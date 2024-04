Atalanta-Verona: dove vedere la partita?

Arriviamo all’atto finale di questo lungo fine settimana. Ma dove vedere Atalanta-Verona? Scopriamolo in questo articolo

I diritti televisivi sono ormai parte integrane di questo nuovo mondo del calcio. Il primo segnale evidente di questo cambiamento lo si può notare già con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, nonostante quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Se ciò comporta sicuramente un punto a favore per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altra parte evidenzia un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a ricercare innumerevoli informazioni per le gare di proprio interesse. Qui acquisisce senso lo scopo dell’articolo, che vuole raccontare dove vedere Atalanta-Verona e chi saranno i possibili protagonisti.

La giornata 32 si concluderà finalmente con il Monday night tra due compagini molto diverse.

Dove vedere Atalanta-Verona: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

In sesta posizione con 50 punti, l’Atalanta ha sì una gara in meno ma deve avvicinarsi il più possibile alle prime quattro, se non vuole perdersi la Champions League. L’Hellas Verona si ritrova al 17esimo posto con 27 punti, ad una lunghezza dalla Serie B e con l’emergenza di fare risultato. Scopriamo allora dove poter vedere Atalanta-Verona, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata pochi anni fa a Londra, ha scalato le gerarchie e si è guadagnata il suo spazio all’interno della sfera calcistica. Attualmente infatti DAZN è l’unica a poter garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle partite di Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà l’occasione di analizzare due strade diverse: o il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, utilizzando l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Occorrerà investire appena qualche secondo e cliccare sul link diretto che richiama il sito.

Passando alla questione Sky, la carta dei servizi evidenzia un palinsesto del tutto diverso. Per quanto riguarda la Serie A, le sfide garantite per ogni giornata sono tre, a differenza del campionato femminile che può contare l’intero palinsesto. A ciò si aggiungono le sfide dei club esteri e gli impegni di caratura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio può impreziosirsi con gli altri sport, come Golf, NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento mostra un costo di 14,99 € al mese, saranno necessari pochi passaggi, arrivando a cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Archiviata la discussione, siamo giunti allo snodo principale: Atalanta-Verona sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo oggi, Lunedì 15 Aprile, alle ore 20:45, terreno di gioco il Gewiss Stadium di Bergamo. Da non dimenticare l’importanza di possedere una VPN per restare protetti durante il proprio percorso su internet.

Atalanta-Verona, probabili formazioni

I punti in palio risultano importantissimi e nessuna delle due può permettersi ulteriori passi falsi.

Di seguito le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; Scamacca.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Belahyane, Dani Silva; Suslov, Folorunsho, Noslin; Bonazzoli.

Una delle due riuscirà a vincere sull’altra? Diteci la vostra. Non dimenticate di continuare a seguire tuttotek.it per rimanere sempre aggiornati su ogni news del mondo social e web.