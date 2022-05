Come sempre, ecco il nostro riassunto dell’ultimo Nintendo Direct: abbiamo radunato per voi gli annunci dell’Indie World dell’11 maggio

L’artigianato videoludico non si ferma davvero mai, e il fratello minore dei Nintendo Direct (detto colloquialmente Indie World) ha colto l’occasione per dedicare venti minuti di questo assolato 11 maggio alle ultime perle. Passeremo come sempre in rassegna tutti i vari annunci del caso, inclusa l’ormai proverbiale chicca finale. Avremo dunque l’ennesima riconferma dei videogiochi come forma d’arte e corrente culturale, o abbiamo a che fare “solo” con tanti annunci? Chi ha seguito l’evento sa già la risposta, ma per chiunque non l’avesse ancora fatto e/o volesse solo il sunto dello show… continuate a leggere.

Numero di apertura

L’Indie World dell’11 maggio, come ogni altro Nintendo Direct, si è aperto con il consueto ricordo delle vittime della pandemia. Tuttavia, il ritorno all’atmosfera pacata è costellato con una novità doppia. Infatti abbiamo due nuove presentatrici ad accoglierci: Ariko ed Amber. Saranno loro ad intrattenerci durante questi 20 minuti di materiale, con tutti i dovuti giochi di parole che il mercato indipendente porta con sé in queste presentazioni. Qui sotto trovate il video: considerate questa la nostra ultima allerta spoiler, se volete vedere lo show in autonomia. Per tutti gli altri, buona lettura!

Ooblets – Indie World: riassunto del Nintendo Direct dell’11 maggio

Il primo protagonista di questo piccolo Nintendo Direct è stato Ooblets, primo gioco dell’Indie World dell’11 maggio. E ci viene difficile pensare ad un’apertura così efficace. Il team di sviluppo Glumbergland ha in qualche modo riunito nella stessa esperienza la simulazione agricola, il più ampio concetto di life sim, le creature da catturare, i combattimenti in stile GdR e persino vaste opzioni di personalizzazione. Quest’ultima si estende non solo al personaggio e a casa sua, ma all’intero borgo di Badgetown. Sale giochi piene di minigiochi e molto altro ci danno appuntamento a quest’estate.

Batora: Lost Haven – Indie World: riassunto del Nintendo Direct dell’11 maggio

Proseguendo, la presentazione ci porta ad un gioco di ruolo fantascientifico sviluppato da Stormind Games e pubblicato da Team17. Il risultato del connubio è Batora: Lost Haven, dove fa capolino uno dei più popolari elementi di game design degli ultimi anni: il peso delle scelte del giocatori. La scelta verte anche sulle abilità a disposizione del giocatori, che possono essere sia fisiche sia… psichiche. Dare troppa priorità ad una e non abbastanza all’altra si rivelerà fatale. L’attesa in questo caso sarà un pizzico più lunga, ma non eccessivamente. Il gioco è infatti previsto per questo autunno.

ElecHead – Indie World: riassunto del Nintendo Direct dell’11 maggio

Con le sue sole forze, Nama Takahashi ha sviluppato durante il liceo un titolo da portare su console a laurea conseguita. Questa storia di successo riguarda ElecHead, intrigante platformer con presenza massiccia di elementi puzzle. Noi prenderemo le redini di Elec, un robottino intento a riportare la luce nel mondo grazie all’elettricità immagazzinata in lui. Per farlo, il protagonista dovrà sfruttare al massimo un level design all’insegna del metallo e dei meccanismi, da rimettere in funzione anche lanciando la propria testa… ma per non più di dieci secondi! Il titolo, con la sua grafica retrò molto minimalista, ci dà appuntamento per quest’estate.

Soundfall – Indie World: riassunto del Nintendo Direct dell’11 maggio

Drastic Games e Noodlecake ci porteranno nel mondo di Symphonia per un gioco di ruolo generato casualmente. E il ritmo la farà da padrone! Questa la premessa intrigante dietro Soundfall, che metterà il giocatore contro le forze oscure della Dissonanza, mentre le dinamiche da looter-shooter si sposano con la meccanica di un rhythm game. Inoltre, cosa forse persino più intrigante, il tutto sarà fruibile in co-op. E non parliamo solo di locale: anche altri tre giocatori online potranno unire le loro forze con le nostre. Il gioco sfoggia già da ora una tracklist impressionante: questo scriba ha notato con piacere la presenza dei talentuosi Super Guitar Bros. Il gioco e le sue opzioni di personalizzazione sono disponibili ora!

Wildfrost – Indie World: riassunto del Nintendo Direct dell’11 maggio

Si passa da una generazione casuale all’altra! Wildfrost, dal team di sviluppo Deadpan Games e dal publisher Chucklefish, sono pronti a farci fare il mazzo. Letteralmente. In questo gioco di carte roguelike dovremo affrontare gli elementi. Solo i mazzi migliori ci permetteranno di porre fine a un inverno apparentemente senza fine. Disporremo di compagni e strumenti, nonché di un contrattacco “dinamico”. Inoltre, ci attendono sfide giornaliere e un villaggio da espandere, quello di Snowdell. Il gioco, in modo sorprendentemente appropriato, farà il suo debutto sulla console ibrida il prossimo inverno.

Totally Accurate Battle Simulator – Indie World: riassunto del Nintendo Direct dell’11 maggio

Ricreare in un videogioco l’esperienza del gioco con le proprie action figure: questa la sfida che si sono poste le svedesi Rebecca Lautner ed Hanna Fogelberg di Landfall Games. Il delirante risultato è Totally Accurate Battle Simulator, in cui avremo a disposizione tantissimi soldatini sgangherati da personalizzare a piacimento. Il progetto è in lavorazione dal 2016. Oltre cento saranno le squadre di “traballanti” guerrieri pronti a darsi battaglia nel mondo di fantasia del gioco. Naturalmente, l’online è contemplato. Il gioco sarà disponibile in estate, quindi l’attesa non sarà lunga.

Gunbrella – Indie World: riassunto del Nintendo Direct dell’11 maggio

“Dagli sviluppatori di Gato Roboto e dal publisher di Omnibus”: non andiamo pazzi per il marketing per associazione, ma è bastato questo a convincerci su Gunbrella. Potete dunque immaginare come abbiamo reagito al resto. Oltre a una pixel art al pari dell’ottimo Eastward, questo “action-adventure in stile noir-punk” di Doinksoft ci metterà nei panni di un taglialegna vendicativo armato dell’eponimo ombrello-fucile. Piccoli paesi governati da una setta, fortezze diroccate e molto altro ci attendono, tra una planata e una picchiata effettuabili con lo strumento in questione. Peccato solo che non se ne parli prima del 2023.

We are OFK – Indie World: riassunto del Nintendo Direct dell’11 maggio

Jarryd Huntley di Team OFK e il fittizio cantante del gioco, Luca Le Fae, ci danno il benvenuto a We are OFK. In questo titolo “musicale biografico” dovremo assistere la band pop indie nella sua ascesa nella spietata industria della musica. La protagonista, ovvero la losangelina Itsumi Saito, mira ad aiutare il gruppo in tal senso, ma ad ostacolarla ci sono impegni sociali, la vita da pendolare e un lavoro a tempo pieno. Naturalmente non mancheranno, tra un litigio sui testi e l’altro, anche i vari dialoghi con annesse diramazioni. L’attesa qui sarà decisamente più clemente: si parla di questa estate.

SILT – Indie World: riassunto del Nintendo Direct dell’11 maggio

Dom Clarke e Tom Mead di Spiral Circus Games, team di sviluppo d’oltremanica, ci introducono al concetto dietro il loro gioco, ispirato all’arte surrealista. Con queste premesse non potevamo che avere a che fare con il figlio illegittimo di Limbo e Subnautica. Parliamo di SILT, che (per chi non conoscesse i due giochi citati) consiste in un’avventura a scorrimento laterale ambientata in un angosciante mondo subacqueo monocromatico. Il team che ha registrato i suoni subacquei da usare nel gioco ha fatto ricorso ad un acquario. Scopriremo, con l’aiuto delle creature marine che incontreremo, il risultato di cotanta dedizione il mese prossimo.

Mini Motorways – Indie World: riassunto del Nintendo Direct dell’11 maggio

A volte, le idee più semplici sono anche le migliori. Un ottimo modo per risolvere i problemi di viabilità, potendo attingere a una somma generosa, sarebbe creare nuove strade, tra tangenziali e circonvallazioni. Evidentemete il team di sviluppo Dinosaur Polo Club deve essere dello stesso avviso, visto che Mini Motorways prende quest’idea e la… conduce a destinazione. A rendere il tutto interessante è la selezione di livelli a nostra disposizione, che ben presto arriva ad includere diverse città del mondo reale. Potremo improvvisarci addetti alle infrastrutture a partire da… oggi!

Wayward Strand – Indie World: riassunto del Nintendo Direct dell’11 maggio

Il team di sviluppo ghost pattern (in minuscolo) ci porta a bordo dell’ospedale volante di Wayward Strand. Siamo nell’Australia rurale (o dovremmo dire “sopra”) degli anni settanta, dove la giovane giornalista Casey dovrà fare la conoscenza dei vari pazienti (e non) a bordo dell’aeronave. Il doppiaggio, che già da ora promette di fare faville, sarà il contorno delle mille storie dei pazienti, che si svolgono in tempo reale. In altre parole, dunque, la rigiocabilità sarà essenziale per arrivare a fare amicizia con tutti… o per origliare tutti, essendo anche questa un’opzione. 21 luglio 2022.

Cult of the Lamb – Indie World: riassunto del Nintendo Direct dell’11 maggio

Solo da un publisher come Devolver Digital e da un team di sviluppo chiamato Massive Monster potevamo aspettarci un simile ribaltamento di idee. Il mondo generato casualmente di Cult of the Lamb ha come protagonista un agnello… posseduto. E perché no? Per ripagare il suo debito, l’inquietante bestiola dovrà soggiogare altri animaletti per creare il proprio culto personale. Da cui, naturalmente, il titolo del gioco. Dovremo anche raccogliere risorse, per poi sfruttare i nostri progressi nel temibile dungeon. Potremo affrontarne il signore oscuro Shamura più avanti quest’anno.

Another Crab’s Treasure – Indie World: riassunto del Nintendo Direct dell’11 maggio

“Ho dei granchi!”, ripeteva ossessivamente un venditore ne Le meravigliose avventure di Flapjack. Di certo deve essere così che i ragazzi di Aggro Crab sono giunti alla conclusione dietro questo nuovo soulslike… pardon, “shellslike”. Il risultato è Another Crab’s Treasure, gioco di parole sul detto “il tesoro di un uomo è la spazzatura di un altro”. E infatti il protagonista passerà dall’essere un granchio alla confortante casa di un paguro adattando ogni contenitore che trova in giro ai propri bisogni. In seguito i creatori Caelan Pollock e Nick Kaman ironizzano sul fallimento del loro Going Under, per poi parlare di un gioco “mainstream” pregno però di feature ostiche. 2023.

Una sorpresa inaspettata

Se pensavate che l’ultima chicca dell’Indie World dell’11 maggio fosse come i titoli di coda “in stile Marvel” a cui ci hanno abituati i Nintendo Direct, vi ricordiamo che esistono film come Spider-Man Homecoming. La palla curva, in tal senso, è questa: la carrellata rapida è la sorpresa finale. Proprio per questo, andremo spediti.

OneShot: World Machine Edition , avventura con elementi di simulazione (del DOS). Estate 2022.

, avventura con elementi di simulazione (del DOS). Gibbon: Beyond the Trees , platformer “scimmiesco” con enfasi sull’inerzia. Disponibile oggi.

, platformer “scimmiesco” con enfasi sull’inerzia. Idol Manager , apparente avventura grafica a tema manageriale. 25 agosto 2022.

, apparente avventura grafica a tema manageriale. Card Shark , gioco di carte. Demo gratuita e preordine da oggi.

, gioco di carte. Cursed to Golf , bizzarra simulazione golfistica a scorrimento laterale. Estate 2022.

, bizzarra simulazione golfistica a scorrimento laterale. A Guidebok of Babel , avventura steampunk con elementi da puzzle game. Autunno 2022.

, avventura steampunk con elementi da puzzle game. OPUS: Echo of Starsong – Full Bloom Edition, platformer cinematografico e distopico. Oggi.

