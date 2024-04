Fujifilm annuncia il lancio della nuova serie di stampanti Apeos in Europa

Fujifilm annuncia il lancio della nuova serie di stampanti multifunzione Apeos. Queste stampanti per ufficio saranno distribuite a breve in Europa

Fujifilm Europe ha annunciato il lancio della sua nuova serie di stampanti multifunzione per ufficio, denominate serie Apeos, sul mercato europeo. Questo segna la prima volta che queste stampanti di alta qualità saranno disponibili in Europa. Queste nuove stampanti sono state presentate per la prima volta in Italia il 9 aprile presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano. Il prossimo evento di lancio è previsto per il 25 aprile nel Regno Unito. Successivamente, la gamma sarà gradualmente introdotta anche in Francia, Spagna e altri paesi nei mesi successivi.

Dettagli sulle nuove stampanti Fujifilm serie Apeos

In Italia, l’evento di lancio ha visto la partecipazione di Fujifilm insieme a Tyche, un nuovo partner specializzato nella fornitura di soluzioni per l’ufficio. FUJIFILM Business Innovation è il principale fornitore di stampanti multifunzione A3 nella regione Asia-Pacifico e questa serie Apeos segna il debutto del marchio Fujifilm nel mercato europeo delle stampanti per ufficio. Le stampanti multifunzione A3 della serie Apeos si concentrano sulla produttività, affidabilità e sulle crescenti esigenze dell’ambiente lavorativo. Offrono un’usabilità senza compromessi, maggiore sicurezza e funzionamento semplice e rapido per soddisfare le esigenze degli utenti europei.

Basata sull’esperienza decennale di Fujifilm nella stampa e nell’immagine, la serie Apeos è progettata per l’ambiente di lavoro moderno, Offrendo funzionalità avanzate come stampa remota/mobile, sicurezza superiore e sostenibilità eccezionale per supportare la trasformazione digitale e le esigenze in rapida evoluzione dell’ambiente lavorativo post-Covid.

Dichiarazioni in merito alla nuova serie Apeos

Taku Ueno, Senior Vice President della Divisione Tecnologia Dispositivi di FUJIFILM Europe, ha dichiarato:

l’entrata nel mercato europeo delle stampanti per ufficio rappresenta un passo naturale dopo il successo ottenuto nel mercato delle stampanti di produzione di alta qualità.

Roberto De Angelis, CEO di Tyche, ha espresso la sua soddisfazione nel collaborare con Fujifilm per portare questa gamma di stampanti multifunzione sul mercato italiano. Migliorando ulteriormente l’offerta di soluzioni tecnologiche per i clienti. Le caratteristiche principali della serie Apeos includono la qualità di stampa ai vertici della categoria, la sicurezza avanzata, l’usabilità affidabile e la sostenibilità. Supportando la trasformazione digitale con funzionalità avanzate di scansione e connettività.

