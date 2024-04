Svelata la nuova serie di cuffie gaming CORSAIR HS35 v2

CORSAIR ha recentemente annunciato con entusiasmo il debutto della loro nuovissima serie di cuffie gaming: le HS35 v2 e le HS35 SURROUND v2

Questi dispositivi, grazie alla loro straordinaria qualità audio e alla connettività universale da 3,5 mm, offrono un’esperienza sonora eccezionale che si estende su diverse piattaforme di gioco.

Esperienza audio immersiva per tutti i gamer

Le cuffie HS35 v2 di Corsair promettono di portare l‘esperienza sonora a nuovi livelli. Equipaggiate con una coppia di driver al neodimio da 50 mm attentamente calibrati, sono in grado di riprodurre una gamma completa di suoni, garantendo così la massima nitidezza dei dettagli nei tuoi giochi preferiti. Inoltre, grazie alla loro connettività multipiattaforma tramite jack da 3,5 mm, queste cuffie possono essere utilizzate non solo su PC, ma anche su console come PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e molto altro ancora.

Le HS35 SURROUND v2, per un’esperienza ancora più coinvolgente, offrono un livello aggiuntivo di immersività sonora. Dotate di ricevitore USB incluso, queste cuffie offrono supporto per l’audio Dolby Surround 7.1, creando effetti sonori avvolgenti che arricchiscono la tua esperienza di gioco. Che tu stia competendo in titoli come Overwatch 2 o ti immerga completamente in giochi ricchi di dettagli come Starfield, potrai individuare con precisione la direzione dei movimenti e le abilità dei tuoi avversari.

Le HS35 v2 sono progettate per offrire il massimo comfort durante le tue sessioni di gioco, sia lunghe che brevi. L’archetto sospeso regolabile allevia la pressione sulla testa, mentre i morbidi padiglioni in tessuto mantengono le tue orecchie fresche e confortevoli. Con i comodi controlli integrati sui padiglioni, puoi regolare il volume e disattivare l’audio con precisione, mentre il microfono omnidirezionale ti consente di comunicare chiaramente con il tuo team. Disponibili in tre varianti di colore: nero, rosso e blu, puoi mostrare il tuo stile scegliendo quello che meglio si adatta a te.

Le cuffie gaming CORSAIR HS35 v2 e HS35 SURROUND v2 sono già disponibili in America del Nord sul negozio online CORSAIR e presso i rivenditori autorizzati. Per quanto riguarda l’Europa e altre regioni, saranno disponibili a partire dal 30 aprile. Entrambi i modelli sono coperti da una garanzia di due anni e supportati dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR a livello globale. Per i prezzi aggiornati e ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito web di CORSAIR o contattare i rappresentanti vendite locali.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove CORSAIR HS35 v2 e HS35 SURROUND v2? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!)