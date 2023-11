Grand Theft Auto 6: annuncio in arrivo questa settimana secondo un rumor

Nei prossimi giorni l’annuncio, il mese a venire il trailer: questo l’ultimo rumor sull’attesissimo (ed elusivo) Grand Theft Auto 6

Che dire, quando si tratta di Grand Theft Auto 6 il chiacchiericcio non tarda ad arrivare e il rumor più recente sul gioco parla di un annuncio in settimana. Il rapporto di Bloomberg, di cui abbiamo recentemente parlato, vede Rockstar Games intenta a rivelare ufficialmente il gioco proprio nei giorni a venire. Non sappiamo quanto verrà mostrato, ma il trailer è previsto il mese prossimo. Sapete già cosa vuol dire: sì, è decisamente materiale da Game Awards (il che si tradurrebbe in un reveal in pompa magna il 7 dicembre). Non che ci sia alcuna conferma in merito al momento, naturalmente. Ma al gioco non serve molta pubblicità, visto che l’attesa ha portato i fan più disperati a sperare in un teaser quando Red Dead Online ha ricevuto l’ultimo aggiornamento.

L’annuncio rumor-oso di Grand Theft Auto 6: aria fritta anche stavolta?

Chiedere “Siamo arrivati?” a ripetizione durante un lungo viaggio non porta a niente, e per questo Rockstar si è limitata al minimo sindacale: confermare che il gioco è in sviluppo. Silenzio stampa a parte, sappiamo molto bene del grande leak del gioco, il cui sviluppo però non ne risentirà stando alle dichiarazioni ufficiali in merito. L’atteso titolo, che potrebbe persino uscire il prossimo anno, dovrebbe avere una protagonista femminile sudamericana. Usando di nuovo il condizionale, il gioco dovrebbe essere ambientato in una versione fittizia di Miami (leggasi: Vice City) per poi aggiungere altre città col tempo. Il predecessore, GTA V, è uno dei titoli più venduti di tutti i tempi (grazie anche alle molteplici ripubblicazioni): l’unica cosa su cui non abbiamo dubbi è che il reveal scuoterà il mondo.

Ora sta a voi dirci la vostra: quanto siete in fervente attesa per questo seguito? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.