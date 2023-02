Recensione Metroid Prime Remastered: ancora una volta con Samus

Il primogenito della deriva FPS del mondo di Samus torna su Nintendo Switch: riscopriamo Metroid Prime Remastered nella nostra recensione

Conoscete la firma del recensore in alto, quindi difficilmente serve ripetersi: c’è sempre un motivo per citare Nintendo la Rivista Ufficiale e la nostra recensione dell’inatteso-ma-atteso Metroid Prime Remastered non fa alcuna eccezione. In realtà, “ancora una volta con Samus, ancora una volta su Zebes, in quella che lei chiama la sua Zero Mission” era il sottotitolo dello scrutinio a cui è stato sottoposto il remake in questione. La frase torna però utile anche qui per più motivi. Un po’ perché è il ritorno della Grande N del tempo: così aggressivamente fiera della sua “Nintendo Difference”, rimasuglio dello slogan “Get N or get out” riadattato a quell’allora inedito GameCube.

E con il ritorno del caro vecchio Game Boy Advance per gli iscritti a Nintendo Switch Online, è più che naturale ricordare i primi numeri di NRU, quelli con l’impaginazione “quadrata”. Su quelle pagine, complice la licenza del colosso di Kyoto, veniva riflesso un carattere ribelle che rivediamo qui, anche dopo che il ragazzone “ha messo la testa a posto”. Del resto, Retro Studios al tempo venne aspramente criticata. L’utilizzo doppio della leva stava già diventando il sinonimo degli sparatutto su console, quindi perché non adeguarsi? Non che il port su Wii lo fece; no, è successo solo ora con questo remake. Con altrettante opzioni per godere degli input precedenti, ma ci arriveremo.

Star souls – Recensione Metroid Prime Remastered

L’apertura di ogni recensione verte sul punto di vista della trama, ma nel caso di Metroid Prime Remastered va fatta una distinzione. Come abbiamo specificato nell’introduzione al mondo di gioco visto nel precedente capitolo della serie su Switch, ovvero l’acclamato Dread, la sotto-serie Prime (nata in una vulcanica fucina occidentale, ma non senza la supervisione diretta della Grande N) si interseca tra il primo (NES e sopracitato remake su GBA) e il secondo (Game Boy e remake su 3DS) dei classici metroidvania a scorrimento laterale. Quindi Samus ha sconfitto Mother Brain, ma non la riaffronterà fino all’episodio su Super Nintendo.

Narrativamente parlando, però, la struttura del gioco è più simile a un qualsivoglia souls-like. In realtà, la trama si dipana in modo molto tradizionale. È abbastanza facile comprendere le minacce che cambiano intorno a Samus Aran anche solo seguendo le cutscene. Piuttosto, è la possibilità di scansionare i paraggi a dare al gioco (più i seguiti) la sua/loro indubbia identità. Occorre un po’ di tempo per prendere dimestichezza con le due interfacce, rispettivamente mirate al combattimento e alla scansione, ma chi impara ad amare la seconda potrà compilare una sorta di diario-enciclopedia che va a comporre il mosaico della lore. Si parte dai pirati spaziali feriti nella Fregata Orpheon e si arriva a conoscere l’intero pianeta di Tallon IV.

Più metroidvania o più FPS? – Recensione Metroid Prime Remastered

Il gameplay del gioco è perlopiù legato alla visuale in prima persona, ma è corretto definirlo uno sparatutto vero e proprio? Già a suo tempo, Nintendo stessa fu rapida a definirlo un “first-person adventure”, evitando il termine FPS (prima che l’acronimo diventasse sinonimo di framerate) come la peste. La priorità, tanto nel game design dell’originale quanto in questo remake, giustamente va alla trasposizione tridimensionale dell’esplorazione da metroidvania. In tal senso, possiamo parlare appunto di un metroidvania travestito da FPS, più che del contrario. Non possiamo lamentarci; solo chi entra nell’esperienza con aspettative da sparatutto “può” farlo.

Anche con uno schema di controllo differente, il gioco non ha alcuna pretesa di fingersi il first-person shooter che non è. E, a noi, va bene così. Naturalmente, durante il combattimento il confronto-scontro con le convenzioni del genere degli sparatutto entra inevitabilmente in gioco. Il level design è comunque più mirato a ricreare l’intricato platforming “a doppio senso” del filone di provenienza. Pure per questo, lo schema di controllo originale aveva mappato il pulsante del fuoco tra i tasti frontali, e non sui grilletti posteriori. Siamo lieti di poter gestire il tutto con due leve, un po’ meno di dover sottoporre i pulsanti dorsali a più usura del necessario (per tre colpi alla volta, almeno a inizio gioco). Il lock-on cerca di fare qualcosa in merito, ma non può fare miracoli.

Vedo doppio (gameplay) – Recensione Metroid Prime Remastered

Sappiamo bene quanto Samus sia canonicamente risoluta, ma la sua non è unicamente forza bruta. Al di là delle occasionali sparatorie con cui il gioco è stato soggetto a suo tempo all’hype da “Halo killer” (cosa che, di nuovo, non è), ci sono due variazioni sul tema che impegnano a loro volta una buona fetta dell’avventura. In primis abbiamo l’osservazione dell’ambiente circostante. Di nuovo, non abbiamo a che fare con il delirio di un Serious Sam qualsiasi; se proprio volete un confronto, prendete la saga cinematografica di Alien (omaggiata dal personaggio Ridley) o, eventualmente, da Dead Space. Lunghi, interminabili momenti da “è tutto calmo, troppo calmo”: Metroid è questo.

Più tardi parleremo anche dell’elemento Morfosfera e di come si presta a fasi ben lontane dagli scontri a fuoco; per ora, il nostro focus è tutto sui diversi visori. Già i primi momenti di gioco ci mettono di fronte alla sensazione di totale impotenza causata dal Visore Scan, con il quale il giocatore può sottoporre l’ambiente di gioco ad analisi dopo analisi. Una pressione del pulsante di fuoco vi riporta immediatamente al cosiddetto Visore Combat, ma è sempre consigliabile scansionare lo scansionabile. Specie considerando che più avanti subentrano altri visori (e attacchi nemici in grado di manomettere temporaneamente il campo visivo di Samus).

Falò 2.0 – Recensione Metroid Prime Remastered

“Salva spesso, salva adesso”: anche qui viene comodo citare uno degli adagi di NRU, sebbene il confronto con Dark Souls nel sottotitolo qui sopra non calza proprio al 100%. Il titolo di Hidetaka Miyazaki, per chi lo ricorda, era prodigo di autosave (nel bene, ma soprattutto nel male). Qui tocca piuttosto a noi guadagnarci il caro vecchio punto di salvataggio. Sarete contenti di imbattervi in una di queste zone sicure esattamente come avviene con i falò; difficile, però, dire lo stesso della loro rarità. Non se ne trovano esattamente ad ogni angolo, a testimonianza dell’età anagrafica del titolo.

È assolutamente nell’interesse del giocatore scolpire nel marmo ogni piccolo progresso, figurarsi quelli maggiori. Il Visore Scan può tornare utile per capire come abbattere i boss, la cui sconfitta “conta” davvero una volta salvata la propria partita. La mappa, in tal senso, non sempre è di aiuto: quella semplicità cartografica tipica di un qualsiasi metroidvania lascia qui spazio ad una planimetria 3D di non sempre facile lettura. E tenere d’occhio quel simbolo “[S]” per prendersi una pausa serve soprattutto una volta ampliato (o rifornito) il proprio arsenale, specie nel caso dei sempre utili (e molto, molto raramente ricaricabili nelle apposite stazioni) missili.

Non ci vedo, ma ci credo – Recensione Metroid Prime Remastered

Scusateci se siamo stati un po’ più puntigliosi del dovuto sulla natura del gioco in quanto “FPS solo a metà”. Per il platforming, invece, abbiamo decisamente meno di cui lamentarci. Chiariamo subito una cosa. Ricordarvi per filo e per segno le direzioni per raggiungere qualsiasi stanza non è necessario, ma mentiremmo se dicessimo che la vostra esperienza di gioco non ne beneficiasse in alcun modo. Al contrario: le trappole abbondano! In più occasioni, ci siamo ritrovati in un terreno ostile in cui abbiamo (quasi e non, a seconda dei casi) perso in poco tempo tutti i nostri punti salute. Però c’è un “però” molto gustoso.

Forse per accomodare le complicanze dettate dalla nuova visuale in soggettiva (senza contare i bordi del casco, disattivabili dal menù delle opzioni), il platforming ci ha graziati con un margine d’errore più generoso del previsto. Può comunque capitare di calcolare male l’altezza o l’ampiezza di un salto. Non per questo, fortunatamente, si rischia di morire come in una Crash Bandicoot N-Sane Trilogy a caso. Questo atto di clemenza potrebbe far storcere il naso ai puristi. Quando gestire gli eventuali agguati da parte di un gruppo di nemici va di pari passo con l’esplorazione, però, occorre tracciare una linea di confine netta tra l’errore palese del giocatore e le morti ingiuste.

Sonic Boom – Recensione Metroid Prime Remastered

Non parleremmo di un esponente della saga Metroid senza il ritorno della Morfosfera. Oltre a un terrificante quanto spassoso incidente accaduto ai Pirati Spaziali nel tentare di replicarne la tecnologia, la dote con cui Samus si compatta in un metro di diametro fa il suo ritorno anche qui. Nelle sezioni in cui è richiesta, la trasformazione rimette il loop di gameplay sui binari più convenzionali del genere metroidvania senza necessariamente (salvo fasi a scorrimento unicamente laterale) sacrificare alcunché del level design tridimensionale. Ciò non preclude il combattimento (le bombe servono a questo), ma di solito i cunicoli non presentano ostacoli pericolosi.

Le occasionali trovate ottuse non mancano (come ad esempio mappare il pulsante di salto della Morfosfera ad un pulsante diverso da quello standard usato normalmente da Samus), ma in generale l’idea rende anche in 3D senza compromessi. Naturalmente il discorso cambia per l’Aracnosfera che subentra più avanti, che per evitare abusi dell’asse Z viene limitata ad appositi binari. La cosa è paragonabile al volo di Kirby, che ne La Terra Perduta si può improvvisamente utilizzare solo per un breve periodo. In entrambi i casi, nessuno dei cambiamenti finisce mai per stravolgere l’essenza di un gameplay nato in due dimensioni.

Colpo d’occhio – Recensione Metroid Prime Remastered

La meccanica delle scansioni non è unicamente recettiva. Il Visore Scan permette anche di inviare dati ai macchinari vicini, per attivare ogni sorta di tecnologia, dagli apparecchi elettronici alle rune antiche. Parlando di antichità, anche la razza antica dei Chozo (un punto fermo per Samus nella saga) ha disseminato qua e là per Tallon IV svariate iscrizioni che descrivono il lento e inesorabile deterioramento ambientale del pianeta. Anni prima che il genere dei Souls-like rendesse popolare il concetto, Metroid Prime ha fatto del mosaico narrativo (o la “lore”, se vogliamo) uno dei suoi punti di forza.

Naturalmente, per mettere insieme i pezzi occorre prima che siano tutti visibili e consultabili in una galleria a parte. Il menù in-game, selezionabile in questa versione con il tasto Meno, comprende anche un glossario per le informazioni ottenute e un bestiario per tutti i nemici sottoposti ad analisi. È così che abbiamo saputo parlarvi del tentativo dei Pirati Spaziali di replicare la Morfosfera. Ed è anche così che voi imparerete, dolente o nolente, ad esporvi occasionalmente al pericolo con il Visore Scan. La possibilità (a volte remota, a volte no) di trarre informazioni interessanti analizzando tutto diventa ben presto un “gioco nel gioco”.

“Extra! Extra! Extra!” – Recensione Metroid Prime Remastered

Naturalmente, quando si parla di remaster (sebbene remake sia il termine più adatto in questo caso), risulta molto facile aspettarsi degli extra, come gallerie di artwork e quant’altro. La cosa buffa è che dopo il pacchetto Metroid Prime Trilogy uscito su Wii tempo addietro, il gioco è uscito “da solo”. Ne riparleremo tra un paio di paragrafi. Nonostante il ritorno in solitaria, però, il gioco ha comunque aggiunto più differenti sezioni da consultare. Abbiamo, in ordine, una galleria di illustrazioni per l’originale, un’altra per il remake, due aggiuntive da sbloccare, un visualizzatore di modelli 3D e un test audio per riascoltare i brani della colonna sonora. Non di poca roba, insomma.

Rivedere i render del 2003 è un vero tuffo al cuore, così come lo è poter giocare con un’esperienza graficamente alla pari con essi (anche di questo riparleremo a breve). Tuttavia, sono presenti anche opzioni che ci hanno preso davvero alla sprovvista. L’accessibilità del titolo non si limita alla possibilità di giocare il tutto in modalità facilitata. Parliamo pure di diverse opzioni per i giocatori con problemi di daltonismo. Chi ha difficoltà a distinguere i colori primari può godere di schemi cromatici creati ad-hoc per l’occasione. Queste opzioni votate all’accessibilità del titolo non sono certo scontate, né su Switch né altrove.

Tutto (e tute) sotto controllo – Recensione Metroid Prime Remastered

A inizio gioco, in una curiosa scelta di game design (sia per l’originale che per il remake), abbiamo la possibilità di provare con mano l’intero arsenale di Samus, prima che quest’ultima subisca il depotenziamento di rito che separa un gioco dall’altro. I vari upgrade vanno (ri-)sbloccati col tempo. Il processo comprende armi, visori, espansioni alla portata dei missili e tute. Queste ultime vantano effetti differenti, dalla capacità di reggere temperature estreme alla reazione della protagonista alle svariate situazioni gravitazionali. Ciò può comportare, naturalmente, un po’ di occasionale backtracking come in ogni metroidvania che si rispetti.

Apprezziamo senza alcun dubbio la vasta gamma di input disponibili in quest’edizione del gioco. A meno che non abbiate un adattatore per il controller GameCube (e, anche lì, siate pronti al minor numero di tasti), però, saltate pure a piè pari l’opzione nostalgica. Se la cava discretamente il puntamento con i sensori di movimento dalle riedizioni New Play Control! e Trilogy su Wii. Per quanto audace sia il compromesso tra FPS e metroidvania, tuttavia, è il primo dei due elementi a portare con sé lo schema di comandi più consigliabile. Le due leve analogiche sono le migliori nel fare il loro lavoro.

Una mano (di vernice) lava l’altra – Recensione Metroid Prime Remastered

L’aspetto tecnico del gioco è ciò con cui il primo Prime si guadagna il diritto di una ripubblicazione in solitaria. La grafica infatti si spinge ben oltre l’espressione “è stata tirata a lucido”, che avremmo altrimenti utilizzato. Stiamo parlando di texture ricreate da zero, grazie alle quali ci uniamo anche noi al coro che ha definito l’esperienza come “un altro gioco”. Perché lo è. Retro Studios si è fatta un nome come lo studio capace di spremere l’hardware della Grande N come un limone. Questo remake si limita a riconfermarlo. C’è un probabile motivo contestuale per questo, ma prima di parlarne aspetteremmo qualche riga.

Il sonoro non manca mai di essere di grande atmosfera, nonostante il test audio metta a nudo una varietà più modesta per quanto concerne l’accompagnamento musicale. I brani non sono più di 29, che per gli standard odierni potrebbe non impressionare tutti. Ciononostante, sebbene il periodo d’uscita del titolo originale già presentasse i primi sintomi dell’appello alla nostalgia dei fan della Grande N, Metroid Prime guardava al futuro. Ci sono gli occasionali remix (tra cui quello per Meta Ridley, udibile anche in Super Smash Bros. Ultimate senza alterazioni), ma il gioco trasuda ancora originalità a pacchi.

Considerazioni conclusive

Come per ogni recensione, anche con quella di Metroid Prime Remastered abbiamo tenuto per ultimo un aspetto del gioco. Quanto vi scucirà dal portafogli? In una mossa che alcuni di voi potrebbero amare (ed altri odiare), il prezzo del biglietto è fisso a quota 40 euro. Vi sorprenderà, ma per gli standard della Nintendo di Shuntaro Furukawa il titolo è una vera e propria mosca bianca. Con The Legend of Zelda: Skyward Sword HD abbiamo avuto la conferma che, mentre le 70 cucuzze sono esclusive alla Tripla A più ambiziosa, i port da 60 euro non sono fuori questione.

Lo shadow drop del gioco subito dopo l’ultimo Nintendo Direct garantisce un contesto del tutto diverso per questo franchise: una pubblicazione a sorpresa in sostituzione delle novità su Metroid Prime 4. Considerando che anche il remake è ad opera dello stesso team di sviluppo, possiamo solo aspettarci che gli eventuali remake di 2: Echoes e di 3: Corruption servano come antipasto per facilitarci l’attesa. Ma considerando che, sì, Retro Studios ha fatto del suo grandioso debutto su GameCube un autentico “nuovo gioco” tre generazioni dopo, di questa prospettiva non ci possiamo proprio lamentare. Che voi non abbiate mai esplorato Tallon IV o che questa sia la vostra quarta visita di fila, non c’è momento migliore per tornare.

Questo era ciò che pensavamo noi. Voi però di che opinione siete? Ditecelo qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.

8 Un grande ritorno insperato Punti a favore Un gioco rimesso decisamente a nuovo...

Un gioco rimesso decisamente a nuovo... Extra davvero favolosi...

Extra davvero favolosi... Ottimo ibrido sul fronte metroidvania...

Ottimo ibrido sul fronte metroidvania... I nuovi comandi sono grandiosi...

I nuovi comandi sono grandiosi... Opzioni di accessibilità da applaudire

Opzioni di accessibilità da applaudire Atmosfera inimitabile Punti a sfavore ... il cui prezzo può non convincere tutti

... il cui prezzo può non convincere tutti ... più adatti alla trilogia completa

... più adatti alla trilogia completa ... forse meno, però, dal lato FPS

... forse meno, però, dal lato FPS ... ma il Visore Scan non sempre è comodo