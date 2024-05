Il roboante rombo rubizzo ruggisce sul candido schermo: catalogare i migliori giochi PS1 non è impresa facile, ma ci abbiamo voluto provare

Se avete sentito un brivido lungo la schiena nel leggere il sottotitolo qui sopra, vuol dire che la classifica dei migliori giochi PS1 fa al caso vostro. Quest’anno il plumbeo debutto di Sony nel mondo videoludico spegne la sua trentesima candelina, ed è per questo che (dopo aver fatto lo stesso con il monolito nero) abbiamo ritenuto opportuno rivisitare il meglio che la console ha avuto da offrire. Non temete: nell’improbabile eventualità che la precedente top 10 non sia stata indigesta a qualcuno, qui la monumentale e quanto mai varia libreria della console rende semplicemente impossibile andare incontro alle preferenze di tutti. Questo non ci impedirà di provarci, ma nel caso questo è il nostro modo di mettere le mani avanti.

10) PaRappa The Rapper | Migliori giochi PS1

Sarebbe criminale non aprire la classifica dei migliori giochi per PS1 senza menzionare una delle più grandi mascotte nell’oeuvre di Sony. PaRappa The Rapper, oltre ad essere una fonte inesauribile di rime canine, è anche il volto divertito e divertente della console, un lato che ormai sul fronte PlayStation latita in favore del The Last of Us di turno. Sentimentalismi a parte, il gioco rappresenta anche l’introduzione di un’intera generazione ai giochi musicali. Tra una grafica cartacea capace di anticipare Paper Mario di quattro anni e un mondo cartoonesco lontano da qualunque altro titolo visto sulla piattaforma, questa prima mascotte di PlayStation ha saputo metterci tutti nei suoi panni. Sul serio, a quando un grande ritorno della Sony di NanaOn-Sha?

9) Spyro the Dragon | Migliori giochi PS1

Quanto abbiamo detto per Kingdom Hearts II vale anche qui: nonostante una line-up inizialmente differente, alla fine in top ten non poteva proprio mancare Spyro the Dragon. Sembrerà quasi sciocco ripensarci ora, ma al tempo ci si chiedeva se la prima PlayStation potesse davvero reggere un platformer 3D. E non parliamo della linearità di Crash Bandicoot, bensì di una vera risposta a Super Mario 64. Sostituendo il moveset del baffone con una lista di abilità davvero speedrunner-friendly, Insomniac Games creò un mondo semplicemente magico da esplorare, e che ancora oggi resta accessibile grazie al provvidenziale (e triplice) remake Spyro Reignited Trilogy. Sapevate che premendo L1+△ alla schermata del titolo potete saltare avanti di due posizioni?

8) Gran Turismo 2 | Migliori giochi PS1

A fine anni novanta nessuno avrebbe creduto che Polyphony Digital potesse trovare un margine di miglioramento nel primo Gran Turismo, essendo quest’ultimo il migliore (nonché il più realistico) simulatore di guida mai visto su console fino a quel punto. Sarebbe stato molto facile lavorare ad un sequel “classico”, accelerando (gioco di parole non voluto) su tutti i contenuti presenti. E le idee più semplici, a volte, sono pure le migliori. Gran Turismo 2 ha mantenuto i punti di forza del predecessore, con un gameplay analogo ed un motore grafico sempre al top. Tuttavia, oltre a nuove auto e tracciati inediti, l’aggiunta di maggior rilievo è stata una nuova categoria di percorsi: il rally su sterrato.

7) Crash Bandicoot 3: Warped | Migliori giochi PS1

Parlavamo della Naughty Dog odierna con The Last of Us, ma prima che la pretenziosità dietro il concepimento dei giochi come serie di HBO su console prendesse il sopravvento il team di sviluppo ha lavorato ad una risposta a Mario che tuttora vale la pena di negarsi all’acquisizione di Microsoft. L’ex mascotte non ufficiale di PlayStation ha portato il platforming 3D lineare di qualità sulle console Sony con i primi due capitoli, per poi consacrare il marsupiale nell’olimpo dei migliori con Crash Bandicoot 3: Warped. Anziché reinventare la ruota, il gioco ha aggiunto molto altro da fare per i giocatori. Veicoli, nuoto e quant’altro: non manca nulla, se non citare (di nuovo) lo youtuber britannico Caddicarus per descrivere brevemente questo capolavoro. “Se non l’avete mai giocato, mi dispiace per voi.” Potete tornare indietro di due posizioni alla schermata del titolo premendo ↑, ↑, ↓, ↓, ←, →, ←, →, □.

6) Tekken 3 | Migliori giochi PS1

La serie Tekken è stata il fiore all’occhiello tra i picchiaduro 3D della prima PlayStation e, a sorpresa di nessuno, il terzo capitolo è stato l’apice della prima trilogia. Tekken 3 ha messo a punto l’azione quanto bastava, con animazioni più organiche e una risoluzione più alta per modelli 3D più definiti. E come per Crash Bandicoot, anche qui il terzo capitolo è una vera cornucopia di contenuti e idee. Dal beach volley delirante di Tekken Ball alla sorta di beat-em-up che era Tekken Force, il gioco è una delle perle principali del panorama PS1 per longevità. Peccato solo per l’inclusione del dinosauro Gon nel roster: venendo da un manga, il lottatore è stato un incubo legale vivente ed è per questo che, anziché comparire tra i Classici di PSN su PSP, il picchiaduro è tornato solo su PS Classic Mini.

5) Tony Hawk’s Pro Skater 2 | Migliori giochi PS1

L’esordio dello skater su PlayStation ha fatto scalpore grazie ad un approccio da platformer agli sport estremi, ponendo sul sequel la spada di Damocle delle enormi aspettative. Neversoft ha risposto con Tony Hawk’s Pro Skater 2, creando scenari ancora oggi considerati tra i migliori di tutta la saga. Le combo possibili nel gioco sono tuttora qualcosa di monumentale, senza contare l’editor di skate park per sperimentare ulteriormente. Per chi tra voi ha avuto modo di giocarci a suo tempo, vi sfidiamo ad ascoltare When Worlds Collide senza muovere impulsivamente le dita. Provateci, noi aspetteremo.

4) Resident Evil 2 | Migliori giochi PS1

Nella scorsa top la posizione horror spettava a Silent Hill 2, e per par condicio stavolta tocca a Resident Evil 2. Grazie ad un budget più audace, il sequel è stato in grado di eguagliare e superare la tensione dell’iconico primo zombi del predecessore nei primi istanti di gameplay. Nonostante il passaggio da Chris Redfield a Leon Kennedy abbia spostato il focus sull’azione, il primo incontro con i licker e il negozio d’armi ci ricordano che Shinji Mikami non ha mai dimenticato come farci sbiancare in viso. Ora, se volete scusarci, andiamo a nasconderci sotto le lenzuola…

3) Final Fantasy VII | Migliori giochi PS1

Il bronzo è tutto per Final Fantasy 7 o, come possiamo chiamarlo quando non siamo impegnati a rincorrere il capriccioso algoritmo di Google, Final Fantasy VII. È facile ricordare il prestigio cinematografico del gioco, tra sfondi prerenderizzati, animazioni di battaglia in tempo reale e la colonna sonora di un Nobuo Uematsu in grandissimo spolvero. Ma la vera protagonista qui è la storia sofferta ed epica di Cloud, in lotta contro Sephiroth per il destino dell’intero pianeta. Le rampe di scale della sede centrale della Shinra e i momenti simili offrono un po’ di leggerezza tra i tanti momenti drammatici del gioco. Un titolo così leggendario, da venire omaggiato più di vent’anni dopo da uno scenario di Smash che ne ripropone l’intero finale.

2) Castlevania: Symphony of the Night | Migliori giochi PS1

Nel 1997 il mondo aveva ormai già fatto del 3D la propria Moby Dick. Andando controcorrente, Konami ha preferito non farsi annebbiare la mente come il capitano Achab, perché in fin dei conti la ricerca del fotorealismo non può sostituire il buon game design. In realtà, e a ripensarci viene un po’ da ridere, Castlevania: Symphony of the Night è il primo vero metroidvania della serie: i precedenti capitoli erano infatti tutti lineari. Il castello di Dracula si apre dunque man mano che Alucard ottiene nuove abilità, mentre sullo sfondo riecheggia un eccellente accompagnamento musicale. Gli elementi simil-GdR sono invecchiati benissimo.

Menzioni d’onore | Migliori giochi PS1

Giusto per andare sul sicuro, anche stavolta includeremo le menzioni d’onore. Si tratta pure in questo caso dei quindici titoli che si sono dovuti arrendere a PaRappa the Rapper per il decimo posto. Naturalmente, uno di questi ha ceduto la sua posizione a Spyro The Dragon, quindi il nostro consiglio è di prendere tutto come viene e, come vi esortiamo sempre a fare, proporci la vostra top personale nei commenti. Ecco chi c’è quasi riuscito:

25) Bishi Bashi Special

24) Street Fighter Alpha 3

23) Tenchu: Stealth Assassins

22) Spider-Man (Neversoft)

21) Einhander

20) R4: Ridge Racer Type 4

19) Final Fantasy Tactics

18) Twisted Metal 2: World Tour

17) Time Crisis

16) Driver (o Driver: You Are the Wheelman)

15) Vagrant Story

14) Silent Hill

13) Tomb Raider

12) Oddworld: Abe’s Oddysee

11) WipEout 2097

1) Metal Gear Solid

Siccome non apprezziamo il linciaggio, sapevamo che l’esimio Hideo Kojima avrebbe reclamato la prima posizione tra i migliori giochi PS1. E ad esser sinceri, cosa si può dire del classicone di Konami che non sia già stato detto? Pochi titoli PlayStation hanno ambientazioni 3D così impressionanti, né la medesima ambizione cinematografica. Il debito che il mondo videoludico ha nei confronti di Metal Gear Solid per il suo approccio semplice ed efficace allo stealth è gravoso. La creatività del gioco, però, è il suo fiore all’occhiello. Dalle informazioni cruciali nascoste nella confezione del titolo al ketchup con cui fingersi feriti, passando per lo scontro con Psycho Mantis, questo è un gioco che non ha mai mancato di pensare fuori dagli schemi. Invitando i giocatori a fare altrettanto, ovviamente.

Ora sta a voi dirci la vostra: voi che graduatoria avreste stilato?