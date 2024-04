Anime Breakfast: Kaiju No.8, la recensione del primo episodio

In questa nuova puntata di Anime Breakfast andiamo ad esplorare il primo episodio dio Kaiju No.8 con una veloce recensione: Crunchyroll ha fra le mani l’anime della stagione, forse quello dell’anno

Fra gli anime più pubblicizzati da Crunchyroll per la sua selezione primaverile per quest’anno troviamo decisamente Kaiju no 8, serie animata tratta dall’omonimo manga scritto e disegnato da Naoya Matsumoto, la cui serializzazione è iniziata a luglio 2020 sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shūeisha, riscuotendo un grande successo fin da subito e conquistando un vasto pubblico di lettori. Differentemente da quanto fatto con Dungeon Food, di cui vi abbiamo parlato dopo averne vista metà stagione in simulcast (trovate qui l’articolo!), stavolta vogliamo quasi darvi le nostre prime impressioni su questa nuova epopea che ha tutte le pretese e i buoni propositi di diventare l’anime della stagione, se non dell’anno addirittura. E allora parliamone di Kaiju No.8 con una recensione del primo episodio.

Qualcuno ha detto Godzilla?

Uno dei topoi più apprezzati dal pubblico giapponese da sempre, oltre ai mecha e alle ragazzine carine, è sicuramente quello dei Kaiju, parola che, letteralmente, significa “strana bestia” e che viene spesso utilizzata per descrivere il genere specifico a cui fa riferimento: quello dei mostri giganteschi. Ecco, ad esempio, Godzilla è un Kaiju, per intenderci. Sì, qui trovate la nostra recensione di Godzilla e Kong: il nuovo impero.

Un primo episodio immersivo | Recensione Kaiju No.8

Il primo episodio di Kaiju No.8 ci immerge sin da subito in un Giappone costantemente sotto attacco proprio dalle gigantesche creature. In particolare, la megalopoli di Minato funge da sfondo ideale per dimostrare quanto la popolazione sia vessata dall’incombente minaccia e la dedizione delle Forze di Difesa giapponesi, impegnate in una strenua lotta contro mostri di dimensioni colossali.

Il nostro protagonista è Kafka Hibino, un uomo che tutto si può definire eroe. Trattasi invece di un uomo tormentato dai fallimenti del passato, rassegnato a una vita mediocre e senza grandi stimoli futuri. Kafka ha ormai 32 anni e un tempo, forse troppo lontano anche per lui, sognava di entrare nelle Forze di difesa, ma per motivi ancora a noi fautori dell’anime sconosciuti, ha rinunciato, rassegnandosi al lavoro di netturbino e ripulendo, dissezionando parti non proprio piacevoli, i cadaveri dei Kaiju che rimangono dopo ogni scontro.

Netturbino for fun | Recensione Kaiju No.8

Smaltimento carcasse di mostri: sicuramente non il lavoro a cui tutti ambirebbero, anche se, d’altronde, è essenziale per la popolazione. Gli eroi che nessuno vede, insomma, coloro che cercano di riportare alla normalità zone dissacrate dalle interiora di Kaiju sparse su palazzi, giardini, scuole e luoghi di lavoro. Questo fin quando, un giorno, Kafka viene aggredito da una creatura insieme a un giovane ragazzo appena assunto part-time dall’azienda per cui lavora.

Salvati per un pelo da Mina Ashiro, amica d’infanzia di Kafka e popolarissima capitana della terza divisione delle Forze di Difesa, i due si ritrovano ricoverati in ospedale a causa delle ferite riportate. Ed è qui che arriva il colpo di scena: Kafka viene attaccato da uno strano essere volante, che entra nel suo corpo e… lo trasforma a sua volta in un Kaiju. Capite ora il perché del nome?

Premesse, ambientazioni e personaggi | Recensione Kaiju No.8

Un primo episodio che, nella sua interezza, si occupa di fornire premesse, descrivendo ambientazione e personaggi principali. Tutte le pedine sono in campo, senza troppi spiegoni, ma sapendo ben alternare azione e combattimenti a momenti di commedia leggera, mai banale. Non mancano temi importanti come il fallimento, la redenzione o il senso di appartenenza, che verranno sicuramente sviscerati nel corso delle puntate che si susseguiranno in questa stagione. E sebbene le premesse narrative non siano poi così entusiasmanti e, anzi, siano abbastanza figlie di un genere usato ed abusato, il ritmo narrativo e la scioltezza con cui sono passati i primi 25 minuti di Kaiju No.8 non possono che farci sperare per il meglio.

Tecnicamente? | Recensione Kaiju No.8

Tecnicamente abbiamo poco da dire, Production I.G. (affiancato in questa produzione dallo Studio Khara) che si è occupato delle animazioni e della trasposizione animata, è ormai un colosso giapponese in merito e, ovviamente, ci aspettiamo standard mediamente alti lungo tutta la stagione. Il primo episodio non ha decisamente deluso, anzi: animazioni molto fluide, che riescono a tenere il passo degli scontri frenetici ed emozionanti. Ottima anche la CGI, perfettamente integrata al contesto e alle scene, senza risultare in alcun modo stucchevole. L’attenzione ai dettagli, specialmente nel ricreare i Kaiju prendendone i modelli dal manga, ma arricchendoli in ogni loro parte, è impossibile da non notare. Insomma: un ottimo primo episodio di presentazione che ci fa storcere la bocca per un solo motivo. Ossia che dura troppo poco.

Conclusioni

Concludiamo questa veloce recensione del primo episodio di Kaiju No.8 con la raccomandazione di dargli almeno una possibilità. Seppur sia vero che il topos dei Kaiju sia ormai stra-abusato e generalmente di vecchio stampo, l’opera animata tratta da quella letteraria di Naoya Matsumoto sembra funzionare molto bene sia per quel che riguarda il ritmo narrativo, equilibrato e gradevole, sia per l’ottima rendita visiva delle battaglie, frenetiche e accompagnate da animazioni eccellenti. Contentissimi di seguirli in simulcast, anche se vorremmo poterla avere tutta tra le mani sin da subito!

Potete seguire Kaiju No.8 in simulcast su Crunchyroll, trovate l’elenco delle puntate ora disponibili qua sotto! Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.