Maserati GranCabrio Folgore: l’innovazione al servizio della bellezza

Design elegante e sportivo, ma anche tante innovazioni tecnologiche: ecco la nuova Maserati GranCabrio Folgore con motore elettrico

Maserati GranCabrio Folgore è il nuovo capitolo nella storia del marchio del Tridente, dove l’innovazione è al servizio della bellezza. Questa cabrio 100% elettrica si distingue per il suo design elegante e sportivo, unito a prestazioni straordinarie e tecnologie all’avanguardia. Conserva sempre l’inconfondibile stile Maserati, caratterizzato da linee fluide e proporzioni equilibrate. La capote, azionabile anche in movimento fino a 50 km/h, si apre in soli 14 secondi, garantendo un’esperienza di guida open-air senza paragoni. Il sistema “neck warmer” e il “wind stopper” offrono comfort ottimale in ogni condizione climatica. L’interno è un connubio di lusso e tecnologia. I quattro posti reali garantiscono il massimo comfort anche per lunghi viaggi, mentre il soft top riduce l’ingombro della capote, lasciando spazio per i bagagli. Il sistema multimediale MIA, il Comfort display, il Digital clock e l’Head-up display (opzionale) offrono un’esperienza di guida intuitiva e connessa.

Maserati GranCabrio Folgore: architettura innovativa e propulsore potente

L’architettura tecnica dell’auto è realizzata con materiali leggeri come alluminio e magnesio. Quella elettrica-elettronica Atlantis High, con il suo master controller VDCM, assicura un controllo a 360° di tutti i sistemi vettura. Il cuore pulsante è il gruppo propulsore completamente elettrico, con tre motori che erogano oltre 1.200 CV di potenza. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,8 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 290 km/h. La batteria da 92,5 kWh garantisce un’autonomia tra i 419 e i 447 km nel ciclo WLTP.

Quattro modalità di guida – MAX, RANGE, GT, SPORT e CORSA – permettono di personalizzare l’esperienza di guida in base alle proprie esigenze. L’azienda ha inoltre sviluppato un sistema di sound che riproduce le dinamiche sonore naturali dei motori elettrici, integrate con i contributi sonori tipici del sound V8. La Maserati GranCabrio Folgore rappresenta quindi un nuovo traguardo per il marchio, dimostrando la sua capacità di coniugare innovazione, lusso e prestazioni. Questa cabrio 100% elettrica è un’opera d’arte che conquista per il suo design iconico, la tecnologia all’avanguardia e le prestazioni elettrizzanti.

