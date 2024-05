Juventus-Monza: dove vedere la partita?

Due squadre differenti che hanno assaporato dolcezza e amarezza in questa stagione. Scopriamo dove vedere Juventus-Monza

I diritti tv sono diventati un punto di riferimento nel nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si evidenzia con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima sia l’unica a contare la piena esclusività. Se ciò rappresenta senza alcun dubbio un aspetto positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altra parte si dimostra un lato negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a cercare numerose informazioni in merito. Ecco che l’articolo in questione vuole spiegare dove vedere Juventus-Monza e i possibili protagonisti.

La giornata 38 metterà il punto conclusivo per i due club.

Dove vedere Juventus-Monza: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Attualmente quarta in classifica, la Juventus sta condividendo il podio con il Bologna a quota 68 punti. Troppi i pareggi di fila per la Vecchia Signora che ha il compito di chiudere con un successo. Il Monza è dodicesimo a 45 punti con uno score recente molto negativo: tre sconfitte e due pareggi. Ecco allora dove poter vedere Juventus-Monza, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, ha ottenuto un importante spazio all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solamente DAZN può garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di analizzare due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui gli utenti possono usare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Serviranno poche operazioni, cliccando poi sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi sulla tematica Sky, la carta dei servizi è differente. Per quanto riguarda il campionato di Serie A, vengono garantite tre partite per ogni giornata, mentre il campionato femminile vanta l’intero palinsesto. A ciò si aggiungono le sfide delle compagini estere e gli appuntamenti di caratura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come Golf, NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, basterà cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Messa in archivio la discussione relativa alle piattaforme, si passa alla risposta tanto attesa: Juventus-Monza sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 25 Maggio alle ore 18:00, terreno di gioco l’Allianz Stadium di Torino. Si ricorda l’importanza di avere una VPN, utile per proteggersi dai pericoli di internet.

Juventus-Monza, probabili formazioni

Bianconeri e brianzoli conoscono già l’esito della loro stagione: Champions e vittoria della Coppa Italia da un lato, salvezza e permanenza in Serie A dall’altro.

Di seguito le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Jr; Chiesa, Vlahovic.

MONZA (4-2-3-1): Sorrentino; Birindelli, Marì, Izzo, Kyriakopoulos; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Mota; Djuric.

Chi delle due si prenderà gli ultimi punti del campionato? Diteci cosa ne pensate, continuando a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna notizia sul mondo social e web.