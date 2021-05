Migliori app per il parental control Windows | Maggio 2021

In questa guida vedremo le migliori app per il parental control su Windows per controllare l’attività online dei vostri figli e proteggerli eventualmente dai rischi della rete bloccando siti e applicazione pericolose. Oggi più che mai c’è bisogno di controllare i propri figli!

I recenti fatti di cronaca hanno evidenziato la vulnerabilità dei più piccoli in rete. Non si tratta solamente di siti pericolosi che cercando di sfruttare l’ingenuità dei bambini, ma anche i più famosi social network possono essere utilizzati dai malintenzionati. Inoltre a volte i contenuti che si possono trovare nel web sono un cattivo esempio per i bambini che tendono a emulare comportamenti scorretti o addirittura pericolosi.

Perché controllare i bambini online?

Oggi i più piccoli approcciano la tecnologia fin da piccoli – si parla di nativi digitali – e nonostante ci sembri strano e del tutto inevitabile. Lo abbiamo visto in particolare durante l’emergenza sanitaria che ha costretto migliaia di bambini a seguire le lezioni da casa. Ma comunque ormai la tecnologia pervade ogni aspetto della nostra vita e avere confidenza è ormai un requisito fondamentale anche semplicemente per trovare lavoro. Non possiamo quindi vietare totalmente ai nostri figli di utilizzare i dispositivi elettronici quali PC, smartphone e tablet. Tuttavia dobbiamo controllare la loro attività. Dopotutto lascereste mai i vostri bambini liberi in un parco pubblico o in una piazza senza il vostro sguardo vigile a seguirli? Sul web è esattamente lo stesso, anzi forse anche un po’ peggio dato che milioni di persone hanno potenzialmente la possibilità di interagire con i nostri figli. Certo in questo caso però non basta guardare quello che i nostri figli fanno online – anche perché non possiamo seguirli 24 ore su 24. Ecco perchè questo articolo sulle migliori app per il parental control per Windows vi sarà sicuramente utile!

Spyrix Personal Monitor | Migliori app per il parental control su Windows

Spyrix Personal Monitor è un ottimo software per il parental control. Prima di tutto consente di monitorare le attività del PC su cui viene installato attraverso un account web quindi da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo. Tutto questo però rispetto elevati standard di sicurezza. Il software gira in maniera indiscreta e non può essere facilmente scovato dall’utilizzatore. Si possono monitorare i social come Facebook e WhatsApp, le email, i siti visitati e molto altro. Si potranno prendere screenshot dello schermo, visionare il contenuto dello schermo in diretta e accedere alla webcam, oltre che la registrazione continua. Si potranno bloccare siti web e ricevere notifiche quando vengono digitate certe parlo chiave. Un suite completa!

KidInspector | Migliori app per il parental control su Windows

KidInspector è un prodotto molto versatile che può adattarsi sia a Windows che a dispositivi mobili Android e iOS. Offre un pacchetto completo di strumenti di monitoraggio e controllo sulle attività dei proprio figli. Si potranno monitorare i messaggi in ingresso e uscita dai principali social come WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, Facebook, come anche le chiamate e i classici SMS. Anche il GPS potrà essere tracciato. In realtà tutti i sensori come il microfono e fotocamere/webcam possono essere tracciati e si potranno prendere gli screenshot dello schermo. L’interfaccia utente rende semplice l’installazione e l’utilizzo.

EvaSpy | Migliori app per il parental control su Windows

EvaSpy è una delle migliori app per controllare i dispositivi elettronici. Questa app per è una soluzione perfetta per il monitoraggio remoto di tantissime attività che vanno dai social network e messaggistica istantanea (Viber, WhatsApp, Facebook, Snapchat, Tinder, Instagram, ecc.), le applicazioni utilizzate, attività Internet come query di ricerca e URL visitati, sequenze di tasti ed eventi negli appunti. Si tratta quindi di un’ottima soluzione per il parental control in quanto non solo consente di vedere che cosa combinano i nostri bambini, ma anche di bloccare siti potenzialmente pericolosi ed imporre limiti sull’utilizzo delle applicazioni. Si potranno anche registrare video e audio con webcam e microfoni.

Qustodio| Migliori app per il parental control su Windows

Qustodio è un’app di parental control disponibile anche per Mac, Android, iOS, Kindle e Nook. La versione gratuita è davvero completa e consente di impostare regole e orari per l’utilizzo delle applicazioni, bloccare la pornografia e altri contenuti non adatti tramite diversi meccanismi. Nella versione a pagamento è anche presente il monitoraggio degli SMS e il controllo di app e social network in generale. Dall’esterno si può creare una lista nera di contatti per bloccare chiamate e messaggi indesiderati sullo smartphone di vostro figlio. Qustodio permette quindi di tenere traccia della posizione e degli spostamenti di vostro figlio, tramite geolocalizzazione GPS e fornisce anche un Panic Button che i ragazzi possono utilizzare in caso di emergenza per contattarvi tempestivamente.

Norton Family | Migliori app per il parental control su Windows

Norton Family, sviluppato da una nota società che sviluppa antivirus, ha tutte le caratteristiche in regola per essere un ottimo software di parental control. I rapporti che questo software produce mostreranno come i nostri figli trascorrono il loro tempo online. Le informazioni sono presentate via mail o attraverso l’interfaccia web in maniera user friendly. Gli strumenti di Norton Family permetteranno anche di proteggere le informazioni sensibili e di impedire l’accesso a contenuti inappropriati, bloccando ad esempio i siti non affidabili. Inoltre c’è anche la possibilità di limitare l’uso giornaliero del dispositivo online.

KidLogger | Migliori app per il parental control su Windows

Se cercate un ottima app gratuita per il parental control dovete considerare KidLogger. Questo software gratuito non solo tiene traccia di ciò che i tuoi figli scrivono e dei siti web che visitano, ma tiene anche un registro dei programmi e i file che usano e di tutti gli screenshot. Inoltre si potranno reigstrare i suoni per verificare che i nostri figli non abbiano conversazioni o videoconferenze con personaggi poco raccomandabili. Si può anche attivare il monitoraggio silenzioso delle conversazioni di WhatsApp e la possibilità di ascoltare le chiamate Skype. Inoltre si tratta di un’applicazione altamente personalizzabile che permette di rilassare i controlli quando i figli crescono.

OpenDNS FamilyShield | Migliori app per il parental control su Windows

FamilyShield è un servizio gratuito di OpenDNS. I suoi strumenti di controllo parentale bloccano automaticamente i domini che OpenDNS ha contrassegnato sotto i titoli “tasteless, proxy/anonymizer, sexuality, or pornography” e quindi potenzialmente pericolosi o inadatti. Uno dei grandi vantaggi qui è che mentre FamilyShield può essere eseguito su PC e dispositivi mobili, anzi si può anche applicarlo direttamente al tuo router e filtrare tutto il traffico che lo attraversa: basterà modificare il server DNS dal controllo pannello. Si tratta di un sistema semplice, completamente trasparente e poco invasivo, anche se limitante a volte.

Net Nanny | Migliori app per il parental control su Windows

Net Nanny è un prodotto a pagamento, ma proprip per questa una delle migliori app per il parental control su Windows. Una delle sue migliori caratteristiche – e molto rara da trovare – è che non sarà possibile eludere i limiti temporali imposti all’utilizzo delle app perché il sistema se ne accorgerà comunque. Viene anche utilizzata l’intelligenza artificiale per filtrare i contenuti pericolosi. Infatti potremo attivare un report istantaneo delle ricerche online, monitorare le app utilizzate dai bambini e avvisi in tempo reale su pornografia, suicidio, armi e contenuti correlati alla droga. Si potranno poi attivare blocchi in base ai contenuti e tempi di utilizzo. Tutti funziona tramite cloud e l’interfaccia grafica è davvero molto intuitiva.

Windows Family Safety | Migliori app per il parental control su Windows

Perchè sporcarsi tanto le mani quando la stessa Microsoft include nei suoi servizi quello di parental control. Si potranno impostare limiti di tempo di utilizzo dello schermo applicabili a dispositivi, app e giochi. Quando il tempo si esaurirà si potrà decidere se aggiungerne altro o meno. Si potranno poi filtrare i contenuti come siti web, app e giochi in modo da evitare quelli potenzialmente dannosi ed ottenere report delle attività.

Kaspersky Safe Kids | Migliori app per il parental control su Windows

Kaspersky Safe Kids è un software di controllo parentale per dispositivi Windows, macOS, Android, iOS, con versioni sia gratuite che a pagamento. La versione gratuita mette a disposizione una black list che impedisce ai tuoi figli di vedere contenuti inappropriati online, oltre strumenti per gestire l’uso delle app in base al tempo utilizzato, limiti di età e al tipo di applicazione, ad esempio si possono bloccare i giochi di notte o durante l’orario scolastico. C’è anche uno strumento di controllo del tempo di utilizzo dello schermo per aiutarti a controllare l’uso generale del dispositivo. La versione a pagamento aggiunge più funzionalità specifiche per dispositivi mobili, incluso un tracker della batteria in modo da poter vedere se il telefono del bambino sta per scaricarsi, lasciandolo senza un modo per contattarti. Puoi anche tenere d’occhio la posizione con il tracciamento GPS, gestire il loro utilizzo dei social media e ricevere avvisi in tempo reale se visitano siti Web che non dovrebbero o lasciano un’area “sicura” predefinita.

Conclusioni

Questi software consentono di registrare le attività online dei più piccoli, partendo dai siti visitati e dalle app utilizzate, passando per il tempo di utilizzo e perfino tutti i messaggi inviati e le telefonate effettuate. Inoltre si potranno imporre dei filtri per bloccare app e siti ritenuti pericolosi e imporre dei limiti di utilizzo. Ovviamente bisogna stare attenti a non essere troppo invasivi perchè anche i più giovani hanno diritto alla loro privacy e sono protetti da leggi ad-hoc, quindi è necessario avvertire i figli del fatto di essere controllati (che servirà da deterrente anche). Oltretutto è assolutamente meglio mantenere un buon rapporto con i figli piuttosto che una costante guerra. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!