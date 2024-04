Recensione NARWAL Freo X Ultra: pulizia e stile

NARWAL è all’avanguardia per quanto riguarda l’aspirazione e la mappatura: entrambe impeccabili. Ma non è tutto: lo svuotamento automatico del serbatoio della polvere rende la gestione della pulizia ancora più semplice.

Vediamo la pulizia nel dettaglio

Un altro punto forte è l’incremento di aspirazione sui tappeti. Ma ciò che lo rende davvero straordinario è il sistema che solleva autonomamente le spazzole di lavaggio quando il robot rileva un tappeto. In questo modo, non dobbiamo fare nulla mentre il robot fa tutto il lavoro.

Ma veniamo alla fase di lavaggio: mentre in prodotti simili le fasi di lavaggio lasciavano a desiderare, il NARWAL si distingue. La funzione che solleva autonomamente le spazzole di lavaggio in prossimità di un tappeto è rivoluzionaria.

Non dobbiamo più delimitare le aree con barriere fisiche o virtuali sulla mappa dedicata al lavaggio. Le spazzole, premendo con forza sul pavimento (180 giri al minuto con pressione verso il basso) lucidano e lavano con estrema facilità, garantendo risultati eccellenti, con una forza di 12 Nm.

Il processo di lavaggio è notevolmente facilitato da tre componenti fondamentali. Innanzitutto, ci sono i due serbatoi d’acqua e l’automazione nell’aggiungere il detergente al flusso. Altrettanto importante è la cura e l’asciugatura delle spazzole, che dura soltanto due ore grazie all’impiego di aria calda per il processo di asciugatura. Le spazzole vengono pulite e asciugate a ogni ciclo di lavaggio, eliminando residui di sporco e cattivi odori.

In sintesi, l’intervento da parte dell’utente è praticamente minimo o addirittura non necessario. È sufficiente mantenere il serbatoio dell’acqua pulita pieno e svuotare quello della raccolta, rendendo il processo di lavaggio e aspirazione estremamente autonomo e altamente efficace.

Chi dovrebbe acquistarlo? | Recensione NARWAL Freo X Ultra

In conclusione, il NARWAL Freo X Ultra si rivela un prodotto eccezionale che finalmente può operare quasi completamente in autonomia. La mappatura, il sistema di aspirazione e quello di lavaggio sono fenomenali e non mostrano lacune.

Impossibile non menzionare l’ottima applicazione, la dock di svuotamento, lavaggio e asciugatura che da sola vale il prezzo del biglietto.

Ovviamente, tutto ciò ha un costo che, sebbene non sia alla portata di tutti, è ben giustificato dalle tecnologie all’avanguardia e dai materiali di alta qualità utilizzati.

Senza esitazione possiamo affermare che siamo di fronte a uno dei migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti disponibili sul mercato.

Se state cercando un robot aspirapolvere che svolga le pulizie quasi completamente autonomamente e offra anche di più (come la fantastica funzione di lavaggio), che sia adatto a diverse superfici e livelli, allora il NARWAL Freo X Ultra è la scelta perfetta per voi!

Il NARWAL Freo X Ultra, disponibile dal 10 aprile, offre un’eccezionale combinazione di potenza e prestazioni a un prezzo accessibile.

Con un prezzo di listino di €949, è disponibile a un prezzo di lancio speciale di €799 fino al 31 maggio.

Inoltre, è disponibile un’offerta speciale con codice, che offre uno sconto aggiuntivo di €30 e un kit accessori in omaggio del valore di €149,99.

Per quanto riguarda il NARWAL Freo X Plus, disponibile dal 20 aprile, offre una soluzione efficace per la pulizia domestica a un prezzo conveniente.

Con un prezzo di listino di €399, è disponibile a un prezzo di lancio di €349 fino al 31 maggio. Anche per questo modello è disponibile un’offerta speciale con codice, che offre uno sconto aggiuntivo di €20.

