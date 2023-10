Recensione Mortal Kombat 1: another round, another fight!

Scopriamo insieme, in questa recensione completa, quali sono i punti di forza e di debolezza di Mortal Kombat 1, il reboot della serie di NetherRealm Studios arrivato recentemente su PC e console

Mettere le mani su Mortal Kombat 1 è stato come spalancare le porte su un nuovo universo, una nuova realtà, in cui tutto ciò che sapevamo è andato a farsi benedire. Rapporti di forza e di potere, di amicizia o inimicizia, di alleanza e rivalità: NetherRealm ha deciso di ricominciare da capo, gettandosi in una nuova impresa in un momento storico ricco di grandi picchiaduro 1v1, come Street Fighter 6 (senza dimenticarci dell’imminente arrivo di Tekken 8). Abbiamo passato svariate decine di ore in compagnia degli eterni Kombattenti e abbiamo, infine, deciso di parlarvi di Mortal Kombat 1 in questa recensione: non sarà facile, lo ammettiamo, ma ci proveremo. Fight!

Una distanza siderale | Recensione Mortal Kombat 1

A distanza di quattro anni da Mortal Kombat 11, NetherRealm prende la narrativa che ha portato avanti il franchise per trent’anni e la fa ricominciare da capo. Letteralmente. Dopo aver sconfitto Kronika e Shang Tsung, Liu Kang, dio del fuoco, utilizza la clessidra di Kronika per ricreare da zero l’universo. Successivamente, ne affida il controllo a Geras e decide di diventare, a tutti gli effetti, il protettore del regno della Terra. Molto presto, però, si accorgerà che le cose non stanno andando esattamente come aveva programmato e che il male trova sempre il modo di insidiarsi nelle crepe dello spazio-tempo.

Con Mortal Kombat 1, arrivato recentemente su PC, PS5 e Xbox Series X | S, tutti i background dei ventidue kombattenti giocabili al lancio (un roster che si andrà, ovviamente, ad espandere nel corso del tempo tramite DLC) sono stati completamente cambiati. Ad esempio, Kung Lao e Raiden sono due braccianti, mentre Johnny Cage è un attore in decadenza, Kenshi Takahashi è un ex-membro della Yakuza e così via. La necessità di riformulare ogni singolo personaggio, così come i rapporti che ne scaturiscono, derivano dal fatto che il franchise era decisamente arrivato a un punto di stallo, per quel che riguarda il comparto narrativo.

Interessante… | Recensione Mortal Kombat 1

Le prime ore di gioco della modalità storia sono davvero convincenti, emozionanti e ricche di dettagli e nuove sfumature per i vari protagonisti. Rivederli in altri panni ha un fascino raramente descrivibile, specialmente per un brand che è in circolazione da così tanti anni da aver reso moltissimi dei suoi kombattenti iconici e facilmente riconoscibili da chiunque, anche da chi non ne è proprio avvezzo. Dalla metà della campagna, però, e specialmente verso il finale, le dinamiche e gli eventi scadono verso il banale e lo scontato e, inevitabilmente, a scontrarsi anche con i binari del passato. Un vero peccato perché come reboot narrativo ci stava davvero convincendo, ma abbiamo dovuto fare un timido passo indietro.

Sebbene dunque non ci abbia convinto dal fronte narrativo, Mortal Kombat 1 fa una cosa fatta bene: divertire. Anche la modalità Storia, divisa in capitoli (con ciascuno un protagonista unico), fa il suo sporco lavoro e rende quasi inutile l’Allenamento base. Questo perché, nel corso della decina di ore necessaria per portarla a termine, potremo passarci fra le mani praticamente il roster completo, andando a provarne il moveset e le varie abilità. Tornano poi le classiche Torri, che i più affezionati al brand conosceranno sicuramente bene, e il comparto giocatore singolo si va a completare con la modalità Invasioni.

Invasioni e Kameo | Recensione Mortal Kombat 1

In quest’ultima saremo portati a vivere una sorta di gioco da tavola, con diversi elementi da GDR. Spostarci di casella in casella, con l’obiettivo di raggiungere la fine del percorso selezionato, non sarà poi così facile: dovremo affrontare scontri, boss e minigiochi di varia natura, o direttamente alcune Torri. I premi che otterremo saranno però piuttosto cospicui e varieranno dagli accessori ai consumabili fino alle semplici monete, fattore che rende, però, la modalità Invasioni piuttosto utile per tutti coloro che vogliono collezionare tutto il collezionabile.

Ciò che ci è piaciuto particolarmente di Mortal Kombat 1 è infatti la sua generosità. Il titolo non si risparmia nel lanciarci contro grandi quantità di monete, per effettuare le classiche “pesche” con cui ottenere nuovi accessori di varia entità per personalizzare i nostri Kombattenti. Ai ventidue lottatori si uniscono poi i quindici Kameo, personaggi non utilizzabili, ma richiamabili durante il combattimento tramite la pressione di uno dei tasti dorsali. Attenzione: non siamo di fronte a un combattimento del tipo tag-team, in cui è possibile scambiare i personaggi. I Kameo, come vi abbiamo spiegato anche in sede di anteprima (la trovate cliccando qui!) sono veri e propri aiuti estemporanei, utili per interrompere le kombo di un avversario o, più semplicemente, prolungare la nostra.

Addestramento, Kombo e… | Recensione Mortal Kombat 1

E sebbene vi abbiamo detto che portare a termine la modalità Storia fungerà perlomeno da tutorial base, questo non toglie la fondamentale importanza dell’Addestramento. Sì, perché ricordiamo a tutti che Mortal Kombat è un franchise molto tecnico, in cui il button smashing non ha mai funzionato (e mai funzionerà) e in cui è imprescindibile conoscere a menadito il personaggio che si sta manovrando, nei suoi pregi e nei suoi difetti. Considerate anche che la modalità Storia a normale è facilmente completabile anche dai meno esperti, ma se deciderete di provarla a Difficile avrete parecchie gatte da pelare se non conoscete i Kombattenti.

Grande importanza la riveste anche il sistema delle Kombo aeree, molto più presenti rispetto ai capitoli del passato, che complicano ancora di più il moveset dei personaggi, arricchendolo al contempo e fornendo ulteriori possibilità di danno costante una volta iniziate ad inanellare le Kombo. Questo, specialmente, nel comparto online: solidissimo e tenuto in piedi dall’altrettanto sempre impenetrabile netcode di NetherRealm, il multiplayer online è come sempre il perno competitivo di tutta l’esperienza di Mortal Kombat 1.

Matchmaking e tecnicismi | Recensione Mortal Kombat 1

La presenza del season pass non ci ha particolarmente spaventati, così come quella della valuta stagionale, perché le partite si incanalano una dietro l’altra, fra una vittoria e cento sconfitte. Abbiamo però notato che il matchmaking, una volta avvenuto, non può più essere abbandonato, nonostante i dati sulla stabilità della connessione e sulla sua qualità nello scontro siano ottenibili esclusivamente dopo l’abbinamento. Se si abbandona la schermata, si ottiene infatti una bella penalità sulla testa. Questo è un fattore che a noi, semplici appassionati e pure abbastanza scarsi, non ha dato particolarmente fastidio, ma ammettiamo che se fossimo stati giocatori professionisti e che puntano a competizioni e sfide… sarebbe stato un gran bel problema.

Dal punto di vista tecnico, Mortal Kombat 1 si mantiene sui livelli altissimi delle produzioni NetherRealm. I modelli dei personaggi sono eccellenti, dettagliati e con alcune variazioni rispetto al passato che potranno far soltanto piacere agli appassionati di una vita. Lo stesso dicasi per le ambientazioni, ricchissime di dettagli e dai colori variopinti e variegati. Ottima la fluidità delle animazioni e la sensazione del colpo inferto o ricevuto: la pesantezza si sente, eccome.

Se la colonna sonora, infine, rimane nella media, il doppiaggio italiano non ci ha impressionati poi così positivamente, specialmente nella scelta di alcuni membri del cast (un po’ troppo pomposi anche per l’atmosfera di un Mortal Kombat). Peccato, ma vi basterà giocarlo in inglese per ovviare a questo problema, mentre se ve ne frega poco del cast di doppiatori… andate pure con l’italiano!

Ready? Fight!

Concludiamo questa recensione di Mortal Kombat 1 confermando quanto detto in apertura: NetherRealm ha aperto a tutti gli effetti una nuova finestra su una dimensione classica, che tutti abbiamo imparato ad apprezzare nel corso del tempo. Sebbene il comparto narrativo ci abbia perlopiù deluso da metà Kampagna in poi, è innegabile quanto il rinnovamento e l’approfondimento del gameplay rendano la nuova creatura di Nether incredibilmente divertente pad alla mano. Alcune incertezze inspiegabili nella componente online ci hanno fatto fare un timido passo indietro, ma niente di particolarmente traumatico. Mortal Kombat 1 merita assolutamente di essere giocato, vissuto e approfondito da ogni appassionato di picchiaduro. E ora… Fight!

Mortal Kombat 1 è attualmente disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X | S. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi di tuttotek.it continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se volete acquistarlo ad un prezzo decisamente vantaggioso su Steam (un 30% in meno fa sempre molto comodo!), vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata di InstantGaming che trovate qui!

8.3 Konvincente e komplesso Punti a favore Un restart della narrativa...

Un restart della narrativa... Gameplay rinnovato e dannatamente divertente

Gameplay rinnovato e dannatamente divertente Tecnico, profondo e affatto banale

Tecnico, profondo e affatto banale Esteticamente e tecnicamente eccellente Punti a sfavore ... non convincente da metà Kampagna in poi

... non convincente da metà Kampagna in poi Alcune cose del matchmaking da rivedere

Alcune cose del matchmaking da rivedere Doppiaggio italiano non proprio convincente

Doppiaggio italiano non proprio convincente

