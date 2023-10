Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, se e quanto ci abbia convinto Marvel’s Spider-Man 2, sequel del franchise introdotto nel 2018 da Insomniac Games che arriverà il prossimo 20 ottobre in esclusiva PlayStation 5

Da un grande potere derivano grandi responsabilità.

Iniziamo questa recensione di Marvel’s Spider-Man 2 con una citazione più che usata, abusata quasi. Una citazione che va però molto a rispecchiare il sentimento con cui ci siamo approcciati a giocare questo attesissimo sequel di un primo capitolo datato 2018 e del suo “spin-off standalone mezzo-sequel” dedicato a Miles Morales, targato 2020. Grandi responsabilità perché li avevamo apprezzati davvero molto entrambi e, soprattutto, grandi responsabilità perché Marvel’s Spider-Man 2 rappresenta il nuovo titolo di punta di marchio Sony: un action in terza persona completamente single-player basato su un franchise famoso e con un budget stellare. Era dai tempi di God of War Ragnarok che ci mancava questa sensazione fra le mani.

Home | Recensione Marvel’s Spider-Man 2

Grandi responsabilità anche per i nostri due protagonisti: i due Spider-Man, Peter Parker e Miles Morales. In questo frangente, senza fare troppi spoiler sulla narrativa (che riserverà davvero molte sorprese ai fan del franchise), si ritroveranno a fronteggiare due villain particolarmente ostici e dannosi per la città di New York e che abbiamo imparato a conoscere anche abbastanza bene attraverso i diversi trailer presentati da Sony nel corso dei mesi: Kraven e, nientemeno, Venom. Come i due filoni narrativi andranno ad intrecciarsi, ma soprattutto chi sia davvero il Venom di Marvel’s Spider-Man 2, non ve lo vogliamo dire.

Basti sapere che New York sarà nuovamente colpita duramente e spetterà a Miles e Peter porre rimedio, mitigare i danni e fronteggiare due delle minacce più potenti che la storia della città abbia mai visto. Ad accompagnarli, emotivamente e (purtroppo) anche praticamente, tornerà anche Mary Jane Watson, storica fidanzata di Peter e wannabe giornalista d’inchiesta. Tornano anche altri personaggi secondari che abbiamo saputo apprezzare nei capitoli precedenti, come la madre di Miles, Rio, e il suo migliore amico Ganke, ma non solo. Marvel’s Spider-Man 2 sarà la fiera degli appassionati dei villain storici dell’Uomo Ragno: vi assicuriamo che ne vedrete delle belle.

Hero | Recensione Marvel’s Spider-Man 2

Non soltanto fanservice però: il comparto narrativo in Marvel’s Spider-Man 2 prende una svolta decisamente interessante e vira, dalle prime ore di gioco che ricalcano molto il mood del primo capitolo, verso una maturità più oscura e profonda. Si tratta pur sempre di un videogioco dedicato a un Supereroe abbastanza classico, quindi non aspettatevi profonde disquisizioni sulla natura mana e sulla profondità dell’essere, ma abbiamo comunque potuto apprezzare una maggiore complessità data ai personaggi principali, decisamente più sfaccettati e maturi rispetto al primo capitolo (e, in parte, anche a Miles Morales).

Ad essere profondamente mutata è anche tutta l’architettura del gioco, che sebbene risulterà profondamente familiare a chi ha giocato e completato il primo capitolo, è stata comunque espansa ed arricchita con tante nuove meccaniche. A partire, ad esempio, dalla progressione del personaggio, o forse sarebbe meglio dire dei personaggi. In Marvel’s Spider-Man 2 troverete ben tre alberi delle abilità, che dovrete sbloccare utilizzando i Punti Abilità ottenibili salendo di livello: uno dedicato a Peter, uno a Miles ed uno in comune fra i due Spider-Man. E se quest’ultimo va a sbloccare abilità generiche che aiutano a migliorare i due sotto ogni punto di vista (offensivo, difensivo e di movimento), i due alberi specifici hanno la funzione di potenziare le Tecniche che sbloccheremo nel corso dell’avventura.

This is My Time | Recensione Marvel’s Spider-Man 2

Le Tecniche sono abilità attive, selezionabili premendo L1 e il tasto frontale di riferimento, che arrecano ingenti danni ai nemici e che saranno specifiche (e quindi non intercambiabili) di Miles o Peter. I due condivideranno invece i Gadget, che hanno potenziamenti separati e che risultano utili specialmente contro grandi gruppi di avversari. La differenziazione negli alberi delle abilità e nelle tecniche utilizzabili da ciascuno dei protagonisti non risulta però essere così marcata da dare un senso di straniamento, nel passaggio (obbligato per narrativa in alcuni frangenti, libero nell’esplorazione di New Work) da Miles a Peter o viceversa e il tutto risulta sempre fluido e privo di spigoli particolari.

Anche i costumi non saranno solo estetica e avranno un albero di potenziamento apposito, che ne andrà a migliorare le diverse statistiche (Energia, Danni, Concentrazione e Mobilità). Sia i Gadget sia i Costumi sono potenziabili spendendo gettoni di varia natura, che accumulerete nel corso dell’avventura portando a termine le varie missioni, insieme ai punti esperienza. L’aggiunta che più abbiamo apprezzato, in termini di esplorazione, è quella delle Ali di Ragnatela, che permettono di planare sopra i grattacieli di New York (godendo di viste spettacolari, ammettiamolo) in maniera piuttosto rapida e senza dover per forza ciondolare da un palazzo all’altro.

Legend Has It | Recensione Marvel’s Spider-Man 2

A livello di combattimento, salvo le tecniche, Miles e Peter sono perfettamente sovrapponibili a tutto ciò che già conosciamo di Marvel’s Spider-Man. Tornano quindi tutte le prodezze con le ragnatele, il combattimento aereo e le mosse finali, senza particolari novità sotto questo punto di vista. Tornano anche le sezioni stealth, impreziosite dalla possibilità per entrambi gli Spider-Man di lanciare un cavo di ragnatela da una parete ad un’altra, creando così un passaggio prima inesistente. A tornare sono ancora, purtroppo, le odiatissime sezioni con Mary Jane, stavolta armata di pistola stordente (almeno quella), che vanno a diluire fin troppo una narrativa che già da sola vi porterà via una ventina di ore.

A questo monte ore dovrete aggiungere quelle necessarie a portare a termine tutti i compiti secondari che man mano sbloccherete e che, a differenza del primo capitolo, stavolta sono decisamente più diversificate e divertenti. Sulla vostra mappa di New York vedrete man mano comparire sempre più simboli di collezionabili da raccogliere, aziende da aiutare, foto da scattare e così via, in un potpourri di missioni secondarie più o meno rapide e più o meno avvincenti, che vi porteranno però a sbloccare tanti costumi (ce ne sono a centinaia, divisi fra i due Spider-Man, che si diversificano anche per colore) e a decine e decine di Easter Egg, che non potranno che far piacere ai fan del franchise.

Legends are Made | Recensione Marvel’s Spider-Man 2

Infine: il versante tecnico e grafico. Abbiamo giocato a Marvel’s Spider-Man 2, completandolo al 100% in vista della recensione, in modalità Performance. Questo vuol dire che, ad un netto di compromesso per quel che riguarda la risoluzione, il frame rate si è mantenuto più o meno stabile nel corso di tutte le trenta e più ore spese nei panni di Peter e Miles. Tralasciando alcuni piccoli glitch di illuminazione e di compenetrazione degli NPC, che saranno sicuramente già risolti con la patch day one, e un crash inaspettato nelle fasi finali di gioco (santo sia sempre l’autosave), non abbiamo riscontrato problematiche software particolari.

Quel che ci ha fatto storcere il naso è, prevedibilmente (lo avevamo già notato al netto di tutti i trailer mostrati finora) il mancato salto generazionale a livello grafico. Finché si gioca e si esplora New York, Marvel’s Spider-Man 2 è davvero piacevole da vedere, grazie anche e soprattutto da un’illuminazione spettacolare supportata dal Ray Tracing, disponibile in entrambe le modalità Performance e Qualità. Nonappena però si passa ai filmati di gioco, il mondo crolla: i modelli dei personaggi non sono stati in alcun modo migliorati rispetto a quelli usati in Miles Morales ben tre anni fa, le animazioni facciali sono di stampo troppo vecchio, in generale, la resa non è delle migliori. E in un titolo esclusivo per nuova generazione, qualcosina in più forse la volevamo.

Un vero peccato, perché come per il primo capitolo le ambientazioni di Marvel’s Spider-Man 2 sono davvero ben realizzate, con diversi colpi d’occhio emozionanti e una New York sicuramente più viva rispetto al passato, sebbene non dovreste aspettarvi miracoli. Veramente di nuova generazione sono i caricamenti, istantanei sia nei viaggi rapidi sia nei passaggi fra i due protagonisti. Ottima la soundtrack, con diversi brani che vi rimarranno piantati in testa per molto tempo, così come il doppiaggio italiano che, al netto di qualche sbavatura, è comunque molto convincente e azzeccato in ogni momento, anche nei più tragici.

All eyes on me

Cosa dire dunque, in chiusura della recensione di Marvel’s Spider-Man 2? Che semplicemente dovreste prenderlo per quello che effettivamente è: il sequel di Marvel’s Spider-Man. Le migliorie lato gameplay ci sono, così come il divertimento pad alla mano che avevamo già provato col primo capitolo nel 2018 e ancor più con Miles due anni dopo. La varietà delle situazioni, la narrativa più profonda e a tratti oscura, si scontrano con un mancato passo in avanti dal punto di vista grafico che però, ammettiamolo, non ci aspettavamo poi così tanto. Se vi sono piaciuti i due capitoli precedenti, Marvel’s Spider-Man 2 è un acquisto obbligato: non vi deluderà in alcun modo. Però noi nel 3 ci crediamo eh.

Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile dal 20 ottobre in esclusiva PlayStation 5.

8.2 Amazing! Punti a favore Gameplay rinnovato e sempre assuefacente

Gameplay rinnovato e sempre assuefacente New York ingrandita e piena di cose da fare...

New York ingrandita e piena di cose da fare... Narrativa più profonda e matura

Narrativa più profonda e matura Tutto quello che ci era piaciuto di Marvel's Spider-Man nel 2018

Tutto quello che ci era piaciuto di Marvel's Spider-Man nel 2018 Esteticamente d'impatto... Punti a sfavore ... ma rimane sempre New York

... ma rimane sempre New York ... ma manca quel salto grafico verso la "nuova generazione"