La Milano Design Week 2024 è arrivata e c’è anche Canon, che aspetta i visitatori in via Savona 35, dal 15 al 21 aprile, per scoprire come la tecnologia del suo brand può rivoluzionare l’accoglienza creando spazi ibridi e connessi

Carte da parati dagli effetti sorprendenti, riproduzioni fedeli di opere d’arte in rilievo, rivestimenti personalizzati e uno speciale angolo dedicato al live streaming di alta qualità. Sono solo alcune delle tante applicazioni con cui Canon è pronta a stupire visitatori e professionisti alla Milano Design Week, in programma dal 15 al 21 aprile nel capoluogo lombardo. Dopo il successo dello scorso anno, l’azienda giapponese torna sul palcoscenico di “A Casa Ovunque ’24 – Human Technology” con le sue soluzioni di imaging e printing per mostrare il potenziale della tecnologia al servizio dell’individuo.

Un’esperienza che integra i concetti di personalizzazione, efficienza, storytelling e creatività. Questo appuntamento esclusivo, organizzato da Sfera MediaGroup, la divisione infanzia di RCS MediaGroup, con Style Piccoli e The Playful Living, team creativo e internazionale che si occupa di design a più livelli, intende riflettere su un nuovo concetto di spazi ibridi destinati all’accoglienza.

Milano Design Week con Canon a servizio dell’individuo

Nella location di via Savona 35, Canon coinvolgerà il pubblico in un viaggio alla scoperta di prodotti e applicazioni capaci di stimolare la creatività nell’ambito del design, di catturare ricordi e rispondere alle nuove necessità dei creatori di contenuti. Soluzioni che saranno protagoniste di tutti gli spazi di “A Casa Ovunque ’24 – Human Technology”: Charme Hotel, Kids Space, Open Square, On The Road e Cultural and Business Lounge. La Total Imaging Experience Canon protagonista dei luoghi di vita e di lavoro.

Al centro dell’edizione 2024 la “Human Technology”, cioè la tecnologia al servizio delle persone, degli spazi pubblici e privati. Ecco quindi, che la Total Imaging Experience Canon diventa fonte di ispirazione per ripensare i luoghi di vita e di lavoro, creando ambienti contemporanei e accoglienti. Tutto questo è possibile grazie a fotocamere, videocamere, stampanti per la casa, per l’ufficio e per la produzione.

Nello spazio di via Savona 35 grande rilevanza avranno le soluzioni per la stampa di grande formato Canon, capaci di realizzare applicazioni altamente personalizzate per il mondo dell’interior décor: protagoniste del backstage creativo saranno le stampanti Canon Arizona e Colorado. Questi dispositivi consentono ad architetti, designer e stampatori di ottenere la massima personalizzazione degli spazi, dalle pareti agli arredi, fino alla totale trasformazione dei mobili usati con nuovi rivestimenti grafici. Nella location i visitatori potranno vedere dal vivo le potenzialità applicative di questi prodotti.

Milano Design Week con Canon a servizio dell’individuo | le stampanti la serie R

Guardando alle necessità quotidiane di singoli, famiglie e smart-workers, ci saranno anche i modelli PIXMA G650 e G550, dispositivi wireless 3 in 1 a getto inchiostro ricaricabile, ideali per produrre grandi volumi di foto e documenti in alta qualità a costi contenuti in studio, in ufficio o a casa. E ancora, Canon Selphy CP 1500, la wireless compatta, veloce e semplice da usare, con cui saranno stampate fotografie scattate al pubblico durante l’evento.

Per dare sfogo alla propria creatività, sia per svago che per lavoro, a Casa Ovunque non possono mancare le fotocamere del sistema EOS R. La mirrorless EOS R50, pensata per i content creator, permette di scattare immagini nitide e professionali e di registrare video in 4K.

Canon EOS R8, una full frame ibrida e leggera per foto e video di eccezionale qualità. Presente anche Canon Powershot V10, una videocamera tascabile facile da usare, compagna di avventure perfetta per il vlogging e il live streaming. Proprio a questo scopo, nello spazio Canon della Cultural and Business lounge sarà allestito il perfetto set per la content creation e le produzioni di live streaming. Il pubblico potrà scoprire come ricreare in modo semplice ed efficace un piccolo studio attrezzato, a casa o in ufficio, dove realizzare contenuti professionali e di qualità. La postazione di streaming Canon sarà il palcoscenico di numerosi talk e appuntamenti ibridi, con pubblico in presenza e collegato da remoto.

I Workshop e Talk di Canon

La settimana del design di Canon sarà ricca di incontri e workshop per scoprire le nuove frontiere dell’imaging e del printing:

Giovedì 18 aprile – ore 19.00 – La stampa applicata all’Interior Décor: i protagonisti del design illustrano come la stampa consenta la massima personalizzazione di pareti e arredi, permettendo la trasformazione degli ambienti attraverso rivestimenti unici.

Sabato 20 aprile – ore 10.30 – Workshop sulle applicazioni della tecnologia immersiva: con i creatori di contenuti VR di “Zampe Diverse” e il Canon Coach Emanuele Bonapace. – ore 16.30 Talk Canon in collaborazione con Hoepli – L’evoluzione nel mondo dell’editoria grazie alla stampa digitale in termini di potenziale produttivo e alta qualità.

Per accedere alla manifestazione è necessario registrarsi e scaricare il biglietto d’ingresso gratuito ed è possibile farlo tramite il link messo a disposizione da Canon.