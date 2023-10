Recensione Super Mario Bros Wonder: Spettacolarità e reinvenzione

La meraviglia è nel nome, vediamo nella nostra recensione se Super Mario Bros Wonder dimostra il suo titolo anche nei fatti (spoiler: sì)

Fan della Grande N di ieri ed amanti di Nintendo Switch dell’ultima ora, ci siamo: con la recensione di oggi la console muove i suoi primi passi sul viale del tramonto, perché sin dalla nostra anteprima abbiamo capito quanto Super Mario Bros Wonder fosse il canto del cigno per l’ibrida delle (gioco di parole non voluto, non al primo paragrafo almeno) meraviglie. Un po’ sorprende, a ben pensarci, la scelta di non tenere da parte un titolo simile per la console successiva: Super Paper Mario, del resto, uscì su Wii pur essendo concepito per GameCube. A cosa dobbiamo questo immenso piacere?

Diciamoci la verità: non lo sapremo probabilmente mai. Pur essendo chi vi scrive in salivazione all’idea di mettere le mani sul remake di Super Mario RPG il mese prossimo, però, è innegabile che su questa piattaforma l’aria da “Nintendo 3DS nel 2017” si respira tutta. Già, “eppure”. Eppure, sovviene da dire, il gioco dimostra così tanta fantasia da risultare il più creativo negli ultimi anni. Quanti anni, poi, sarà materia di dibattito. Per quanto riguarda noi, in fatto di “fantasia” legata al game design, azzarderemmo New Super Mario Bros. per Nintendo DS nel 2006. In fatto di puro immaginario, si veda direttamente World su Super NES.

Rapporti floridi col vicinato | Recensione Super Mario Bros Wonder

L’incipit della trama con cui si apre Super Mario Bros Wonder è quanto di più basilare possa fare da apripista alla recensione. I nostri eroi visitano il limitrofo Regno dei Fiori per un incontro diplomatico con il Principe Florian; Bowser fa irruzione durante l’esposizione pubblica del Fiore Meraviglia e sfrutta gli effetti di quest’ultimo per fondersi con il castello del principe, divenendo così una fortezza vivente volante. Ora che Bowser Castello semina (letteralmente) il caos, sta al giocatore estirpare le erbacce. Appunto: basilare. Ma, come la ratatouille che fece breccia nel cuore di Anton Ego, non possiamo negare che un piatto così povero venga servito con tutto il carisma del film di aprile.

Gli sviluppatori si sono infatti accorti che l’impatto di una pellicola mirata ad avvicinare nuove schiere di fan alle console Nintendo ha un effetto collaterale: il bisogno di distrarli dal look (al confronto, sia chiaro) plastico e vitreo di New Super Mario Bros. U Deluxe. Sarà anche per questo, forse, che non abbiamo quasi mai visto così “vivo” un mondo di un platformer del baffone (senza “quasi” se ci limitiamo allo scorrimento laterale). Dai Poplin sulla mappa ai fiori parlanti nei livelli, gli NPC parlanti che popolano il mondo di gioco portano l’avventura ai livelli dei giochi di ruolo, elevando il tutto al fascino di un’avventura 3D. Toccheremo nuovamente questo paragone in seguito.

Novità insolite, fondamenta solide | Recensione Super Mario Bros Wonder

Cosa aspettarvi dal gameplay? Se questo è il vostro primo platformer del baffone, benvenuti sotto la luce del sole: riassumeremo le basi in quante meno parole possibile. Nel raggiungere il traguardo procedendo (di solito) da sinistra a destra, dovrete venire a patti con una verità scomoda ai più: siete perlopiù indifesi. A differenza di un Disney Illusion Island a caso, però, potrete raccogliere power-up per incassare ed infliggere colpi, nonché saltare più in alto (rincorsa ed inerzia permettendo). Per il resto, dovrete saltare in testa ai nemici per dar loro il benservito. Di norma, la magia della serie è tutta qui.

E sempre nel caso sia questo il vostro primo Mario, non aspettatevi di poter passare ai predecessori a cuor leggero. In fatto di level design, se possiamo permetterci di passare per eretici agli occhi dei fan di più lunga data, questo episodio non fa solo scuola agli esponenti del genere; le vette del gioco sono qui per tirare le orecchie pure al resto della serie. L’ispirazione tratta dai livelli online di sua maestà Maker 2 è tanta; e dopo anni di “kyokan” somministrato col contagocce dalla scuola di pensiero di Shigeru Miyamoto, l’influsso benefico della creatività dei fan è veramente molto, molto difficile da ignorare. Sperando che lo sia ancora.

Elefante ignorante e altre storie | Recensione Super Mario Bros Wonder

Dei power-up classici si sa già tutto: un Super Fungo per distruggere i blocchi dal basso e (con uno schianto a terra) dall’alto, nonché incassare un colpo; un Fiore di Fuoco per lanciare, beh, palle di fuoco rimbalzanti; e una Super Stella per essere “super” finché dura. Che c’è di nuovo? Beh, la forma Elefante l’abbiamo già vista in tutte le salse, complice il suo ruolo emblematico dell’intero gioco: una proboscide per colpire i nemici e una stazza per sorpassare in corsa pure i fossati larghi quanto due monete. Col Fiore Bolla possiamo invece lanciare bolle con cui inglobare i nemici, capaci di attraversare le pareti e di spingerci in alto se le intercettiamo noi stessi in volo.

Ironicamente l’altro nuovo arrivato, il Fungo Trivella, si fa vivo solo dopo aver completato il terzo mondo, ovvero quando al giocatore viene data la possibilità di affrontare i mondi rimasti in qualsiasi ordine. Il che stranisce non poco, considerando che la demo provata a Milano ha furbescamente anticipato il livello introduttivo del power-up portandolo al primo mondo. Sia come sia, ben poco di questo serve ai giocatori meno esperti che affronteranno l’avventura nei panni degli Yoshi colorati o del Ruboniglio: questi personaggi, essendo immuni ai danni diretti al di là di un comunque pericoloso spintone, rappresentano la “modalità facile” del gioco, e come tali non hanno accesso alle zone che invece richiedono i potenziamenti.

Medaglia DI valore | Recensione Super Mario Bros Wonder

Avete presente quel confronto di cui parlavamo prima? Perché è con le Spille che entra nel vivo: sì, questo è “un Mario in 2D che si gioca come uno in 3D”, l’esatto opposto rispetto a come Nintendo stessa descrisse 3D Land e 3D World. Superati i primissimi livelli, subentra una meccanica atta a personalizzare l’esperienza come mai prima d’ora. Ce ne sono di tre tipi: le Spille Azione, per esempio, rientrano nella categoria che fornisce al giocatore doti particolari, come una planata con la quale aggiustare il tiro a ogni salto o un viticcio con il quale improvvisarsi Spider-Man (“Nintendo ha scelto la violenza!”).

Poi abbiamo le Spille Potenziamento, che perlopiù alterano il funzionamento del livello stesso: ricompense con i salti a ritmo di musica, Super Fungo a inizio stage, eccetera. Infine abbiamo le Spille Professionista, ovvero una versione delle Spille Azione più rivolta ai veterani. La loro dubbia utilità rasenta l’infamia, scomodando persino il Fungo Molla di Super Mario Galaxy. Non per niente esistono livelli appositi in cui usare forzatamente le Spille Professionista, nei quali ottenere la Spilla in questione se non ne siamo già in possesso. Tutto conta, per il completamento del gioco; a contare maggiormente, per noi, resta però l’impatto colossale di questa novità sul gameplay, che vorremmo rivedere assolutamente anche in futuro.

“Luigi, cosa c’era in quei Fiori?” | Recensione Super Mario Bros Wonder

Parliamo un attimo della star del primo trailer, piuttosto: quel Fiore Meraviglia che da solo ha rubato la scena in quel fatidico Nintendo Direct di giugno. Una volta toccato, questo oggetto butta dalla finestra tutte le regole stabilite nel livello fino a quel punto, alterando interamente il level design per una digressione che spazia dal semplice divertimento creativo passando per la sfida al giocatore vera e propria. Si parla, ad esempio, dei cloni cosmici dal già citato Galaxy che ripetono ogni movimento del nostro personaggio in differita (e resi pericolosi dal loro tocco tossico). Sui velieri volanti (che, sì, esistono anche qui), invece, un minaccioso Bowser-cannone spara a zero dallo sfondo, in stile Bowser’s Fury.

Talvolta, invece, a venire alterati siamo noi stessi. Potremmo ritrovarci in grado di spiccare salti folli, ad esempio. Oppure, al contrario, venire trasformati in Goomba diminuirebbe drasticamente la nostra mobilità. In altri livelli è possibile prendere il possesso delle piattaforme soffici, essendo così soggetti a nostra volta alla medesima fragilità. Le possibilità sono infinite, e nelle rare occasioni in cui un livello ci propone uno specifico Effetto Meraviglia già visto in precedenza è solo per tirare fuori gli artigli con un design molto più aggressivo. Il gioco ci ha sorpreso in più modi, ma se siete curiosi abbiamo una guida apposita.

Gli astronauti freelance | Recensione Super Mario Bros Wonder

Sul multiplayer locale c’è tanto (non tutto, ma tanto) di buono di cui parlare. Funzionalmente sono identici, ma i personaggi giocabili non sono affatto pochi. Abbiamo tra le mani Mario, Luigi, Peach, Daisy (al suo ritorno in un platformer su hardware Nintendo dai tempi di Land su Game Boy), Toad giallo e blu, Toadette, Yoshi verde, rosso, giallo, azzurro e, infine, Ruboniglio. Naturalmente, i primi sette rientrano nella categoria che utilizza i power-up mentre gli ultimi cinque sono quelli “per principianti”, ma è proprio questa la loro utilità: Yoshi gode di più doti di movimento (salto svolazzante) e di attacco (lingua), e può venire cavalcato in modo tale da diversificare le opzioni a disposizione di più giocatori in co-op.

Non solo: prendendo nota da Cuphead, i giocatori possono rianimarsi a vicenda, e per di più a oltranza, grazie al fantasma in cui ci si trasforma una volta stesi dai nemici o dagli ostacoli. Ci sono le contromisure per bilanciare il tutto: alto il rischio, alta la ricompensa. Nello specifico, se tutti vengono sconfitti insieme (o se i giocatori vivi non riescono a toccare i fantasmi in tempo) si perdono vite pari al numero di persone con il controller in mano. C’è chi penserebbe che questo sia un difetto, ma il problema è piuttosto un altro: l’assenza di un’inquadratura più lontana dai personaggi, senza la quale morire per lo scorrimento del livello (leggasi: senza che sia colpa di nessuno) capita fastidiosamente spesso. Un punto per New Super Mario Bros. U Deluxe, supponiamo.

“Collaborare allegramente” | Recensione Super Mario Bros Wonder

Non abbiamo avuto modo di mettere sotto torchio le lobby tra amici, ma la componente online del titolo fa già faville anche così. Per farla breve, tutta la community si aiuta inevitabilmente: a volte volendo, altre volte per caso. Quando veniamo sconfitti, infatti, possiamo spostarci verso il primo giocatore disponibile per venire rianimati da lui o da lei. Se gli altri utenti sono troppo lontani e non moriamo istantaneamente, però, è a causa delle sagome: cartonati collezionabili che ritraggono il personaggio usato nelle pose (e coi power-up) più disparate(/i), grazie ai quali la rianimazione è sempre possibile. Quando i giocatori li piazzano in punti improbabili per aiutare gli altri a stanare i segreti, poi, è subito Dark Souls (nel senso buono).

Il meglio dei due mondi, poi, lo si ha combinando il co-op locale con il gioco online, sebbene non possiamo propriamente applaudire il limite a due giocatori su una sola console per giocare con altri utenti per un servizio online a pagamento. La punta di rammarico viene da quanto giovamento, combinando la collaborazione offline con gli altri utenti online, ne tragga l’esperienza. Chi vi scrive ha avuto il privilegio di giocare l’avventura in dolce compagnia, e lasciatevelo dire: aiutarsi in due ed aiutare estranei, per poi scivolare tutti insieme giù dall’asta della bandiera, è qualcosa di magico. Certo, il concetto di “vite” invecchia un po’ il tutto, specie ora che non c’è più quel rimasuglio da arcade che è il timer, ma ce ne faremo una ragione.

Il cartografo delle meraviglie | Recensione Super Mario Bros Wonder

Parlando di progressi sulla formula di base, persino la mappa riesce a svecchiare le sue colleghe di qualche anno fa. Con la scusa del cambio tra sezioni in cui il percorso è lineare ed altre dove invece possiamo affrontare i livelli nell’ordine che più ci pare e piace, talvolta il mondo di gioco (che, lo ripetiamo, è molto più vivo delle schermate di selezione livello glorificate viste in passato) cela pure dei segreti. E lo fa pure bene (Deserto Solleone, stiamo guardando te)! Per fortuna, l’effettivo menù di selezione livello vero e proprio ci aiuta a tenere traccia dei progressi effettuati nella nostra (sempre più imponente man mano che procediamo) opera di completismo.

Ma se vi parliamo di “strade secondarie”, non stiamo certo parlando solo delle uscite segrete. La mappa stessa presenta infatti bivi, dove fanno occasionalmente capolino livelli molto, molto più impegnativi. Non è la classica lamentela da recensore incapace di superare un livello prima di mettersi a scrivere; alludiamo piuttosto a un letterale rating di difficoltà che, da un minimo di una stella ad un massimo di cinque, già nel primo mondo fornisce al giocatore l’opzione di affrontare un livello che ne vanta ben quattro. La ricompensa, oltre all’ottenimento di certe Spille in largo anticipo, consiste nell’accesso al Mondo Speciale da parte di quella determinata mappa, per un assaggio piccante di quanto il post-game abbia da offrire ai più temerari. A maggior dimostrazione di una difficoltà sempre dinamica.

Più vario di Wario | Recensione Super Mario Bros Wonder

La varietà, però, non risiede certo nel solo tasso di sfida. Al contrario, gli obiettivi per un certo livello possono benissimo variare in base al tipo di livello stesso. Basti pensare agli Intermezzi, ovvero una via di mezzo tra un antipasto per Mario vs. Donkey Kong in uscita a febbraio e i puzzle game nati, di nuovo, dalla vulcanica creatività della community di Maker. Trovano così posto brevi stage in cui aguzzare l’ingegno con power-up o elementi di level design specifici, per ottenere così un Fiore Meraviglia al volo. E che dire, poi, delle Arene, in cui fare piazza pulita di nemici su tre o più piani accompagnati dalla musica di Mario Bros. del 1985 per fare chiarezza sull’ispirazione?

Di idee del genere se ne trovano a iosa prima ancora di toccare il Fungo Trivella per la prima volta. Lo scopo stesso del livello può variare drasticamente, come ad esempio quando si tratta di battere in velocità un Torcibruco armato di pattini a rotelle, come Koopa il Veloce o quel fetente di Palmassimo anni or sono. Ma sappiamo perché vi siete soffermati a leggere questa sezione: i livelli musicali. Mai come in questo gioco Nintendo ha implementato in un’avventura dell’idraulico una tale sinergia tra gameplay e musica, sfidando Rayman Legends sul suo stesso terreno. In alcuni casi il musical (in senso letterale, alludendo a una certa omissione nel cui merito la demo ha fischiettato) si deve a un Fiore Meraviglia, mentre in altri casi è il gioco stesso a divertirsi insieme a noi.

Stropicciatevi gli occhi, sturatevi le orecchie | Recensione Super Mario Bros Wonder

Abbiamo parlato abbastanza di quel che il gioco ha da offrire; è tempo di vedere se la meraviglia rende anche sul piano tecnico. Per quanto concerne la grafica, c’è poco da dire: i detrattori della Grande N potranno pure scherzare sul disastroso port di Mortal Kombat 1, ma la differenza tra chi sviluppa il software conoscendo l’hardware e chi no (Paldea permettendo) si vede. Lo stile artistico, ad esempio, è veramente da applausi: le sorprese che il gioco sfodera dal cilindro a piè sospinto, ispirandosi alle copertine di plastilina del primo e dell’ultimo numero di Nintendo Power nel frattempo, sono innumerevoli. Siamo incappati in un paio di cali di framerate, ma ci riserviamo il diritto di imputarli alla frammentazione della nostra scheda MicroSD.

Anche il sonoro tocca picchi mica da ridere. Complimenti vivissimi per il doppiaggio a Kevin Afghani per aver coperto un ruolo capace di mettere soggezione anche alle corde vocali più blasonate, nonché al nostro Paolo De Santis per aver reso la stravaganza dei fiori parlanti in lingua nostrana. Gli effetti sonori contribuiscono all’atmosfera musicale del gioco, dagli strumenti a corda per i salti al click di Nintendo Switch di fine livello (emblematico del viale del tramonto imboccato dalla console). La musica è infine dove il gioco, nel mezzo di una colonna sonora inedita notevole, mira maggiormente a colpire i fan di lunga data dritti al cuore con un fanservice calcolatissimo.

Considerazioni conclusive

Non c’è recensione che non si concluda con il rapporto qualità/prezzo, almeno per chi vi scrive: Super Mario Wonder non fa eccezione. Si tratta di 60 euro, o tecnicamente 50 se sfruttate bene i voucher di Nintendo Switch Online. Che dire? Ultimamente il dibattito sul prezzario dei giochi ha cercato bene di fare le varie distinzioni del caso, discriminando il genere dei platformer lineari in favore del blasonato open world e della definizione sempre più nauseante di cosa sia “Tripla A” e cosa no. Un discorso ormai sterile e ritrito, che non rende giustizia alla rivoluzione interna nelle mire di questo gioiello. Che comunque sa fare le scarpe a molti altri giochi attuali con una longevità fuori parametro.

Il titolo preso in esame oggi promette di essere davvero un canto del cigno per la console, in due differenti modi. Sapete già quale sia il primo; ci aspettano remake come Super Mario RPG e (sia lodata Rosalinda) Paper Mario: Il Portale Millenario, nonché progetti minori come Princess Peach: Showtime!, per nulla togliere a quest’ultimo. Ma il secondo? Il gioco è una vera e propria lettera d’amore ai fan che con Super Mario Maker 1 e 2 (al secondo posto nel nostro Calendario dell’Avvento, per i bastian contrari del listino prezzi) hanno dimostrato a tutti, sviluppatori in primis, quanto versatile possa essere una formula di gameplay all’apparenza così “vecchia”. Con una tale espansione dell’immaginario mariesco, Nintendo sarà ben contenta di averci dato le chiavi dell’auto.

Questo era ciò che pensavamo noi. Voi però di che opinione siete? Ditecelo qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.

