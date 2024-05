Napoli-Lecce: dove vedere la partita?

Un match non del tutto scoppiettante, sebbene nessuna squadra stia lasciando nulla al caso. Scopriamo dove vedere Napoli-Lecce

I diritti televisivi sono ormai parte integrante per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si nota già con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a poterne vantare la piena esclusività. Se ciò sembra essere un vantaggio per le società, che godono di introiti e sponsor, lo stesso non si può dire per utenti e tifosi, costretti a loro volta a ricercare molte informazioni in merito. Ecco che l’articolo assume uno scopo ben preciso: spiegare dove vedere Napoli-Lecce e chi scenderà in campo.

La giornata 38 metterà a confronto due filosofie di calcio differenti.

Dove vedere Napoli-Lecce: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al decimo posto in classifica con 52 punti, la stagione del Napoli è stata a dir poco disastrosa. Ultima chiamata per l’Europa, prima che le porti si chiudano definitivamente. In quattordicesima posizione con 37 punti, il Lecce si è salvato di pochissimo ed è pronto a ragionare sul suo futuro. Scopriamo allora dove poter vedere Napoli-Lecce, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzioanta, con sede Londra, si è guadagnata il suo spazio all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solo DAZN può garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra inoltre ugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile mette a disposizione due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui è possibile utilizzare l’app da due dispositivi in contemporanea. Basterà qualche operazione, per poi cliccare sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta dei servizi si mostra diversa. Per ciò che riguarda la Serie A, le partite garantite per ogni giornata sono tre, mentre il campionato femminile regala la totalità del palinsesto. A ciò si aggiungono le sfide delle compagini estere e gli impegni di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, quali NBA, Tennis, Golf, MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, occorrerà soltanto cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Concluso il discorso piattaforme, si arriva alla risposta conclusiva: Napoli-Lecce sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 26 Maggio, alle ore 18:00, terreno di gioco lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ricordiamo l’importanza di una VPN per proteggere la propria connessione.

Napoli-Lecce, probabili formazioni

I partenopei per giocarsi il possibile, i salentini per chiudere con il sorriso.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

LECCE (4-4-1-1): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Oudin; Piccoli.

Chi vincerà? In attesa di scoprirlo, seguito sempre tuttotek.it.