Silent Hill 2: Konami smentisce sulla origin story di Pyramid Head nel remake

Dietrofront di Konami sul piramidale antagonista: nel remake di Silent Hill 2 non si parlerà della genesi dello spaventoso Pyramid Head

“E poi” c’è Konami, che nel pieno dell’hype per un’edizione affollatissima dei Game Awards frena sul recente rumor nel quale il remake di Silent Hill 2 avrebbe dovuto includere le origini di Pyramid Head. Il publisher, in tandem con il team di sviluppo Bloober Team, ha mantenuto un silenzio stampa decisamente… tombale dall’annuncio del gioco lo scorso ottobre (inteso come l’anno scorso, chiariamoci), ma apparentemente quello preso da Best Buy è stato un abbaglio. L’iconico (e, onore al merito, terrificante) antagonista terrà dunque la sua origin story avvolta nel mistero ancora per un po’, che per i fan della sfortunata ma amatissima serie horror si tradurrà probabilmente in diversi anni.

UPDATE: Konami says retailer listed “incorrect information” with line which suggested a Pyramid Head origin story for Silent Hill 2 Remake https://t.co/wvS6SNS6FL pic.twitter.com/uANIlQw2Km — Eurogamer (@eurogamer) November 7, 2023

Da Konami la smentita sul remake non ancora in uscita: addio origini per Pyramid Head in Silent Hill 2?

Ben sapendo come operano le smentite e i no-comment, è possibile che Konami stia semplicemente sfidando l’effetto Streisand, ma non ci metteremmo la mano sul fuoco. Come vedete nel tweet qui sopra, infatti, il publisher nipponico ha ufficialmente definito “incorrette” le informazioni presenti sulla pagina di Best Buy per il gioco. Bloober Team ha dichiarato a più riprese lo scorso anno che il gioco è praticamente completo, quindi… Game Awards, giusto? Considerando che per i titoli vietati ai minori ci sarà molto probabilmente Grand Theft Auto VI a tenergli buona compagnia, ci riserviamo il diritto di non essere sorpresi in presenza del trailer.

Ora sta a voi dirci la vostra: quanto state aspettando che Konami dica almeno qualcosa sul gioco?