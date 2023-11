The Game Awards 2023: annuncio delle nomination settimana prossima

Si avvicina dicembre e con esso i Game Awards: l’annuncio per le nomination dell’edizione 2023 è previsto per la prossima settimana

Si parlava giusto poco fa con Grand Theft Auto VI: i Game Awards 2023 si stanno avvicinando, e l’annuncio di quali saranno le nomination è ormai prossimo. L’evento annuale, voluto, ideato e presentato da Geoff Keighley (che nei mesi più caldi ricordiamo per il Summer Game Fest), è più vicino che mai. Ma anche con il 7 dicembre quasi dietro l’angolo, chi non lo segue (solo) per gli ultimi grandi annunci videoludici dell’anno attende con ansia la lista dei giochi nominati avrà presto pane per i suoi denti. Potete trovare qui sotto il tweet ufficiale, nel quale viene annunciata la data da segnare sui calendari. I contendenti alla corona di gioco dell’anno (e quest’anno sono parecchi) saranno noti lunedì prossimo, il 13 novembre!

Monday, #TheGameAwards nominees will be announced.  Monday, November 13

⏰ 9a PT / Noon ET / 5p GMT

 https://t.co/Cp7TpPPTKv Join @geoffkeighley for the global livestream — nominees in more than 30 categories will be revealed. pic.twitter.com/Eu42F4ad9T — The Game Awards (@thegameawards) November 7, 2023

L’annuncio dei Game Awards per le nomination del 2023!

L’orario interessato, ovvero il mezzogiorno per la costa est, si tradurrà nel pomeriggio inoltrato (ore 18:00) per noi. I nominati saranno per “oltre trenta categorie”, motivo per il quale un po’ tutti si porteranno a casa una statuetta. Naturalmente per il gioco dell’anno i titoli papabili sono parecchi. Nintendo, dalla sua, ha Super Mario Bros. Wonder, Metroid Prime Remastered e, soprattutto, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (mentre Super Mario RPG non sarà idoneo per la data di uscita). PlayStation vanta a sua volta due cavalli da battaglia mica da ridere, tra Marvel’s Spider-Man 2 e Final Fantasy XVI. Per quanto concerne Microsoft, invece, grazie ai suoi acquisti potrà fare da madrina a Diablo IV e Quake II – Enhanced Edition, oltre a vantare uscite di rilievo come Starfield. Senza contare Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, Resident Evil 4 e, fresco di recensione, Sonic Superstars. Ragazzi, che anno!

