Recensione Sonic Superstars: Gotta Go Fast!

Scopriamo insieme, in questa velocissima recensione dedicatagli, quali sono i punti di forza e di debolezza di Sonic Superstars, il nuovo capitolo del franchise di Sega sviluppato, ovviamente, da Sonic Team

Negli ultimi anni sembra che una tendenza di qualsiasi brand che affonda radici nel “lontano” (ormai, sigh) passato abbia una propensione proprio verso quel passato. Dopo la deriva 3D di Sonic, infatti, lo stesso Sonic Team ha deciso di fare alcuni passi indietro e tornare alle origini del franchise. Si torna quindi al velocissimo scorrimento laterale, facendo passare l’estetica dal classico 2D al 2.5D, proprio come per il primo capitolo per Sega Mega Drive. E come ci si è tornati? Semplicissimo: con Sonic Superstars, ve ne parliamo in questa (altrettanto) velocissima recensione.

Rapidissimi e velocissimi | Recensione Sonic Superstars

Dedichiamo una fugace parte alla narrazione perché, come potete immaginare, non è decisamente questo il forte di Sonic Superstars. Il Dr. Eggman ha di nuovo escogitato un piano per conquistare tutto il mondo conosciuto, puntando tutto su un nuovo luogo ancora non civilizzato, chiamato Northstar Island. Affiancato nuovamente da Fang, un cacciatore di taglie, e da Trip, una misteriosa e affascinante entità celata da un’armatura, mette mano sui Chaos Emerald e trae sotto il suo potere una lunga schiera di fauna locale e li mette in robot terribilmente aggressivi per i nostri protagonisti.

Sì, avete letto bene, protagonisti. Questo perché fin dall’avvio dell’avventura avremo la possibilità di giocare sì, nei panni di Sonic, ma anche di Tails, Knuckles e Amy. Il nostro compito sarà ovviamente sarà quello di salvare tutti gli animali intrappolati dal Dr. Eggman e riportare il mondo alla normalità. Una ventina di ore circa per completare l‘avventura principale, leggermente più lunga rispetto ad altri episodi precedenti perché costellata di strade secondarie, oggetti nascosti e medaglie di vario genere.

Quattro personaggi sin da subito | Recensione Sonic Superstars

Scegliere uno dei protagonisti non ha soltanto un risvolto estetico, ovviamente, perché ciascuno di loro avrà un potere diversificato. Sonic, ovviamente, ha l’iconico scatto, Amy ha il doppio salto, Tails la planata e Knuckles l’arrampicata. Sono tutti intercambiabili, ovviamente, ma abbiamo notato che (forse altrettanto ovviamente) alcuni sono più utili in determinati livelli o per raggiungere specifici oggetti. Non che questi non siano comunque ottenibili anche con gli altri personaggi, ci mancherebbe, è solo una questione di comodità e… velocità!

Poi il resto è tutto come lo conosciamo: livelli coloratissimi e super veloci, con mille diramazioni oltre alla più ovvia strada principale (meta degli speedrunner che si cimenteranno nelle varie imprese) con i collezionabili già noti a tutti gli appassionati di vecchia data, ma anche qualcosina di nuovo. Non passerà infatti poi così tanto tempo prima che vi imbattiate in un gigantesco anello dorato, che vi teletrasporterà in una sequenza opzionale in cui, aggrappandovi manco foste Spider-Man che svolazza su New York, dovrete raggiungere lo smeraldo al centro dell’area.

Gli Smeraldi del Caos | Recensione Sonic Superstars

Sono chiamati gli Smeraldi del Caos e ne potrete trovare uno per ogni area. Una volta ottenuti, vi consentiranno di sbloccare alcuni poteri particolari utilizzabili da ciascuno dei protagonisti. Per farvi un esempio, il primo Smeraldo che abbiamo trovato consente di creare delle copie del personaggio che state utilizzando. A cosa vi servono? Semplicemente ad attaccare tutti i nemici a schermo contemporaneamente, un’arma spudoratamente potente contro i boss. E infatti la prima critica che ci sentiamo di muovere al titolo è più una preoccupazione che un vero e proprio contro: ma i fan di vecchia data del franchise, come dovrebbero prendere un’aggiunta che sposta così tanto l’ago della bilancia?

Sebbene dobbiamo ammettere che i vari poteri disponibili sono davvero molto utili (forse un tantino troppo), è anche vero che i veri giocatori hardcore possono tranquillamente decidere di ignorarli completamente per tutta l’avventura. Non sono imprescindibili per portare a termine, anche al 100%, uno qualsiasi dei vari stage, né tantomeno per battere i vari boss. Quindi sì: sbilanciano molto l’esperienza, ma se non volete aiuti di alcun tipo potete semplicemente… non utilizzarli.

Multiplayer e tecnicismi | Recensione Sonic Superstars

La novità più essenziale però è indubbiamente quella multigiocatore. Potrete giocare sia in co-op locale sia in multiplayer online. Vediamole per gradi. Per quel che riguarda la modalità multigiocatore offline, se avete amici a sufficienza potrete affrontare la campagna fino a quattro giocatori insieme, rendendo l’esperienza ancora più divertente. L’unico grosso difetto che abbiamo trovato è la telecamera, che tende ad impazzire seriamente per poter seguire i movimenti di tutti (impossibile, se ci pensate). E lo stesso grosso problema di telecamera e level design lo troviamo anche nella modalità battaglia, amplificandosi perché quest’ultima può essere anche giocata online fino a dieci giocatori contemporaneamente. Infine, c’è anche la modalità Sfida a Tempo, più classica e sicuramente meno confusionaria, più lineare e meno dispersiva. E poi c’è anche la classifica condivisa online, suvvia, non diteci che non siete curiosi.

Per la prova prima di questa recensione abbiamo giocato a Sonic Superstars su una Xbox Series S e, nonostante non sia un top di gamma per questa generazione, il gioco si è comportato decisamente bene. Nessun calo di alcun tipo, nessun problema tecnico di sorta e una fluidità a tratti disarmante. Esteticamente nulla da dire: si mantiene sugli standard più alti del franchise, coloratissimo, dettagliatissimo e pieno di effetti a schermo che vi faranno sorprendere stage dopo stage.

Gotta go… fast!

Null’altro da dire per quel che riguarda questa recensione di Sonic Superstars, abbiamo voluto essere velocissimi così come è il gioco. Nonostante l’introduzione dei Poteri dello Smeraldo ci abbia lasciati un po’ interdetti perché influiscono troppo sulla difficoltà, se utilizzati, e nonostante una modalità multiplayer online decisamente da rivedere in futuro, il titolo pubblicato da Sega è comunque un ottimo punto di approdo per tutti i fan del franchise che sentivano nostalgia del porcospino blu più famoso di sempre.

8 Fastissimo! Punti a favore Un Sonic classico rivisto in chiave moderna

Un Sonic classico rivisto in chiave moderna Velocissimo e tecnicamente curatissimo

Velocissimo e tecnicamente curatissimo Una vera gioia per gli appassionati del franchise

Una vera gioia per gli appassionati del franchise La modalità multigiocatore arricchisce l'esperienza... Punti a sfavore ... ma crea diversi problemi sul fronte del level design e della telecamera

... ma crea diversi problemi sul fronte del level design e della telecamera I nuovi poteri sbilanciano l'esperienza