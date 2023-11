Black Friday ePrice: i migliori smartphone in offerta!

In questo articolo andremo a vedere i 4 migliori smartphone in offerta con il Black Friday di ePrice, affrettatevi

In questo articolo vi presentiamo 4 tra i migliori smartphone in offerta con il Black Friday di ePrice. Che siate alla ricerca di un secondo smartphone, un medio gamma o persino un top di fascia alta, tra le nuove offerte c’è ciò che fa per voi! Scopriamo i migliori smartphone in offerta.

Black Friday ePrice: ecco i 4 migliori smartphone



Con il Black Friday di ePrice arriva un’occasione imperdibile per acquistare smartphone e dispositivi mobili a prezzi scontati. Tra i tanti prodotti disponibili, abbiamo selezionato 4 proposte tra le più interessanti interessanti, non lasciatevele sfuggire!

Samsung Galaxy A34 (309€): caratterizzato da un design ad effetto e costruito con materiali sostenibili, Galaxy A34 è progettato per essere allo stesso tempo elegante e rispettoso dell’ambiente. Con le rivoluzionarie funzionalità Nightography della serie Galaxy S e la tecnologia OIS, la fotocamera è concepita per catturare più luce, enfatizzare i dettagli e rendere vividi i colori, così da far risaltare i contenuti anche al buio. Link all’acquisto.

Motorola Edge 30 Neo (210€): caratterizzato da un design sottile, leggero, elegante si distingue sotto ogni aspetto. Una banda LED avvolge l’alloggiamento della fotocamera e si illumina in modi diversi a seconda della tipologia di notifica. Questo dispositivo è dotato di un display OLED da 6,28″ a 120 Hz, compatto ma comunque ampio. Questo offre oltre un miliardo di sfumature di colore, due altoparlanti stereo con Dolby Atmos per un’esperienza cinematografica coinvolgente. Link all’acquisto.

iPhone 13 (656€): l’iPhone 13 è uno smartphone di fascia alta prodotto da Apple. Presenta un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, un chip A15 Bionic, una fotocamera da 12 megapixel con apertura f/1.6 e una batteria con autonomia fino a 19 ore di riproduzione video. Link all’acquisto.

HONOR Magic 5 Lite (244€): l’HONOR Magic 5 Lite è uno smartphone di fascia media prodotto da Honor. Presenta un display OLED da 6,67 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, una fotocamera principale da 64 megapixel e una batteria da 5100 mAh. Link all’acquisto.

Questi erano i 4 migliori smartphone in offerta con il Black Friday di ePrice. Avete trovato il dispositivo che fa per voi? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti! Per ulteriori notizie, offerte e novità dal mondo della tecnologia, rimanete sintonizzati su tuttotek.it.