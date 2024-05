Nominato il nuovo Capo del Design della Lancia

Il Gruppo Lancia ha sciolto le riserve sul nuovo Head of Design, si tratta di Gianni Colonnello, da oltre vent’anni nel settore dell’automotive

La divisione Design di Lancia ha un nuovo leader: Gianni Colonello è stato nominato Head of Design del marchio torinese a partire dal 23 maggio 2024. Colonello collaborerà strettamente con Jean Pierre Ploue, Chief Design Officer dei marchi Europei di Stellantis, e Luca Napolitano, CEO di Lancia, contribuendo al piano di rinascimento del marchio con l’obiettivo di renderlo un brand premium rispettato e credibile in Europa.

Colonello porta con sé oltre vent’anni di esperienza nel mondo dell’automotive, sempre nel campo del design. Ha iniziato la sua carriera nel 2002 presso Fiat Auto, lavorando per diversi marchi all’interno del Centro Stile e ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. Ha avuto un’importante esperienza di due anni nel Centro Stile Nord America di FCA come Designer degli Interni, dove ha sviluppato programmi condivisi dell’azienda.

Ruolo in Maserati e Lancia

Dal 2012 al 2021, Colonello è stato Head of Design degli Interni di Maserati, supervisionando lo sviluppo delle concept car e dei veicoli di serie del marchio. Successivamente, dal 2021 al 2024, ha ricoperto il ruolo di Head of Design degli Interni di Lancia, posizione in cui ha giocato un ruolo cruciale nella ridefinizione del nuovo linguaggio di design del brand. Durante questo periodo, ha gestito la creazione degli interni della nuova Ypsilon, del Concept Lancia Pu+Ra HPE e di tutta la gamma del marchio.

Con la sua nomina a Head of Design, Colonello guiderà l’evoluzione stilistica di Lancia, lavorando per posizionare il marchio come un vero e proprio leader nel segmento premium europeo. La sua esperienza e la sua visione saranno cruciali per definire l’estetica e l’identità dei futuri modelli Lancia, contribuendo al rilancio del marchio e alla sua crescita nel competitivo mercato automobilistico.

