Super Mario RPG: nuovo trailer di panoramica giapponese

Il dopo-Wonder si preannuncia altrettanto elettrizzante: il nuovo trailer di Super Mario RPG offre una panoramica sul gioco… in giapponese

Con la recente uscita di Wonder, per la quale contrariamente a Testa di Tela ci siamo voluti prendere più tempo con una corposa recensione, la Grande N è pronta a inondarci di avventure con il baffone come protagonista: è per questo che, a due settimane dall’uscita di Super Mario RPG in lingua nostrana, il Colosso di Kyoto ha pubblicato un nuovo trailer di panoramica. In giapponese, naturalmente, con una versione meno soggetta a barriere linguistiche presumibilmente in arrivo in futuro. Il gioco di ruolo del 1996 torna infatti su Nintendo Switch il 17 novembre, e per noi italiani lo farà per la prima volta con nomi del tutto nuovi (Yaridovich sarà Lancidovic da noi, ad esempio).

La panoramica di Super Mario RPG nel nuovo trailer nipponico

La trama del gioco, nata come ribaltone di tutte le convenzioni mariesche dell’epoca, vede la gigantesca spada Exor conficcarsi nel castello di Bowser, distruggendo nel frattempo la Star Road (Via Stellare nel remake). Mario dovrà far squadra con Bowser, Peach e i “debuttanti” Mallow e Geno per rimettere tutto a posto. Nel remake la divina Yoko si è divertita a riorchestrare tutta la colonna sonora, disponibile in-game anche in versione SNES. Le meccaniche di gioco, come visto nel Nintendo Direct di settembre, includeranno i nuovissimi attacchi di squadra. Come nel video visto nel Direct, anche questo trailer si è divertito a mostrare solo la porta d’accesso per Culex, il boss facoltativo inserito dallo sviluppatore Square-Enix come citazione a Final Fantasy.

