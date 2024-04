Anime Breakfast: Haikyuu!! e le lezioni di vita da un campo di pallavolo

In questa nuova puntata di Anime Breakfast andiamo ad analizzare insieme Haikyuu!!, molto più di una serie sportiva ambientata su un campo di pallavolo: una vera e propria lezione di vita

Se la scorsa settimana ci siamo voluti concentrare su quelli che sono, a nostro parere, i cinque migliori anime shonen degli ultimi anni, in questa nuova puntata di Anime Breakfast (qui la lista completa degli episodi!) ci spostiamo a parlarvi soltanto di un anime shonen, di genere sportivo, e a cui ancora non abbiamo accennato nonostante le tante puntate trascorse: Haikyuu!! E visto anche che a fine maggio arriverà, nei cinema italiani, il nuovo film grazie a Crunchyroll… ci sembra proprio l’occasione perfetta.

Imagination | Anime Breakfast: Haikyuu!!

Haikyu!! è un manga shonen scritto e illustrato da Haruichi Furudate, pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump dal 20 febbraio 2012 al 20 luglio 2020. La serie ha riscosso un enorme successo, con oltre 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ed è stata adattata in un anime di grande successo, con quattro stagioni e un film, proprio quello di cui vi parlavamo poco sopra, in uscita.

La storia segue le vicende di Shoyo Hinata, un giovane studente appassionato di pallavolo sin da bambino. Nonostante la sua bassa statura, Hinata è dotato di una grande energia e di un salto eccezionale. Dopo essersi unito al club di pallavolo del Liceo Karasuno, Hinata inizia la sua scalata verso il successo, insieme a una squadra di nuovi amici e rivali.

I’m a believer | Anime Breakfast: Haikyuu!!

Oltre ad Hinata, giovane ed energico protagonista della serie, la squadra del Karasuno è composta ovviamente da altri membri, tutti riconoscibili e ormai diventati iconici. Tobio Kageyama è uno dei palleggiatori del Karasuno, genio della pallavolo con un talento naturale tanto da essere soprannominato “il Re del Campo”, per la sua abilità nel controllare il gioco. Daichi Sawamura, invece, è il capitano della squadra, un leader saggio ed affidabile nonché abile difensore.

Koshi Sugawara è il vice-capitano del Karasuno, nonché un palleggiatore esperto e un ottimo stratega, un altruista che mette sempre il bene della squadra al primo posto. Kei Tsukishima è di tutt’altro carattere, invece: altezzoso e sarcastico, Kei è comunque il miglior schiacciatore della squadra e possiede un’ottima visione di gioco. Infine, Tadashi Yamaguchi: un ragazzo timido e insicuro, ma dal servizio davvero potente.

One day | Anime Breakfast: Haikyuu!!

Già dalla composizione della squadra vi sarete resi conto di quanto sia variegato il mondo di Haikyuu!!, così come le sue tematiche. Il primo, che ne fa anche da principio fondante, è decisamente la perseveranza. Hinata e i suoi compagni di squadra si imbattono in numerose sfide, durante il loro percorso, e verranno spesso attanagliati dal senso di impotenza dovuto alle sconfitte contro avversari terribilmente più forti di loro. Tuttavia, il Karasuno non si arrende, ma continua a lavorare duramente e, per l’appunto, con perseveranza per raggiungere gli obiettivi prefissati. E basti anche pensare a quanta perseveranza serve ad uno basso come Hinata per voler diventare un asso del volley!

Oltre ad essere una serie sportiva, Haikyuu!! è soprattutto una storia ricca di crescita personale, una vera e propria metafora di vita su un campo di pallavolo. Tutti i personaggi, da Hinata stesso ai suoi compagni di squadra, crescono ed imparano sia come giocatori sia come persone, sviluppando nuove abilità non solo sportive, ma anche umane.

Shitsuren | Anime Breakfast: Haikyuu!!

Un altro dei principi fondanti di Haikyuu!! è, ovviamente, il lavoro di squadra. La pallavolo è uno sport interamente basato su questo concetto e la vittoria o la sconfitta del Karasuno dipendono quasi interamente dalla collaborazione e dal reciproco supporto dei giocatori, oltre che dalle abilità intrinseche degli atleti. I giocatori dovranno dunque imparare a mettere da parte la loro individualità per lavorare insieme.

Oltre a questi tre principi fondanti, Haikyuu!! è un concentrato di passione, rivalità, pressione e sacrificio, un coacervo di tematiche universali che possono essere apprezzate da un pubblico eterogeneo e di tutte le età.

Fly high! | Anime Breakfast: Haikyuu!!

A livello tecnico, Haikyuu!! si comporta in maniera eccellente. La regia di Susumu Mitsunaka è infallibile, perché di base c’è una grande abilità nel catturare l’azione frenetica della pallavolo e nel creare scene emozionanti e coinvolgenti. Ottime anche le animazioni, ma con uno studio come Production I.G. alle spalle non potevamo aspettarci da meno: fluidità e realismo allo stato puro, il miglior modo possibile per rendere giustizia alla bellezza del gioco della pallavolo.

La colonna sonora è composta da Yuki Hayashi ed è coinvolgente quanto basta da adattarsi perfettamente alle diverse atmosfere della serie: adrenalina durante le partite, commozione nei momenti più toccanti, e coinvolgimento generale del pubblico ad ogni puntata.

Phoenix

Si conclude qui questa puntata di Anime Breakfast dedicata ad Haikyuu!! con il consiglio più che spassionato di recuperarlo tutto, integralmente, su Amazon Prime Video e Crunchyroll, trovate i link in fondo all’articolo. Sia perché a fine maggio potrete andare a vedere il film al cinema, ma soprattutto perché vi troverete a vivere una storia di crescita personale ambientata su un campo da pallavolo, e non un semplice e banale anime sportivo.

