Recensione Diablo IV: il mio primo Diablo

Questa recensione di Diablo IV si distingue dalle altre in quanto ci siamo immersi nelle terre di Sancturium con una mancanza di esperienza nella saga ma una grande dose di curiosità

Quella di cui voglio farvi partecipi non è la classica recensione di Diablo IV. Questa è stata, infatti, la mia prima volta su un titolo della saga Blizzard. Quella che vi racconterò nelle prossime righe è l’avventura di un novizio del genere che, per forza di cose, ha richiesto più tempo del previsto per ambientarsi e capire affondo le decine di meccaniche che lo studio californiano ha intrecciato nell’ultimo hack-and-slash isometrico.

Con una curiosità febbrile e una volontà incrollabile, mi sono introdotto nel mondo di Sanctuarium per la prima volta, e mi sono trovato completamente rapito dal suo fascino oscuro e inquietante. Come novizio del genere, avevo le aspettative di un’avventura coinvolgente e immersiva, ma non avrei mai potuto immaginare quanto mi sarei perso nelle profondità di questo regno demoniaco e quanto Diablo IV abbia potuto ravvivare la mia fiamma passionale per i videogame che da tempo era flebile.

Non posso negare che il mio approccio da newbe mi abbia reso un po’ titubante all’inizio. Le decine di meccaniche di gioco, le skills da sbloccare, gli alberi delle abilità da esplorare e la complessità delle classi disponibili hanno richiesto uno sforzo iniziale per comprendere appieno il funzionamento del titolo. Ma è proprio questa sfida che ha reso l’esperienza ancora più gratificante. Man mano che acquisivo familiarità con le meccaniche di gioco, sentivo di diventare sempre più padrone del mio destino e di poter affrontare le oscure minacce con maggior sicurezza.

Dopo questa prolissa ma obbligatoria introduzione, vi auguro una buona lettura. Che la recensione di Diablo IV abbia inizio!

Muoviamo i primi passi | Recensione Diablo IV

La nostra avventura inizia attraverso la scelta di una classe (tra Negromante, Druido, Tagliagole e Incantatore) e la caratterizzazione del personaggio. Noi, vedendo una breve panoramica del gameplay direttamente in-game, abbiamo deciso di creare “Dymriel”: una tagliagole dalla folta chioma rossa. La caratterizzazione iniziale non è molto profonda come i classici MMO, ma ci permette di creare una buona base di partenza. Parlando di customizzazione, Diablo IV non punta tanto sul nostro personaggio nudo e crudo, ma su armature e aspetti (che analizzeremo successivamente).

Il prompt di partenza si basa sul risveglio di Lilith, la figlia dell’odio (il cattivone di turno) e noi, un “viandante senza nome” che dovrà indagare sulle cause scatenanti e combattere le orde di demoni che infestano Sanctuarium. Per chi non lo sapesse, la lore di Diablo (intesa come saga) è basata su un ciclico scontro tra Paradiso e Inferno. Il gioco ruota attorno alle azioni dei giocatori, che vestono i panni di eroi che combattono le forze demoniache, esplorano dungeon pericolosi, affrontano creature spaventose e cercano di sventare le macchinazioni oscure degli antagonisti come, in questo caso, Lilith. La trama si dipana attraverso i vari giochi della serie, rivelando segreti antichi, tradimenti e sacrifici, mentre i protagonisti cercano di preservare la speranza e la salvezza per Sanctuarium.

Benché la trama sia, più o meno la solita solfa, mi è piaciuto il contesto generale che ha permesso di immergermi al meglio in questa versione di Sanctuarium. Forse il motivo alla base è l’aria di novità che caratterizzava l’avventura per me. Un qualcosa su cui non si può dibattere sono, però, le cinematiche. Quelle di Diablo IV sono vere e proprie opere d’arte realizzate in modo impeccabile con una cura per i dettagli che è semplicemente sbalorditiva. Ogni animazione, ogni espressione dei personaggi e ogni scenario contribuiscono a creare un’esperienza visiva straordinaria. Le scene di apertura e di chiusura di ogni capitolo, in particolare, trasmettono un senso di grandiosità epica che ci avvolge completamente nel mondo di Sanctuarium. Potevamo chiaramente aspettarcelo dalla stessa casa di sviluppo di WoW, nel quale abbiamo degli intermezzi animati clamorosamente.

Il doppiaggio in italiano è un altro elemento che merita plauso. Le voci dei personaggi sono interpretate in modo superbo, con un’attenzione straordinaria per espressività e l’emozione trasmessa. Le performance vocali sono coinvolgenti e riescono a dare vita ai dialoghi, aggiungendo un livello di realismo e coinvolgimento che eleva l’esperienza complessiva del gioco.

Ma ciò che rende davvero memorabile la trama di Diablo è la caratterizzazione dei personaggi. Ogni individuo che incontriamo lungo il nostro percorso ha una storia da raccontare, una personalità distintiva e un ruolo significativo nel panorama di Sanctuarium. Le loro motivazioni, le relazioni interpersonali e le sfumature dei loro atteggiamenti vengono tratteggiate con una maestria straordinaria. Ci troveremo ad empatizzare con loro, ad affezionarci o persino ad odiarli, grazie alla profondità e alla complessità delle loro personalità.

Sì, la trama di base potrebbe seguire un certo schema familiare, ma è la qualità delle cinematiche, del doppiaggio in italiano e la caratterizzazione dei personaggi che la rendono un’esperienza così piacevole da seguire. Diablo non si limita a raccontare una storia, ma ci trascina in un mondo ricco di emozioni, intrighi e sorprese.

Comparto tecnico | Recensione Diablo IV

Ricordo il polverone aizzato prima dell’uscita del titolo per la decisione di Blizzard nell’introdurre all’interno di questa saga l’open world e alcune meccaniche classiche da MMO. Lo studio ha affrontato questa sfida con maestria, dimostrando una notevole precisione nel design. Il mondo di Sanctuarium si rivela coeso, con cinque regioni che offrono una varietà di stili visivi e una caratterizzazione unica che contraddistingue ciascuna di esse. Esplorare liberamente questo enorme spazio, che va da luoghi montani fino a quelli paludosi, passando dalle dune, fino alle città fatiscenti annegate nel caos, è un autentico piacere. L’intera mappa, inoltre, è costernata di luoghi da visitare, Dungeon, cantine da esplorare, Altari di Lilith da sbloccare e cittadine. Se inizialmente dovremo girovagare per il mondo utilizzando le nostre gambe e i viaggi rapidi, dalla fine del terzo Atto potremo usufruire della cavalcatura che renderà il tutto più rapido.

Diablo IV è caratterizzato da un comparto tecnico eccezionale, impreziosito da una resa visiva cupa e cruda. Il gioco abbraccia pienamente il suo lato oscuro, presentando scene sanguinolente e raccapriccianti che trasmettono un senso di terrore e suspense. Le atmosfere sono spesso tetre e inquietanti, talvolta sfiorando i confini dell’horror. Tuttavia, durante la mia esperienza di gioco, ho riscontrato alcuni piccoli problemi di sincronizzazione audio-video nelle cutscene. In alcune occasioni, ho notato che i suoni nelle cutscene potevano risultare leggermente desincronizzati rispetto alle azioni visualizzate sullo schermo. Questo fenomeno ha creato una piccola discrepanza che, sebbene non abbia compromesso in modo significativo l’esperienza complessiva, è stato comunque rilevabile.

La cura nei dettagli visivi si riflette anche nel comparto sonoro. Gli effetti sonori, attentamente selezionati, contribuiscono a creare un’atmosfera tesa e opprimente. Il rumore di catene ruggenti, l’eco sinistro delle voci dei demoni e il suono sordo delle armi che si scontrano con i nemici aggiungono un livello di realismo e immersione al gioco. La colonna sonora, inoltre, accompagna magistralmente l’azione, intensificando l’emozione e sottolineando i momenti più cruenti e drammatici.

Diablo IV dimostra di essere un titolo ben ottimizzato, garantendo un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente anche su configurazioni non così recenti. Durante la nostra esperienza di gioco, abbiamo potuto sfruttare appieno le potenzialità della nostra build, composta da una NVIDIA GeForce RTX 3070 da 8GB, un processore Intel Core i5 12600k e 16GB di RAM DDR4. Abbiamo avuto il piacere di giocare a Diablo IV con una risoluzione di 1440p, impostando tutti i dettagli grafici al massimo e utilizzando la tecnologia DLSS di NVIDIA impostata su “Qualità”. I risultati sono stati sorprendenti. Il gioco ha mantenuto costantemente una fluidità di gioco impeccabile, senza mai scendere al di sotto dei 120 frame al secondo. La media degli FPS è stata ancora più elevata, stabilendosi intorno ai 150 FPS. Indipendentemente dalle intense scene di azione o dai combattimenti contro orde di nemici, il gioco rimane stabile e performante, offrendo un’esperienza di gioco coinvolgente e senza intoppi. Diablo IV si distingue anche per la sua scalabilità, che consente ai giocatori di adattare facilmente le impostazioni grafiche in base alle specifiche dei loro sistemi, garantendo un’esperienza di gioco fluida anche su PC datati.

Durante la mia esperienza di gioco su Diablo IV, ho notato che la fluidità dell’esperienza è stata generalmente impeccabile. Tuttavia, è importante sottolineare che in alcune occasioni si sono verificati dei micro-lag, principalmente correlati alla connessione con il server. In particolare, durante l’esplorazione di un dungeon, ho riscontrato un episodio in cui la connessione ha iniziato a laggare in modo significativo, causando un’interruzione nell’azione per circa due minuti per poi riassestarsi. È però importante notare che si tratta sicuramente di un problema temporaneo e che, considerando che Diablo IV è nelle sue primissime settimane dal lancio, è ragionevole aspettarsi che tali problematiche siano risolte nel corso del tempo.

La tua build, la tua storia | Recensione Diablo IV

In Diablo IV, la creazione della tua build e la progressione del personaggio sono il vero e proprio fulcro del gameplay. Attraverso l’albero delle abilità, possiamo personalizzare il personaggio in base alle nostre preferenze di gioco. Le cinque classi disponibili (Barbaro, Druido, Tagliagole, Incantatore e Negromante) offrono una vasta gamma di opzioni e sinergie tra le abilità. Inoltre, ogni classe è caratterizzata da approcci totalmente differenti. Anche nella stessa classe, inoltre, andando via via a specializzarci, potremo cambiare il nostro stile di gioco.

L’albero delle abilità ci consente di sbloccare e potenziare diverse skills e passive. La progressione del personaggio avviene attraverso i punti abilità. Man mano che saliremo di livello e affronteremo sfide, guadagneremo punti abilità da assegnare per migliorare e potenziare le tue abilità scelte. Un’altra caratteristica centrale sono gli “aspetti leggendari” ottenuti durante l’esplorazione dei dungeon o attraverso oggetti rari, i quali offrono ulteriori opzioni di personalizzazione. Questi aspetti possono modificare o potenziare le tue abilità esistenti, o addirittura inserirne di nuove. Questo aumenta a dismisura le possibilità di personalizzazione del proprio PG.

Gli aspetti possono essere applicati ai nostri pezzi d’armatura e alle nostre armi. Chiaramente, anche questi ultimi godono di specifiche diverse e per creare l’archetipo più armonioso possibile dovremo analizzare bene quali pezzi equipaggiare, quale riciclare per racimolare materiali e quali, invece, potenziare sia parlando di statistiche e sia applicandoci sopra aspetti e gemme. L’equipaggiamento gioca un ruolo cruciale nella costruzione del personaggio, con oggetti leggendari che possono alterare il funzionamento delle abilità.

La sfida e la soddisfazione derivano dal pianificare strategicamente la nostra build, assegnando i punti abilità in modo oculato e sperimentando con le diverse sinergie tra le abilità. La progressione del personaggio diventa un processo appassionante in cui cerchi costantemente di ottimizzare la tua build per affrontare le sfide sempre più impegnative che il mondo di Diablo IV ti presenta. Inoltre, almeno fino al livello 50, potremo riassegnare con facilità (e senza un utilizzo ingenti di valuta in-game) i punti spesi, in modo da provare e riprovare le varie combinazioni. Tuttavia, ad un certo punto il costo elevato associato al ripristino delle abilità e alla modifica dell’equipaggiamento può limitare la sperimentazione e rendere la progressione più lenta. Serve perciò una certa strategia nella costruzione della nostra build.

Parlando di personalizzazione meramente estetica, qui entra in gioco la “trasmogrificazione”. Questa meccanica permette di cambiare aspetto alla nostra armatura e alle nostre armi. Una volta distrutto un pezzo d’equipaggiamento dal fabbro, infatti, potremo applicare la sua estetica al pezzo d’armatura o all’arma corrispondente. Sarà possibile anche cambiare colore in modo che il tutto sia matchato. Questo eviterà essenzialmente che il nostro PG appaia come un Arlecchino demoniaco.\

Il fulcro del gioco | Recensione Diablo IV

Il gameplay di Diablo 4 è un’esperienza coinvolgente e dannatamente divertente. Basato sullo stile di combattimento hack-and-slash, offre una vasta gamma di abilità e attacchi speciali per affrontare orde di nemici. La gioia di combattere i nemici e la gratificazione di ottenere bottini sono elementi centrali del gioco, forse così centrali da essere il gioco stesso. Il gameplay nudo e crudo può essere sintetizzato in un mouse-click e la pressione dei vari tasti per le abilità in maniera compulsiva. Tuttavia non è così semplice come possa sembrare. Innanzitutto bisognerà imparare le combo del nostro PG. Poi non deve mancare una tattica di base per evitare che i nemici ci facciano fuori. Nel caso del Tagliagole, ad esempio, dovremo muoverci il più possibile per via dei pochi PS. Il Druido potrà andare al centro della battaglia con meno grattacapi e tankare dritto per dritto.

Indipendentemente dalla classe scelta, farsi strada tra i nemici è divertentissimo. Sebbene la maggior parte dei nemici comuni non abbia meccaniche uniche, occasionalmente si incontrano avversari più interessanti, come maghi che rianimano nemici o bruti pesantemente bardati. I combattimenti con i boss e mini-boss rivestono un ruolo significativo nell’ecosistema. Tuttavia, proprio tali combattimenti potrebbero risultare alla lunga ripetitivi a causa di meccaniche di gioco simili a MMO, che richiedono al giocatore di schivare attacchi imminenti precedentemente segnalati.

La connessione online è un elemento fondamentale del gioco, consentendo ai giocatori di incontrarsi, cooperare o persino combattersi in modalità PvP. L’incontro con altri giocatori può portare a nuove amicizie e interazioni sociali nel gioco.

Parlando dell’esperienza endgame, Diablo 4 offre una varietà di attività emozionanti da affrontare. Le taglie dell’Albero dei Sussurri garantiscono un flusso costante di nuove sfide, con ricompense di alto livello all’orizzonte. Inoltre, i Dungeon da Incubo rappresentano versioni più difficili dei dungeon esistenti, caratterizzati da elementi unici. Queste sfide avanzate mettono alla prova le abilità dei giocatori e offrono una gratificazione straordinaria quando vengono superate.

Al diavolo gli impegni! | Recensione Diablo IV

Alla luce di questa avventura appassionante e coinvolgente, posso affermare che Diablo IV è riuscito a superare le mie aspettative di novizio della saga. Nonostante la complessità iniziale e il tempo richiesto per apprendere tutte le meccaniche di gioco, ho trovato gratificante l’impegno che ho dovuto mettere per padroneggiare il titolo. L’esperienza visiva straordinaria offerta dalle cinematiche e l’eccellente doppiaggio in italiano hanno contribuito a rendere l’avventura ancora più coinvolgente.

Il mondo di Sanctuarium, con le sue cinque regioni e la varietà di luoghi da esplorare, è un vero spettacolo per gli occhi. L’atmosfera tetra e cupa, unita agli effetti sonori ben realizzati, crea un’esperienza immersiva e coinvolgente. Nonostante alcuni piccoli problemi di sincronizzazione audio-video nelle cutscene, l’esperienza complessiva è stata gratificante, anche grazie all’ottima ottimizzazione del gioco.

La caratterizzazione dei personaggi e la trama, sebbene seguano un certo schema che sa di già visto, sono il punto di forza della campagna di Diablo IV. Le differenti personalità degli NPC e la profondità delle loro storie hanno reso l’avventura emozionante e ricca di sorprese.

La vera stella di Diablo IV è la creazione della build e la progressione del personaggio. L’albero delle abilità offre un’ampia gamma di opzioni per personalizzare il proprio personaggio, mentre gli aspetti leggendari e l’equipaggiamento giocano un ruolo cruciale nella costruzione del personaggio. Questa libertà di personalizzazione, unita alla sfida strategica di pianificare la build, ha reso l’esperienza ancora più appagante.

In conclusione, Diablo IV è un titolo che non deluderà gli appassionati della saga e conquisterà anche i nuovi arrivati nel genere come me. Con la sua grafica cupa, la trama coinvolgente, la personalizzazione del personaggio e l’ottima ottimizzazione tecnica, il gioco offre un’esperienza completa e appagante. Il titolo mi ha fatto ritornare ai tempi del liceo, dove nerdare era la mia unica preoccupazione. Ora, tra lavoro e studio, le preoccupazioni si sono moltiplicate… ma al diavolo, devo andare a livellare!