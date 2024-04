Samsung Galaxy M55: la fascia media coreana sbarca in Europa

Samsung Galaxy M55 si presenta come un’interessante proposta nel segmento dei mid-range, con un design accattivante e un hardware di livello

A fine marzo, Samsung ha presentato il Galaxy M55 in Brasile, un nuovo smartphone di fascia media che ha subito attirato l’attenzione per il suo interessante rapporto qualità-prezzo. Ora, dopo l’approdo in India, il dispositivo è ufficialmente disponibile anche in alcuni mercati europei, facendo sorgere la domanda: quando lo vedremo in Italia?

Samsung Galaxy M55: design ispirato ai top di gamma

Il Galaxy M55 sfoggia un design elegante e moderno, in linea con i modelli di fascia alta di Samsung. Il display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici, con refresh rate a 120Hz e luminosità di picco di 1000 nit, garantisce un’esperienza visiva immersiva e fluida, perfetta per la fruizione di contenuti multimediali e il gaming. Il sensore per le impronte digitali integrato nel display completa la dotazione estetica.

Prestazioni affidabili

Sotto il cofano, lo smartphone monta il processore Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm, accompagnato da 8GB di RAM e 128GB o 256GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB tramite microSD. Questa configurazione assicura prestazioni fluide e reattive per le attività quotidiane, dal multitasking al gaming leggero.

Samsung Galaxy M55: fotocamera per ogni esigenza

Il comparto fotografico del Galaxy M55 non delude: la fotocamera principale da 50MP con OIS garantisce scatti nitidi e dettagliati in ogni condizione di luce, mentre la fotocamera grandangolare da 8MP amplia la visuale per foto paesaggistiche o di gruppo. Il sensore macro da 2MP permette di catturare i primi piani con grande dettaglio, mentre la fotocamera selfie da 50MP assicura selfie impeccabili.

Batteria e connettività

L’autonomia è uno dei punti di forza del device, grazie alla batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 45W. Questo significa che potrai goderti il tuo smartphone per tutta la giornata senza preoccupazioni, ricaricandolo rapidamente quando necessario.

Inoltre, il Galaxy M55 è dotato di connettività di ultima generazione, con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e porta USB-C. Inoltre, integra la tecnologia Samsung Knox Vault per la protezione dei dati sensibili, garantendoti la massima sicurezza per le tue informazioni personali.

Prezzo e disponibilità

Il Galaxy M55 è già disponibile sul sito ufficiale Samsung in alcuni Paesi europei, come Polonia e Portogallo. Il prezzo di vendita varia a seconda del mercato, ma possiamo farci un’idea guardando lo store portoghese: la versione da 128GB costa 479,90 euro, mentre quella da 256GB sale a 529,90 euro. Al momento, non è disponibile in Italia, tuttavia, la sua comparsa sui siti europei del produttore fa ben sperare in un imminente lancio anche nel nostro Paese.

Che ne pensate dello smartphone Samsung? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!