l’intero processo viene automatizzato così da aumentare le prestazioni a costi ridotti. Di fatto, spedire online non è mai stato così semplice!

JUGO Spedizioni e il plugin per WooCommerce

Sugli e-commerce si può installare direttamente il plugin di JUGO Spedizioni per WooCommerce, così da garantire ai clienti l’accesso ai migliori corrieri e al prezzo che si preferisce. L’inserimento delle tariffe competitive, grazie all’app (o al plugin) in questione, non richiede alcuna procedura di calcolo. L’esperienza d’acquisto diventa altamente personalizzata, e i consumatori possono selezionare autonomamente l’assicurazione, il contrassegno e la priorità di spedizione.

Si tratta di un livello di flessibilità mai raggiunto prima d’ora, e per di più i documenti relativi alla spedizione vengono gestiti in maniera automatica grazie al plugin JUGO per WooCommerce, che infatti si occupa del processo di stampa. Infine, i responsabili hanno persino l’opportunità di seguire in tempo reale tutte le spedizioni tramite la lista ordini di WooCommerce, monitorando al contempo i vari stati di ciascuna di esse.

Scatole pronte per imballaggi sostenibili

Siccome il tema della sostenibilità è fondamentale oggigiorno, anche e soprattutto per le fabbriche, le aziende e i relativi e-commerce, JUGO Spedizioni è un’app progettata ad hoc persino da questo punto di vista. La novità è che si possono comprare direttamente le scatole eco-friendly online sulla piattaforma di JUGO, e ognuna comprende nel prezzo un nastro green, del pluriball salva oggetti e una busta porta documenti. Si tratta dell’ennesimo vantaggio per una migliore gestione della logistica, ma soprattutto così facendo si contribuisce a salvare la natura!